«Πόσα τσιγάρα έχω καπνίσει από τότε που έφυγες» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου – 2ος χρόνος παραστάσεων από 16 Νοεμβρίου

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Πώς ορίζεται η ταυτότητά μας όταν κάποιος φεύγει; Πώς λειτουργούν το σώμα, η μνήμη, το τώρα; Η μνήμη, λένε, τα χαλάει όλα, τα θολώνει, τα μπερδεύει, δημιουργεί μια άλλη πραγματικότητα.
«[…] Δεν το αντέχω αυτό που συμβαίνει στο σώμα μου τώρα που λείπεις.
Είναι άδειο.
Αχάιδευτο.
Αυτή η λέξη μού φέρνει κλάματα.
Όμως θ’ ανάψω ένα τσιγάρο.
Τσιγάρο νούμερο 5 για σήμερα.
Πόσα τσιγάρα έχω καπνίσει από τότε που έφυγες;
Θα τους κάνω γενέθλια μια μέρα.
1.679 τσιγάρα. […]»
Έχοντας ξεχωρίσει την περασμένη σεζόν, ένας μονόλογος που φωνάζει σε όλους αυτούς που έφυγαν χωρίς να πουν μια λέξη, που πήγαν για τσιγάρα και δεν ξαναγύρισαν, αφήνοντας πίσω τους κενά και ερωτήματα, έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.
Μια παράσταση για τις χαμένες ώρες, τις χαμένες αγκαλιές και όσα δεν προλάβαμε να πούμε. Μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το ghosting.*
*Ghosting: η ξαφνική και απότομη διακοπή κάθε μορφής επικοινωνίας με κάποιον, χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.
Παίζει η Μαργαρίτα Παπαγιάννη
Περιέχει σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου, κατάλληλη για άνω των 16.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Παίζει η Μαργαρίτα Παπαγιάννη
Σε βίντεο η Ελένη Τσιμπρικίδου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
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