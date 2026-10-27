Παρίσι όπως… Τεχεράνη: Η γαλλική κυβέρνηση έθεσε θέμα μπλοκαρίσματος των social media εν μέσω διαμαρτυριών

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Η γαλλική κυβέρνηση διερεύνησε τρόπους αποκλεισμού των κοινωνικών δικτύων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του περασμένου Σαββάτου, δήλωσαν στο Politico δύο άτομα που γνωρίζουν το σχέδιο.

Την εβδομάδα που προηγήθηκε των 24 Οκτωβρίου, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ήταν σε επαφή με τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς για να διερευνήσει τρόπους διακοπής της πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα ή ακόμα και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να αποτραπεί ο συντονισμός των ταραχοποιών, σύμφωνα με έναν κυβερνητικό αξιωματούχο από το γραφείο του Πρωθυπουργού και έναν υπάλληλο μιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

Η προσπάθεια κορυφώθηκε με τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να ζητά απευθείας από τους Γάλλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς να είναι έτοιμοι να αποκλείσουν την πρόσβαση στο TikTok, το Instagram, το Snapchat και το X, σε επιστολή που αποκάλυψε το γαλλικό ψηφιακό μέσο Blast, το οποίο ανέφερε πρώτο το αίτημα της κυβέρνησης.

Σε επικοινωνία με το Politico, αξιωματούχοι από το γραφείο του Λεκoρνί, το υπουργείο τεχνολογίας και το υπουργείο εσωτερικών δεν διέψευσαν την κίνηση ούτε την ύπαρξη της επιστολής.

Η κυβέρνηση φοβόταν ότι οι σκηνές βίας που επικράτησε στις 17 Οκτωβρίου θα μπορούσαν να επαναληφθούν ή να κλιμακωθούν το επόμενο Σαββατοκύριακο – μια ανησυχία που δεν υλοποιήθηκε, καθώς καταγράφηκαν πολύ λιγότερα περιστατικά στις 24 Οκτωβρίου.

«Αυτό που ήθελαν, πάνω απ’ όλα, ήταν να μπλοκάρουν τα κανάλια επικοινωνίας που επιτρέπουν στις συμμορίες να συναντιούνται και να οργανώνονται», δήλωσε ο υπάλληλος ενός παρόχου τηλεπικοινωνιών, στον οποίο δόθηκε η ανωνυμία για να μιλήσει.

Η κίνηση, ωστόσο, θα εμπόδιζε επίσης τους ειρηνικούς διαδηλωτές να επικοινωνούν. Ο αποκλεισμός της πρόσβασης σε κοινωνικά δίκτυα σε μια στοχευμένη περιοχή, όπως μια συγκεκριμένη γειτονιά, δεν είναι τεχνικά εφικτός, ενώ η διακοπή της πρόσβασης στο δίκτυο κινητής θα προκαλούσε σημαντικές διαταραχές σε άλλες βασικές υπηρεσίες, όπως οι πληρωμές μέσω κινητού, οι συσκευές επιτήρησης ασφαλείας και οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.

Η κυβέρνηση εξέτασε επίσης μια λιγότερο ριζοσπαστική λύση που θα απενεργοποιούσε τις λειτουργίες εμφάνισης γεωγραφικής τοποθεσίας «για να αποτρέψει τις συγκεντρώσεις ατόμων που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, για παράδειγμα», σύμφωνα με τον αξιωματούχο του γραφείου του πρωθυπουργού.

Άλλοι περιορισμοί στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συζητούνται στο κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συζήτησης για το λεγόμενο νομοσχέδιο «όποιος σπάει πληρώνει», το οποίο θα καθιστά οικονομικά υπεύθυνους όσους «συμμετείχαν εν γνώσει τους» σε μια εξέγερση — ανεξάρτητα από το αν διέπραξαν οι ίδιοι υλικές ζημιές.

Το ίδιο νομοσχέδιο θα απαιτεί από τις πλατφόρμες να αφαιρούν εντός 24 ωρών περιεχόμενο που υποκινεί σωματική ή σεξουαλική επίθεση, κλοπή, καταστροφή ή υλικές ζημιές, «όταν το εν λόγω περιεχόμενο είναι πιθανό να προκαλέσει σοβαρή διατάραξη της δημόσιας τάξης» και εντός μίας ώρας περιεχόμενο που ενθαρρύνει την εξέγερση.

Άλλοι βουλευτές προτείνουν μέτρα που κυμαίνονται από την παρακολούθηση των ταραχοποιών μέσω αλγοριθμικής βιντεοεπιτήρησης έως την τιμωρία των διαδικτυακών αγορών που δεν αποτρέπουν την πώληση κλεμμένων αγαθών.

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