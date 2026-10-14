Αγρότες έσπασαν το μπλόκο της ΕΛΑΣ μέσα από τα χωράφια για να «υποδεχθούν» τον Μητσοτάκη – Δεν βγαίνει με τίποτα η χρονιά, δήλωσαν, πριν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

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Τρόπο να φτάσουν στον χώρο των εγκαινίων μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα εγκαινιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκαν οι αγρότες του Νομού Λάρισας με στόχο να τον «υποδεχτούν» με κινητοποιήσεις.

Έσπασαν λοιπόν με τα τρακτέρ τους στον αστυνομικό κλοιό και με ελιγμούς μέσα από τα χωράφια έφτασαν μια ανάσα από τον χώρο των εγκαινίων, με τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας να παραμένουν σε επιφυλακή.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας προειδοποίησε για νέες κινητοποιήσεις, καθώς, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «δεν βγαίνει η χρονιά με τίποτα» έδωσε ενόψει της συνάντησης των αγροτών του Νομού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που επισκέπτεται τη Θεσσαλία.

Μιλώντας στο onlarissa.gr για τη σημερινή κινητοποίηση, ο κ. Μαρούδας γνωστοποίησε ότι έχει ήδη κανονιστεί συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη στον χώρο των εγκαινίων, όπου οι εκπρόσωποι των αγροτών θα θέσουν τα αιτήματά τους. «Θα βρεθούμε όλοι εκεί στον χώρο. Έχει κανονιστεί ήδη να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό, να θέσουμε αυτά τα ζητήματα, να δούμε τι θα μας απαντήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ περιέγραψε με ιδιαίτερα μελανά χρώματα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα έχουν οξυνθεί ακόμη περισσότερο σε σχέση με την περίοδο των προηγούμενων μπλόκων. «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι είναι χειρότερα σε σχέση με την περίοδο των μπλόκων. Έχουμε τεράστιο κόστος παραγωγής, με προϊόντα που πωλούνται σε χαμηλές τιμές, χαμηλότερες ακόμη και από πέρυσι, κάτω από το κόστος παραγωγής», τόνισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των δηλώσεων ΟΣΔΕ, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τις συνέπειες που ενδέχεται να υπάρξουν στις πληρωμές των αγροτών. Όπως εξήγησε, οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα στην υποβολή των δηλώσεων δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο για την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση των παραγωγών.

Παράλληλα, ο κ. Μαρούδας ξεκαθάρισε ότι η σημερινή κινητοποίηση δεν εξαντλεί τον σχεδιασμό της Ομοσπονδίας.

Όπως είπε, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα, σε συνεννόηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. «Ως οργανωμένο αγροτικό κίνημα και σε πανελλαδικό συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, θα δούμε τα παραπέρα βήματά μας, στα οποία εμείς λέμε ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε αγωνιστική κατεύθυνση», υπογράμμισε.

Μάλιστα, έσπευσε να καταστήσει σαφές ότι η προοπτική νέων κινητοποιήσεων παραμένει ανοιχτή, ανεξάρτητα από τη σημερινή συνάντηση. «Το λέμε από τώρα, γιατί αυτή είναι η κατάσταση και όλοι οι αγρότες καταλαβαίνουν ότι δεν βγαίνει η χρονιά με τίποτα», κατέληξε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ.

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