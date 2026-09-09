search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 07:12
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

09.09.2026 06:25

Αγρότες σε απόγνωση: Το «πακέτο» της ΔΕΘ δεν σβήνει τη φωτιά στο κόστος παραγωγής – Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες στο χωράφι

09.09.2026 06:25
trakter

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με ημίμετρα, φορολογικά ψίχουλα και καθυστερημένες αποζημιώσεις επιχειρεί η κυβέρνηση να διασκεδάσει τις εντυπώσεις στον πρωτογενή τομέα … Οι συνδικαλιστές κάνουν λόγο για «ψίχουλα που δεν καλύπτουν ούτε το ρεύμα και τα πετρέλαια».

Ειδικότερα το πακέτο μέτρων που βαφτίζεται «νέος χάρτης στήριξης», στην πραγματικότητα αποτελεί ανακύκλωση παλαιών υποσχέσεων και οριακών ελαφρύνσεων. Το αποτέλεσμα είναι οι εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς όχι, μόνο δεν τους καθησυχάζουν, αλλά τροφοδοτούν νέο γύρο αντιδράσεων.

Η κυβερνητική επικοινωνιακή τακτική επιχειρεί να παρουσιάσει ως «γενναιόδωρες παρεμβάσεις» τη μονιμοποίηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο και τις ρυθμίσεις για το αγροτικό ρεύμα. Ωστόσο, μια προσεκτική αναγνώριση των αριθμών αποκαλύπτει ότι το δομικό πρόβλημα της υπέρογκης αύξησης του κόστους παραγωγής παραμένει ορθάνοιχτο.

Τι περιλαμβάνει ο «χάρτης» της κυβέρνησης

Το κυβερνητικό σχέδιο εστιάζει σε τέσσερις βασικούς άξονες:

  • Αγροτικό Πετρέλαιο: Μονιμοποίηση της επιστροφής του ΕΦΚ, με εφαρμογή νέου συστήματος υπολογισμού βάσει πραγματικής κατανάλωσης και τιμολογίων.
  • Ενέργεια & Ρεύμα: Παράταση και διεύρυνση του προγράμματος «ΓΑΙΑ» για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα, καθώς και ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε βάθος δεκαετίας.
  • Φορολογικά κίνητρα: Μειώσεις φορολογίας για συνεργατικά σχήματα και θερμοκηπιακές καλλιέργειες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής.
  • Αποζημιώσεις & ΕΛΓΑ: Επιτάχυνση των πληρωμών για τις ζημιές από την κλιματική κρίση και αναδιάρθρωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Η σκληρή πραγματικότητα του χωραφιού

Πίσω από τους πίνακες και τις διακηρύξεις, η πραγματικότητα για τον Έλληνα παραγωγό είναι αμείλικτη. Η επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, αν και θετικό βήμα, φτάνει στα χέρια των αγροτών με καθυστερήσεις μηνών και καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος της πραγματικής δαπάνης για τα καύσιμα, την ώρα που η τιμή στην αντλία παραμένει στα ύψη.

Όσον αφορά το αγροτικό ρεύμα, οι ρυθμίσεις των χρεών δεν λύνουν το πρόβλημα της ακριβής κιλοβατώρας, η οποία συνεχίζει να πνίγει τις ποτιστικές καλλιέργειες. Ταυτόχρονα, η γραφειοκρατία του ΕΛΓΑ και οι καθυστερήσεις στις εκκαθαρίσεις των αποζημιώσεων αφήνουν χιλιάδες παραγωγούς χωρίς ρευστότητα την πιο κρίσιμη περίοδο της καλλιεργητικής χρονιάς.

«Βράζουν» τα μπλόκα: Έρχονται νέες κινητοποιήσεις

Οι πρώτες αντιδράσεις από τις Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων και τα μπλόκα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου είναι ιδιαίτερα αιχμηρές. Οι συνδικαλιστές κάνουν λόγο για «επικοινωνιακή φούσκα» και ξεκαθαρίζουν ότι τα μέτρα δεν αγγίζουν τον πυρήνα των αιτημάτων τους.

«Η κυβέρνηση μας μοιράζει ψίχουλα τη στιγμή που το κόστος λιπασμάτων, ζωοτροφών και ενέργειας έχει αυξηθεί πάνω από 40%. Αν δεν υπάρξει αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ουσιαστική διαγραφή αγροτικών χρεών, ο πρωτογενής τομέας οδηγείται σε αφανισμό», τονίζουν εκπρόσωποι των αγροτών.

Η δυσαρέσκεια είναι καθολική και στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βλέπουν το κόστος εκτροφής να καθιστά ασύμφορη την παραγωγή γάλακτος και κρέατος. Το κλίμα που διαμορφώνεται προαναγγέλλει ένα θερμό φθινόπωρο, με τους εκπροσώπους του κλάδου να συντονίζουν ήδη τα βήματά τους για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις και κάθοδο των τρακτέρ στους δρόμους.

Διαβάστε επίσης

Η διορθωτική «στροφή» στα τεκμήρια: Ελαφρύνσεις 570 εκατ. ευρώ με διατήρηση της οριζόντιας φιλοσοφίας

«Κουμπαράς της Νέας Γενιάς»: Επενδυτική ευκαιρία για λίγους ή ουσιαστικό όπλο για το μέλλον των παιδιών; 

«Κοινωνικό μπλόκο» στις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Απογοήτευση για «ψίχουλα» και επικρίσεις από συνδικάτα, συνταξιούχους και φορείς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Lemon-Blueberry-Muffins-17
CUCINA POVERA

Κεκάκια με γιαούρτι, μύρτιλα και γλάσο λεμονιού

AKINITA-ENOIKIA-123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδύσεις: Η ανάκαμψη δεν κλείνει το χάσμα της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη

kairos new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες έως 7 μποφόρ και τοπικές καταιγίδες

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Γιατί ο ρεαλιστής Πρωθυπουργός μεταμορφώθηκε σε οραματιστή στη φετινή ΔΕΘ;

fire ship tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στον Περσικό Κόλπο: Πλήγματα των ΗΠΑ σε τάνκερ, ιρανικά αντίποινα με πυραύλους σε Ιορδανία και απειλές σε Μπαχρέιν – Κουβέιτ – Άνοδος του πετρελαίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KIPSELI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Γραμμή 4 του μετρό: Δεν εκκενώνεται κανένα κτίριο στην Κυψέλη, δεν ξεκινά ξανά ο μετροπόντικας - Σύσκεψη σήμερα στο υπ. Μεταφορών 

alex veroia
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ανοίγει και πάλι την υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέροια

mitsotakis_makron_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης στο Παρίσι και η Τούνη τού έβαλε… ιδέες για κρουασάν - Της απάντησε με χιούμορ στο «μην έρθετε»

karetsas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγωνία στην Ντόρτμουντ για Καρέτσα: Αποχώρησε με φορείο στο ντεμπούτο του στο Champions League - «Πρόβλημα στο κυκλοφορικό», ανακοίνωσε η Μπορούσια

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 07:08
Lemon-Blueberry-Muffins-17
CUCINA POVERA

Κεκάκια με γιαούρτι, μύρτιλα και γλάσο λεμονιού

AKINITA-ENOIKIA-123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επενδύσεις: Η ανάκαμψη δεν κλείνει το χάσμα της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη

kairos new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες έως 7 μποφόρ και τοπικές καταιγίδες

1 / 3