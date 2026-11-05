«Soul Kitchen» στην Αυστραλία: Σεφ απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να βάλει ανανά στην πίτσα – «Είναι προσβολή»

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Μεγάλο θέμα έχει προκύψει στην Αυστραλία εξαιτίας ενός Ιταλού σεφ που αρνήθηκε σθεναρά να προσθέσει ανανά στην πίτσα και απολύθηκε τελικά για αυτό τον λόγο.

Ο μάγειρας έχασε τη δουλειά του επειδή αρνήθηκε επανειλημμένα να προσθέσει το αμφιλεγόμενο υλικό στην πίτσα, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο αποτελεί προσβολή για την ιταλική κουλτούρα.

Η προσπάθειά του να αμφισβητήσει την απόλυση δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Ο Νταβίντε Ταμπουρέλα εργαζόταν ως επικεφαλής σεφ στο εστιατόριο La Costa, στην περιοχή Fortitude Valley του Μπρίσμπεϊν, στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Το εστιατόριο διαφήμιζε την αυθεντική ιταλική κουζίνα του, υποσχόμενο στους πελάτες μια γαστρονομική εμπειρία που θα τους μετέφερε νοερά στην Ιταλική Ριβιέρα. Ωστόσο, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα υλικά στον κόσμο της πίτσας αποδείχθηκε αρκετό για να διαταράξει αυτή την εικόνα: ο ανανάς.

«Είναι προσβολή για τον πολιτισμό μου»

Σύμφωνα με απόφαση της αυστραλιανής Επιτροπής Δίκαιης Εργασίας (Fair Work Commission), η οποία κατατέθηκε την Τρίτη, ο Ιταλός σεφ απολύθηκε στις 20 Μαΐου, περίπου δύο εβδομάδες αφότου είχε κληθεί σε συνάντηση με τον εργοδότη του, Έλιοτ Ίνγκραμ, για να συζητηθούν ζητήματα σχετικά με την εργασιακή του απόδοση.

Ένα από τα προβλήματα που είχαν προκύψει ήταν η κατηγορηματική άρνησή του να ετοιμάσει πίτσα με ανανά.

Ο Ταμπουρέλα υποστήριζε ότι η προσθήκη του συγκεκριμένου φρούτου στο παραδοσιακό ιταλικό έδεσμα αποτελούσε «προσβολή για τον πολιτισμό του».

Μάλιστα, όπως προέκυψε κατά τη διαδικασία, δεν ήταν η πρώτη φορά που αρνούνταν να εκτελέσει τη συγκεκριμένη παραγγελία.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε αρνηθεί συνολικά τρεις φορές να ακολουθήσει την οδηγία του εργοδότη του, ζητώντας του μάλιστα να ερευνήσει πόσο σημαντικό είναι για τους Ιταλούς να μη χρησιμοποιείται ανανάς στην πίτσα.

Η παραγγελία των 15.000 δολαρίων που προκάλεσε τη σύγκρουση

Η διαφωνία κορυφώθηκε όταν το εστιατόριο ανέλαβε μια μεγάλη εκδήλωση, με συνολικό λογαριασμό που ξεπερνούσε τα 15.000 δολάρια Αυστραλίας.

Ο πελάτης που θα κάλυπτε το κόστος της εκδήλωσης ζήτησε να σερβιριστεί πίτσα με ζαμπόν και ανανά.

«Είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση και οι πελάτες θα ξόδευαν περισσότερα από 15.000 δολάρια. Ο άνθρωπος που πλήρωνε ολόκληρο τον λογαριασμό είπε: “Ακούστε, χρειάζομαι πίτσα με ζαμπόν και ανανά”», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου.

Ωστόσο, ο Ιταλός σεφ παρέμεινε ανυποχώρητος, αρνούμενος να προετοιμάσει την παραγγελία.

Ο εργοδότης του εξήγησε ότι, παρότι η συγκεκριμένη πίτσα δεν συγκαταλέγεται στις προσωπικές του προτιμήσεις, η πολυετής εμπειρία του στον χώρο της εστίασης τον έχει διδάξει ότι ο επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει πότε αξίζει να επιμείνει σε μια διαφωνία.

«Δεν είναι η αγαπημένη μου πίτσα, αλλά δεν θα την απορρίψω»

Ο Έλιοτ Ίνγκραμ, με 17 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της φιλοξενίας και περισσότερα από δέκα χρόνια στη διαχείριση εστιατορίων, δήλωσε ότι δεν θεωρούσε την πίτσα με ανανά την καλύτερη γαστρονομική επιλογή.

Ωστόσο, δεν έβλεπε κανέναν λόγο να αρνηθεί την επιθυμία ενός πελάτη. «Θα πήγαινα να αγοράσω πίτσα με ζαμπόν και ανανά; Μάλλον δεν είναι η αγαπημένη μου», ανέφερε.

«Αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να τη σνομπάρω. Άλλωστε, στο παρελθόν είχαμε πίτσα με ζαμπόν και ανανά ακόμη και στο παιδικό μας μενού», πρόσθεσε. Η άρνηση του σεφ, πάντως, είχε συνέπειες που ξεπέρασαν κατά πολύ την απώλεια της θέσης εργασίας του.

Aussie chef loses workplace bid after refusing to put pineapple on pizza he branded an 'insult to his culture' https://t.co/9xlZO0rJKh — Daily Mail (@DailyMail) November 4, 2026

Η απόλυση έβαλε σε κίνδυνο και την παραμονή του στην Αυστραλία

Ο Ταμπουρέλα βρισκόταν ήδη για περισσότερα από τρία χρόνια στη διαδικασία απόκτησης μόνιμης άδειας παραμονής στην Αυστραλία μέσω της βίζας κατηγορίας 186. Πρόκειται για διαδικασία που επιτρέπει σε αλλοδαπούς εργαζομένους να αποκτήσουν μόνιμη διαμονή με την υποστήριξη εργοδότη. Ο Ίνγκραμ υποστήριξε ότι καθυστέρησε όσο του επέτρεπε ο νόμος να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ότι δεν απασχολούσε πλέον τον Ιταλό σεφ.

Όπως εξήγησε, ήλπιζε ότι η αίτηση του πρώην εργαζομένου του θα είχε εγκριθεί πριν υποχρεωθεί να αποσύρει την εργοδοτική του υποστήριξη. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη.

Έτσι, ο Ταμπουρέλα βρέθηκε αντιμέτωπος με την ανάγκη να ξεκινήσει εκ νέου τη χρονοβόρα διαδικασία για την απόκτηση μόνιμης άδειας παραμονής.

Ο Ιταλός σεφ προσέφυγε στην Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η απόλυσή του παραβίαζε την αυστραλιανή εργατική νομοθεσία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η απόφαση του εργοδότη του δεν σχετιζόταν αποκλειστικά με τη διαφωνία για την πίτσα, αλλά εν μέρει και με έναν τραυματισμό που είχε υποστεί κατά την εργασία του.

Ο Ταμπουρέλα ανέφερε ότι είχε χτυπήσει σε μεταλλικό κιγκλίδωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί δύο κατάγματα στο δεξί του χέρι. Ωστόσο, η αρμόδια επίτροπος Τζένιφερ Χαντ απέρριψε την αίτησή του για προστασία βάσει της εργατικής νομοθεσίας.

Η απόφαση δεν βασίστηκε σε ουσιαστική κρίση για το εάν η απόλυση ήταν δικαιολογημένη, αλλά στο γεγονός ότι η προσφυγή είχε υποβληθεί εκπρόθεσμα και δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν εξαιρετικές περιστάσεις.

Το La Costa, πάντως, δεν συνέχισε για πολύ τη λειτουργία του μετά την αποχώρηση του Ταμπουρέλα. Το εστιατόριο έκλεισε τον Ιούλιο, όταν έληξε η μίσθωση του ακινήτου.

Ο ιδιοκτήτης του απέδωσε την απόφαση στο υψηλό κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης στην περιοχή Fortitude Valley του Μπρίσμπεϊν. Όσο για τον Ιταλό σεφ, έχει πλέον βρει νέα επαγγελματική στέγη σε άλλο ιταλικό εστιατόριο.

Και υπάρχει μια λεπτομέρεια που δύσκολα περνά απαρατήρητη: στο μενού του νέου εστιατορίου δεν υπάρχει πίτσα με ανανά.

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