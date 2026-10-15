Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις, παρά τις διαβεβαιώσεις Μητσοτάκη

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων λόγω της έλλειψης ουσιαστικών εξελίξεων στα αιτήματα των αγροτών.

Οι αγρότες καταγγέλλουν καθυστερήσεις στις πληρωμές και στα υπόλοιπα των ενισχύσεων, επισημαίνοντας ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν από την κυβέρνηση τον περασμένο Φεβρουάριο δεν έχουν υλοποιηθεί.

Ο Κώστας Τζέλλας δήλωσε ότι οι αγρότες αναμένουν νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό τον Νοέμβριο, τονίζοντας ότι η συνέχιση των κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία αγροτών, χαρακτήρισε τον διάλογο διαρκή και ανέφερε ότι η επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τον ΟΣΔΕ αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Σχετικά με το ζήτημα του αφορολόγητου πετρελαίου, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή του μέτρου στην αντλία από την 1η Νοεμβρίου.

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Ανοιχτό είναι πλέον το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων των αγροτών, παρά τις διαβεβαιώσεις που έδωσε χθες ο πρωθυπουργός σε συνάντηση με αντιπροσωπεία τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, κάνοντας λόγο για απουσία ουσιαστικών εξελίξεων στις κυβερνητικές δεσμεύσεις του περασμένου Φεβρουαρίου.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o K. Τζέλλας είπε ότι «ζητήσαμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό γιατί τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, έχουν αυξηθεί. Ζούμε μια δραματική κατάσταση όσοι ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα είτε κτηνοτρόφοι είτε γεωργοί είτε μελισσοκόμοι είτε αλιείς. Πήγαμε στη συνάντηση για να του υπενθυμίσουμε αυτά που δεν έλυσε, που μας υποσχέθηκε το Φλεβάρη και δεν έκανε τίποτα από αυτά και αυτά που έρχονται. Έχουν γίνει γύρω στις 60 χιλιάδες αιτήσεις για τη χρονιά που διανύουμε, υπάρχουν τα απλήρωτα από το 2024 και 2025 που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός όταν είχαμε πάει στο Μαξίμου ότι θα πληρωνόντουσαν μέσα σε δύο μήνες ακόμα είναι κόσμος που είναι δήθεν σε έλεγχο, δεν ελέγχεται και βέβαια δεν πληρώνεται. Στο 90% των ενστάσεων που έχουν γίνει δεν έχουν προβλήματα απλά πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Είναι όμηροι ενός ελέγχου ο οποίος δεν γίνεται».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής επισήμανε ότι «τα προηγούμενα χρόνια μετά τις 15 Οκτωβρίου παίρναμε προκαταβολή των ενισχύσεων και τώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, δεν έχει γίνει ούτε το 10%. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να πληρωθούμε, πότε θα πληρωθούμε;», και τόνισε ότι «χθες ουσιαστικά ήταν κινητοποίηση για να δείξουμε αυτό που ζούμε. Δεν καταλαβαίνει κανείς ότι η επαρχία χάνεται και δεν χάνονται μόνο οι αγρότες που εγκαταλείπουμε σωρηδόν το επάγγελμα, κλείνουνε και τα μικρά μαγαζάκια αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρχία», προσθέτοντας ότι «θα περιμένουμε τη νέα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό περίπου τον Νοέμβριο κι από εκεί και πέρα αναλόγως με το τι θα κάνει, όχι τι θα πει γιατί από λόγια χορτάσαμε, δηλαδή αν υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα λύνουν τα προβλήματα μας τότε δεν θα γίνουν και τα μπλόκα».

«Τα προβλήματα βγάζουν τον κόσμο στο δρόμο. Στοπ τα “θα”. Ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αν είναι να κερδίσουμε κάτι θα το κερδίσουμε μόνο στο δρόμο, μόνο με δυναμικές κινητοποιήσεις, δεν υπάρχει άλλος δρόμος ή θα σηκωθούμε να φύγουμε όλοι» κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία αγροτών και δήλωσε ότι «ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς, έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε» ενώ ειδικά για το ζήτημα του αφορολόγητου πετρελαίου ο πρωθυπουργός ανέφερε πως στόχος είναι να ξεκινήσει από 1ης Νοεμβρίου στην αντλία, ενώ σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον ΟΣΔΕ, σημείωσε πως είναι πρώτη προτεραιότητα.

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