Ματ Ντέιμον: Κοινή δημόσια εμφάνιση με την κόρη του – «Έκλεψε» τις εντυπώσεις η 20χρονη! (Video/Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με την κόρη του στο πλευρό του εμφανίστηκε ο Ματ Ντέιμον σε εκδήλωση, με την 20χρονη Ιζαμπέλα Ντέιμον να κλέψει τις εντυπώσεις τόσο με την εικόνα της όσο και με την ενδυματολογική της επιλογή.

Μπαμπάς και κόρη έδωσαν το παρών στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη όπου πραγματοποιήθηκαν τα CFDA Fashion Awards 2026.

Η Ιζαμπέλα τράβηξε τα βλέμματα με ένα λευκό φόρεμα με πλεκτή υφή, δημιουργία του οίκου Luar από τη συλλογή Άνοιξη 2027, με τη μακριά τουαλέτα να ξεχωρίζει για τα μεταξωτά κρόσσια στα μανίκια και στο τελείωμα.

Από την πλευρά του, ο Ντέιμον επέλεξε ένα κλασικό μαύρο σταυρωτό σμόκιν Ralph Lauren Purple Label, το οποίο συνδύασε με μαύρο ζιβάγκο.

Η 20χρονη κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας, καθώς σύμφωνα με το Page Six Style, υπέγραψε τον Αύγουστο συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων IMG Models.

Ο πρωταγωνιστής της «Οδύσσειας» βρέθηκε στην εκδήλωση και με επαγγελματική ιδιότητα, καθώς παρουσίασε στον σχεδιαστή Ραλφ Λόρεν το βραβείο Αμερικανού Σχεδιαστή Ανδρικής Μόδας της Χρονιάς.

Η Ιζαμπέλα Ντέιμον έχει αρχίσει να διαμορφώνει τη δική της πορεία στον χώρο, πρωταγωνιστώντας, τον Σεπτέμβριο, στην καμπάνια της J.Crew για το Barn Jacket, με τον πατέρα της να παρακολουθεί με ενθουσιασμό τα πρώτα της βήματα.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να δω τι θα κάνει στη ζωή της» δήλωσε ο ηθοποιός στο περιοδικό People, κάνοντας δηλώσεις στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Διαβάστε επίσης:

Ευαγγελία Μουμούρη: «Είναι υπέροχο μετά τα 50 να ξεκινάς από την αρχή»

Ντάστιν Χόφμαν για τον «Πρωτάρη»: Ήταν μια «απαίσια εμπειρία» – Τα 27 χαστούκια της Ρος και οι τεράστιες ανασφάλειες

Νίκολας Κέιτζ: Τρύπα «κατάπιε» μέρος του σπιτιού του στο Μαλιμπού – «Είμαι λίγο άστεγος»