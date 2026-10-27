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27.10.2026 16:06

Εορταστικό έπαθλο 150.000 ευρώ από το Λαϊκό Λαχείο για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου – Στη μισή τιμή οι λαχνοί για την ειδική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

27.10.2026 16:06
laiko

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Το Λαϊκό Λαχείο γιορτάζει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με την τρίτη ειδική κλήρωση για το 2026, εορταστικό έπαθλο 150.000 ευρώ και τους λαχνούς στη μισή τιμή από την τακτική κλήρωση.

Οι παίκτες μπορούν να προμηθεύονται τους λαχνούς τους από τα καταστήματα Allwyn, αλλά και από τους λαχειοπώλες όλης της Ελλάδας, με κόστος 5 ευρώ ανά πεντάδα και 1 ευρώ για κάθε λαχνό.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Το μεγάλο έπαθλο και τα μικρότερα κέρδη

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο των 150.000 ευρώ στην τυχερή πεντάδα, η ειδική κλήρωση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μοιράζει στους παίκτες και άλλα, μικρότερα έπαθλα.

Συγκεκριμένα, από 5.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές. Από κει και πέρα, 200 ευρώ κερδίζουν οι δέκα πρώτοι λαχνοί από τους 119 λαχνούς κάθε σειράς που θα προκύψουν αυτόματα από τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης, ενώ από 100 ευρώ κερδίζουν οι υπόλοιποι 109. Επίσης, 10 ευρώ κερδίζουν όσες πεντάδες έχουν τον ίδιο τελευταίο αριθμό με το νικητήριο λήγοντα.

Δυνατότητα εκτυπωμένης μορφής

Παράλληλα, διαθέσιμη για την ειδική κλήρωση είναι και η εκτυπωμένη μορφή του Λαϊκού Λαχείου, με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας. Οι πελάτες των καταστημάτων Allwyn μπορούν να διαλέξουν συγκεκριμένο λήγοντα από το μηδέν έως το εννιά, συγκεκριμένη χιλιάδα, τον συνδυασμό λήγοντα και χιλιάδας, καθώς και τον τυχαίο μονό ή ζυγό λήγοντα. 

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