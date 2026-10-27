Περιοδεία Μητσοτάκη στο Κιλκίς: «Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με ακυβερνησία την επομένη των εκλογών» – «Δεν θα ανεχτώ φαινόμενα αυταρέσκειας και αλαζονείας»

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Το Κιλκίς ήταν ο σημερινός προορισμός του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως έχει γράψει επανειλημμένα το topontiki.gr, δίνει ιδιαίτερο βάρος στη βόρεια Ελλάδα, καθώς εκεί εντοπίζεται και η μεγαλύτερη «αιμορραγία» ψηφοφόρων για τη ΝΔ.

Ο Κ. Μητσοτάκης, μαζί με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη και τον Βουλευτή Κιλκίς Γιώργο Γεωργαντά, επισκέφθηκε τον νέο Οίκο Ευγηρίας και Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αποτελεί παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επίσης, ο Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το εργοτάξιο στο οδικό τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων της Ασσήρου και της Νέας Σάντας, με το οποίο αναβαθμίζεται η σύνδεση Κιλκίς – Θεσσαλονίκης σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Το συγκεκριμένο τμήμα, συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων αυτοκινητόδρομου και 26 χιλιομέτρων παράπλευρου δικτύου, θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τη σύνδεση Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε παραγωγικές και βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής, με τους επιβλέποντες μηχανικούς να διαβεβαιώνουν ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2027.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε τη νέα μονάδα της γεωργικής επιχείρησης «Μανιτάρια Κεχαγιά», όπου ξεναγήθηκε στη γραμμή παραγωγής, περνώντας από την τυποποίηση και τους θαλάμους ανάπτυξης των μανιταριών, καθώς και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Zincometal ΑΕ», η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή ιστών και πυλώνων φωτισμού, καθώς και υποδομών για την οδική ασφάλεια, απασχολώντας περισσότερους από 130 εργαζόμενους και έχοντας εξαγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη και την Αφρική, καθώς και συμμετοχή σε μεγάλα έργα στο εσωτερικό.

Στη συνέχεια, σε ομιλία του προς τους πολίτες στο Αγιονέρι Κιλκίς, ο πρωθυπουργός έθεσε ξανά τα διακυβεύματα των εκλόγών, λέγοντας ότι «δεν ζούμε σε κανονικούς φυσιολογικούς καιρούς, ποιος κυβερνάει, τι εμπειρία έχει, τι ειδικό βάρος και κύρος έχει η Ελλάδα θα αποκτήσουν σημασία στις εκλογές της άνοιξης» και τονίζοντας ότι «τα διλήμματα θα είναι πολύ σκληρά: θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία; Ή θα επιστρέψουμε σε εποχές άλλες; Θα σαγηνευτούμε από φωνές λαϊκιστών; Η ΝΔ μόνο μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πορεία».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανένα κόμμα» και έφερε ως παράδειγμα το νομοσχέδιο για τα social media, για το οποίο είπε ότι «τα παιδιά μας δεν είναι προϊόν για να βγάζουν κάποιες πλατφόρμες χρήματα. […] Και εκεί που περίμενα τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ να το ψηφίσει, είπε “παρών”, όχι δηλαδή», τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με ακυβερνησία την επομένη των εκλογών και για αυτό η μόνη επιλογή είναι η αυτοδύναμη ΝΔ».

Επίσης, επισήμανε ότι «στις Βρυξέλλες δεν είμαστε το μαύρο πρόβατο, είμαι υπερήφανος που συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις», ενώ επανέλαβε ότι «η πολιτική μας, μας επιτρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στις εξωγενείς κρίσεις. Μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε τα αποθέματα να στηρίξουμε την κοινωνία όταν άλλες χώρες αυξάνουν φόρους». Μάλιστα, υπεραμύνθηκε εκ νέου τις κυβερνητικές πολιτικές, κάνοντας λόγο για «δύσκολες αλλαγές με ένα και μόνο γνώμονα: πως θα στηρίξουμε την κοινωνία πως θα προκόβουν οι πολίτες».

Παράλληλα, έστειλε και εσωτερικό μήνυμα, λέγοντας ότι «πρέπει να ακούμε τους πολιτες που έχουν προβλήματα» και ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις εκλογές».

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