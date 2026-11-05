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ΘΕΑΤΡΟ

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05.11.2026 11:19

«Πόσα τσιγάρα έχω καπνίσει από τότε που έφυγες» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου – 2ος χρόνος παραστάσεων από 16 Νοεμβρίου

05.11.2026 11:19
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Πώς ορίζεται η ταυτότητά μας όταν κάποιος φεύγει; Πώς λειτουργούν το σώμα, η μνήμη, το τώρα; Η μνήμη, λένε, τα χαλάει όλα, τα θολώνει, τα μπερδεύει, δημιουργεί μια άλλη πραγματικότητα.

«[…] Δεν το αντέχω αυτό που συμβαίνει στο σώμα μου τώρα που λείπεις.

Είναι άδειο.

Αχάιδευτο.

Αυτή η λέξη μού φέρνει κλάματα.

Όμως θ’ ανάψω ένα τσιγάρο.

Τσιγάρο νούμερο 5 για σήμερα.

Πόσα τσιγάρα έχω καπνίσει από τότε που έφυγες;

Θα τους κάνω γενέθλια μια μέρα.

1.679 τσιγάρα. […]»

Έχοντας ξεχωρίσει την περασμένη σεζόν, ένας μονόλογος που φωνάζει σε όλους αυτούς που έφυγαν χωρίς να πουν μια λέξη, που πήγαν για τσιγάρα και δεν ξαναγύρισαν, αφήνοντας πίσω τους κενά και ερωτήματα, έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.

Μια παράσταση για τις χαμένες ώρες, τις χαμένες αγκαλιές και όσα δεν προλάβαμε να πούμε. Μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το ghosting.*

*Ghosting: η ξαφνική και απότομη διακοπή κάθε μορφής επικοινωνίας με κάποιον, χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.

Παίζει η Μαργαρίτα Παπαγιάννη

Περιέχει σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου, κατάλληλη για άνω των 16.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

  • Κείμενο Μαργαρίτα Παπαγιάννη
  • Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης
  • Σκηνικά – Κοστούμια Γεωργία Μπούρδα
  • Σχεδιασμός κίνησης Κατερίνα Φώτη
  • Βοηθός κινησιολόγου Ελευθερία Αγαπάκη
  • Βίντεο Αποστόλης Κουτσιανικούλης
  • Σχεδιασμός φωτισμών Σάκης Μπιρμπίλης
  • Οργάνωση παραγωγής Βασιλεία Τάσκου
  • Βοηθός σκηνοθέτη Ελένη Τσιμπρικίδου
  • Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή

Παίζει η Μαργαρίτα Παπαγιάννη

Σε βίντεο η Ελένη Τσιμπρικίδου

  • Σε συμπαραγωγή με την εταιρεία APPARAT ATHEN ΑΜΚΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

  • Πόσα τσιγάρα έχω καπνίσει από τότε που έφυγες
  • Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κάτω Χώρος (Αντισθένους 7 & Θαρύπου)
  • Από 16 Νοεμβρίου – Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15.

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 11:56
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MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

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