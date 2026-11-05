Πύργος: Στο νοσοκομείο 12χρονο κορίτσι, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε το πρωί της Πέμπτης σε τροχαίο στη συμβολή των οδών Πατρών και Δεληγιάννη στον Πύργο.
Σύμφωνα με το ilialive, η ανήλικη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο και να περάσει απέναντι όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, έπεσε στο πλάι αυτοκινήτου που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο.
Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο και να παραλαμβάνει τη 12χρονη, προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.
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