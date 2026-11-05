Το τρίπτυχο της στρατηγικής Τσίπρα στην πορεία προς το συνέδριο

Takeaways by to pontiki AI Ο Αλέξης Τσίπρας εφαρμόζει στρατηγική μετωπικής...

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Πλατιά εξόρμηση στη κοινωνία, μετωπική σύγκρουση με τον Μητσοτάκη με βασικές αιχμές τη διαφθορά και την ακρίβεια, και η επένδυση στα πρόσωπα και συγκεκριμένα το «μείγμα» παλιών και νέων στελεχών, είναι σε αδρές γραμμές η στρατηγική που ξεδιπλώνει ο Αλέξης Τσίπρας με απώτερο ορίζοντα το επικείμενο προγραμματικό συνέδριο προς τα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Στο συνέδριο θα διατυπωθεί το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα λίγο πριν από τις εκλογές, ωστόσο αναμένεται να υπάρξει και μια πανηγυρική αποτίμηση της πορείας του κόμματος από την ίδρυσή του και μετά. Σε αυτό βέβαια θα βοηθήσει και μία καλύτερη δημοσκοπική εικόνα που θα δώσει ώθηση στην τελική ευθεία προς τις κάλπες

Σε πρώτο πλάνο είναι η μετωπική με τον Μητσοτάκη την οποία ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά εγκαινίασε τη Δευτέρα με το «αρχιερέας της διαφθοράς», με την κόντρα με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις πολύ γρήγορα.

Από την Αμαλίας δεν κρύβουν τις «πολεμικές» διαθέσεις τους και διαμηνύουν πως δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο, όσο για τους ποινικούς κώδικες που από την κυβέρνηση επαναφέρουν κάθε τόσο – εν προκειμένω ως απάντηση στις κατηγορίες Τσίπρα περί διαφθοράς – δημοσίως και ιδιωτικώς λένε «ώς εδώ».

Είναι πάντως σαφές ότι ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να τονώσει τη δυναμική του κόμματος, να συσπειρώσει και να αντιμετωπίσει έτσι τη δημοσκοπική στασιμότητα μέσα από τους υψηλούς τόνους αντιπαράθεσης και την καλλιέργεια της εικόνας του διπόλου με τον Μητσοτάκη. Άλλωστε, είναι σταθερό το μότο ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι ο μοναδικός αντίπαλος της Ν.Δ., όπως υπονοούσε και το σύνθημα που διατυπώθηκε στη ΔΕΘ «ή εμείς ή κανείς» και πως είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση και όχι απλώς τη δεύτερη θέση.

Δημοσκοπικά το κόμμα δείχνει να έχει παγιωθεί γύρω στο 15% – 16% και το χειρότερο για την ΕΛ.Α.Σ. είναι η μικρή ανοδική τάση του ΠΑΣΟΚ που φέρνει κλείσιμο της ψαλίδας στις 2 – 3 μονάδες, επιτρέποντας εκτιμήσεις και συζητήσεις ότι δεν έχει λήξει το παιχνίδι της δεύτερης θέσης μεταξύ ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ, όπως υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Η μικρή διαφορά και η στασιμότητα της «βελόνας» εγκυμονούν κινδύνους, όπως το να καθιερωθεί στη συνείδηση ενός κόσμου η εντύπωση ότι το κόμμα «δεν τραβάει».

Από την ΕΛ.Α.Σ. πάντως επίμονα υποστηρίζουν το τελευταίο διάστημα ότι όσο είμαστε τόσο μακριά από τις εκλογές, είναι αναμενόμενο ότι ο κόσμος δεν εκδηλώνεται, και πως στην πραγματικότητα απέχει μακράν του να έχει αποφασίσει.

«Μαραθώνιος με πολλά κατοστάρια»

Θεωρούν επιπλέον πως μία πολύ μεγάλη μερίδα πολιτών έχει κατασταλάξει ότι δεν θέλει τον Μητσοτάκη, αλλά όχι τι θα ψηφίσει, καθώς προτεραιότητα έχει η καθημερινότητα και όχι τι θα κάνουν στην κάλπη σε αρκετούς μήνες από σήμερα. Μπορεί η εικόνα των δημοσκοπήσεων, που από τη μία καταγράφουν η μία μετά την άλλη ευρήματα υπέρ της πολιτικής αλλαγής έναντι της σταθερότητας, να δείχνουν αντιφατικές με την πρόθεση ψήφου, αφού οι πολίτες δεν προκρίνουν καθαρά κάποιον έναντι άλλων για να φέρει την πολιτική αλλαγή. Όμως, στην Αμαλίας θεωρούν ότι ακριβώς αυτή η εικόνα δείχνει ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό, όσο οι πολίτες ζυγίζουν τα πράγματα και άρα δεν έχουν αποκλείσει επιλογές, μπορεί ακόμη να επιλέγουν να «τσιτσιρίσουν» τους πολιτικούς παίκτες μέχρι τελευταία στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει η εκτίμηση ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι ένας «αγώνας αντοχής», κι ένας «σκληρός μαραθώνιος». Μάλιστα κάποιοι σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι ο μαραθώνιος αυτός περιλαμβάνει «πολλά μικρά κατοστάρια».

Εξορμήσεις «σπίτι – σπίτι»

Πάντως, το έτερο σκέλος της στρατηγικής Τσίπρα, η πλατιά εξόρμηση στην κοινωνία και το «κατέβασμα» όλης της ΕΛ.Α.Σ. «κάτω», στη βάση του κόμματος και στις τοπικές κοινωνίες, αποσκοπεί επίσης στο «ξεκόλλημα της βελόνας», μέσα από τη μεγαλύτερη εξοικείωση της κοινωνίας με τις θέσεις και τα πρόσωπα του κόμματος. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει να οργώσει όλη τη χώρα μία φορά ώς τις εκλογές, που σημαίνει ότι από τη νέα χρονιά θα ακολουθήσει δεύτερος, ίσως και τρίτος γύρος. Παράλληλα, από την Καλαμάτα κάλεσε τα στελέχη να δώσουν τη μάχη «σπίτι – σπίτι», καλώντας τους να βρεθούν σε γειτονιές, καφενεία, τόπους δουλειάς, όπου ζει και αναπνέει η κοινωνία. Οι εκδηλώσεις που τρέχουν αυτήν την εβδομάδα με την παρουσία κεντρικών στελεχών σε εννέα νομούς της χώρας αναμένεται να συνεχιστούν και μέχρι στιγμής κρίνονται ικανοποιητικές όσον αφορά το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν μέλη και φίλοι του κόμματος.

Τέλος, πολλά ακούγονται ή γράφονται περί μιας άτυπης διαμάχης μεταξύ «παλιών» και «νέων» – τα οποία η Αμαλίας «γειώνει» αντιμετωπίζοντάς τα ως «δημοσιογραφικές κατασκευές» περισσότερο παρά ως έχοντα σχέση με την πραγματικότητα. Ωστόσο το σίγουρο είναι ότι ο Τσίπρας επενδύει σε ένα ιδανικό μείγμα «νέων» και «παλιών», και μένει να δούμε πώς αυτό θα καταγραφεί και στα ψηφοδέλτια, που θα αρχίσουν να παρουσιάζονται από το Εθνικό Συμβούλιο και μετά, στις 21 Νοεμβρίου (δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα είναι μία μέρα η συνεδρίαση ή δύο).

«Μείγμα νέων και παλιών»

Πάντως, από τα κεντρικά της ΕΛ.Α.Σ. απορρίπτουν επιχειρήματα ότι πρόσωπα που έχουν προσχωρήσει το τελευταίο διάστημα και προέρχονται από το παρελθόν, ουσιαστικά από τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον γνωρίσαμε στις αρχές του 2023, «βλάπτουν» την εικόνα ανανέωσης. Ενδεικτικά, πρόσωπα όπως η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Μίλτος Ζαμπάρας κ.ο.κ. που έχουν ενταχθεί το τελευταίο διάστημα ή λίγο πριν, δεν θεωρούνται ότι κουβαλούν πολιτικά βάρη ή ότι είναι φθαρμένοι για να «χαλάνε» την εικόνα ανανέωσης ή να επιτρέπουν εκτιμήσεις ότι φτιάχνεται ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Επιπλέον, όσο προχωρούν οι εσωτερικές διεργασίες και οι οργανωτικές διαδικασίες μπαίνουν σε μια ρότα, από την ΕΛ.Α.Σ. θεωρούν ότι νέα πρόσωπα θα αναδεικνύονται και ξεχωρίζουν ήδη σε οργανώσεις της Αττικής ή της περιφέρειας.

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