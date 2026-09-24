Αθηναϊκή Λέσχη: Γιατί διέγραψε τον Θεοδωρόπουλο για μόνο 6 μήνες – Ποιοι τη διοικούν, ποιοι μπαίνουν, πόσο κοστίζει και οι κανόνες

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Στην οδό Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει μια πόρτα που εδώ και 150 χρόνια δεν ανοίγει για όλους. Πίσω της βρίσκεται η Αθηναϊκή Λέσχη, ένας από τους παλαιότερους και πιο ιδιότυπους θεσμούς της αθηναϊκής κοινωνίας.

Από τις αίθουσές της έχουν περάσει βασιλείς και πρίγκιπες, Πρόεδροι της Δημοκρατίας, πρωθυπουργοί, υπουργοί, εφοπλιστές, τραπεζίτες, επιχειρηματίες, στρατιωτικοί, πρέσβεις, πανεπιστημιακοί και άνθρωποι των γραμμάτων. Η υπόθεση του γιατρού, στο ιατρείο του οποίου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και στη συνέχεια έφυγε από τη ζωή, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο αυτή τη λέσχη, μιας και ο προφυλακισμένος γιατρός ήταν μέλος της και, μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αθηναϊκής Λέσχης, αποφασίστηκε η προσωρινή απομάκρυνσή του για έξι μήνες.

Η απόφαση μοιάζει “χάδι” και υποκρισία, καθώς μοιάζει να αποδέχεται την… ακαταλληλότητα του Ηλία Θεοδωρόπουλου με… χρονικό όριο ελάχιστων μηνών, αγνοώντας το τσουνάμι που έχει προκληθεί από το σκάνδαλο της οδού Καρνεάδου. Η αντιμετώπιση του Θεοδωρόπουλου ενισχύει την εντύπωση, αίσθηση και εικόνα που έχει σχηματιστεί περί μίας κλειστής λέσχης, που προστατεύει τους “δικούς” τους. Σαν μία κάστα που έχει δικούς της κανόνες και αίσθηση πραγματικότητας.

Ποια, όμως, είναι η ιστορία της λέσχης, πώς μπορεί κανείς να γίνει μέλος και πόσο κοστίζει;

Η ιστορία της αρχίζει το 1875, σε μια Αθήνα περίπου 50.000 κατοίκων. Γύρω από τη νέα πρωτεύουσα έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται μια αστική τάξη με πολιτικούς, παλιές οικογένειες, εύπορους Έλληνες του εξωτερικού και ανθρώπους που έχουν γνωρίσει από κοντά τη ζωή των ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Είκοσι άνδρες αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια λέσχη στα πρότυπα των αγγλικών clubs. Σκοπός τους είναι η κοινωνική συναναστροφή και η ψυχαγωγία, αλλά και η διάδοση των αθλητικών δραστηριοτήτων της εποχής.

Στις 5 Δεκεμβρίου 1875 εκλέγεται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Παύλο Καλλιγά, καθηγητή Πανεπιστημίου, υπουργό και διοικητή της Εθνικής Τράπεζας. Από την αρχή, όμως, η Λέσχη αποκτά ένα χαρακτηριστικό που θα τη συνοδεύσει για γενιές, αφού τα μέλη δεν εγγράφονται απλώς, αλλά επιλέγονται.

Οι πρώτοι κανόνες εισδοχής αποτυπώνουν αυτή τη λογική. Ο κανονισμός του 1875 προέβλεπε μυστική ψηφοφορία. Μία αρνητική, «μαύρη» ψήφος μπορούσε να εξουδετερώσει έξι θετικές. Ο υποψήφιος που περνούσε τη διαδικασία προκατέβαλλε την ετήσια συνδρομή, η οποία τότε ανερχόταν στα 100 φράγκα. Η αρχή ήταν απλή. Η οικονομική δυνατότητα δεν αρκούσε. Προηγούνταν η αποδοχή από τον κύκλο των μελών.

Αυτή η παράδοση εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και το κύρος που απέκτησε γρήγορα η Λέσχη. Οι βασιλείς της Ελλάδας ήταν επίτιμοι πρόεδροι και οι πρίγκιπες επίτιμα μέλη. Σύμφωνα με την επίσημη ιστορία της, από τις τάξεις της πέρασαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας και πρωθυπουργοί, μαζί με υπουργούς, πρέσβεις, ανώτατους κρατικούς λειτουργούς, ακαδημαϊκούς, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, βιομηχάνους και στρατιωτικούς.

Η Λέσχη επιβίωσε από δύο Παγκοσμίους Πολέμους, τη Μικρασιατική Καταστροφή, τον Εμφύλιο, τις δικτατορίες, την κατάργηση της μοναρχίας και τη Μεταπολίτευση. Και ενώ η χώρα άλλαζε, οι βασικοί κανόνες της παρέμεναν ακέραιοι.

Δύο προτείνοντες και έως 1.000 μέλη

Η διαδικασία εισόδου εξακολουθεί να αποτελεί το πιο κλειστό κομμάτι της λειτουργίας της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προταθεί από δύο υφιστάμενα μέλη. Η υποψηφιότητα εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια από τη Γενική Συνέλευση.

Υπάρχει, όμως, και το όριο των 1.000 μελών. Όταν ο αριθμός πλησιάζει το ανώτατο επίπεδο, νέες εγγραφές προϋποθέτουν τη δημιουργία κενών θέσεων. Έτσι, ακόμη και η ύπαρξη δύο προτεινόντων δεν εξασφαλίζει την είσοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μέλος καταβάλλει 1.500 ευρώ για την εγγραφή του και 760 ευρώ ως ετήσια συνδρομή.

Η Λέσχη δημιουργήθηκε ως gentlemen’s club και ο ανδρικός χαρακτήρας της αποτελεί μέρος της παράδοσής της. Οι γυναίκες δεν αποκτούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους, μπορούν όμως να παρευρίσκονται ως προσκεκλημένες σε γεύματα και εκδηλώσεις.

Η καθημερινότητα πίσω από την πόρτα είναι πολύ πιο απλή από τον μύθο που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτήν. Στους χώρους της έχουν λειτουργήσει βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, γυμναστήριο, κουρείο, αίθουσες μπιλιάρδου και μπριτζ, ενώ η ξιφασκία συνδέεται ιστορικά με τις δραστηριότητές της.

Στον 8ο όροφο του κτιρίου της Πανεπιστημίου βρίσκεται το εστιατόριο. Για ένα κλειστό club, ωστόσο, η σημασία του βρίσκεται κυρίως στις διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται γύρω από ένα τραπέζι. Στην ίδια αίθουσα μπορούν να συναντηθούν άνθρωποι από την πολιτική, τη ναυτιλία, τις επιχειρήσεις, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τη διπλωματία, τη Δικαιοσύνη, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη δημοσιογραφία.

Ακόμη και η συμμετοχή στη διοίκηση προϋποθέτει πολυετή παρουσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη και εκλέγεται ανά δύο χρόνια. Για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα πρέπει να έχει συμπληρώσει περισσότερα από δέκα χρόνια ως μέλος.

Το σημερινό Δ.Σ. εξελέγη στις 12 Μαρτίου 2025 για τη διετία 2025-2027. Πρόεδρος είναι ο σμήναρχος ε.α. Κυριάκος Κουκουλομμάτης, Α΄ αντιπρόεδρος ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Ιορδανίδης και Β΄ αντιπρόεδρος ο επιχειρηματίας Βασίλειος Αποστολόπουλος. Γραμματέας είναι ο καθηγητής Ιατρικής Σάββας Τουμανίδης και ταμίας ο αντιστράτηγος ε.α. Δημήτριος Λυμπέρης.

Στο συμβούλιο μετέχουν επίσης ο δικηγόρος Ιωάννης Βαρότσος, ο οικονομολόγος Παναγιώτης Κουκουλομμάτης, ο πρέσβης ε.τ. Κωνσταντίνος Μπίκας και ο πλοιοκτήτης Νικόλαος Κοσμάτος.

Το 1918 η Αθηναϊκή Λέσχη επέλεξε ως έμβλημά της τον Λεσχηνόριο Απόλλωνα. Η ίδια η λέξη «λέσχη» έχει αρχαία ελληνική καταγωγή και συνδεόταν με τον χώρο όπου συγκεντρώνονταν άνθρωποι για συζήτηση.

Ενάμιση αιώνα αργότερα, η Αθήνα έχει αλλάξει σχεδόν ολοκληρωτικά. Η πόλη των 50.000 κατοίκων έγινε μητρόπολη εκατομμυρίων, η μοναρχία καταργήθηκε, παλιές πολιτικές και οικονομικές οικογένειες υποχώρησαν και νέα επιχειρηματικά και κοινωνικά στρώματα εμφανίστηκαν. Στην Πανεπιστημίου, όμως, η Αθηναϊκή Λέσχη εξακολουθεί να λειτουργεί με μια λογική που ξεκίνησε τον 19ο αιώνα.

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