Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

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Το topontiki.gr συμμετέχει στην τετράωρη στάση εργασίας σήμερα Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε την κήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας, από τις 11:30 έως τις 15:30, για την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ.
Στη στάση εργασίας συμμετέχουν όλοι οι συντάκτες μέλη της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να ασκήσουν το συνδικαλιστικό τους δικαίωμα της συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ.
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