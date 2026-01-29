Μινεάπολη: Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τον Άλεξ Πρέτι να δέχεται επίθεση από πράκτορες της ICE έντεκα ημέρες πριν τη δολοφονία του

Στη δημοσιότητα ήρθε ένα βίντεο όπου καταγράφεται ο 37χρονος νοσοκόμος Άλεξ Πρέτι, 11 ημέρες πριν τη δολοφονία του, σε συμπλοκή με πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε αρχικά από το The News Movement και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από τον Guardian, καταγράφεται περιστατικό που έλαβε χώρα στις 13 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη, στη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων κατά της ομοσπονδιακής καταστολής στην πόλη.

Στο σχετικό clip, πράκτορες της ICE εμφανίζονται να επιτίθενται στον Πρέτι και να τον ρίχνουν στο έδαφος. Κατά το σχετικό δημοσίευμα, του περιστατικού είχε προηγηθεί μία κλωτσιά του Πρέτι στο όχημα των πρακτόρων.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με κατοίκους να φωνάζουν στους πράκτορες της ICE και τον Πρέτι, τελικά, να καταφέρνει να ξεφύγει από τα χέρια τους.

Έντεκα ημέρες μετά, στις 24 Ιανουαρίου, ο 37χρονος νοσοκόμος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ, στο δεύτερο αιματηρό περιστατικό μεταξύ της ICE και πολιτών στη Μινεσότα, μέσα στον ίδιο μήνα.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Associated Press, ο Πρέτι είχε ενημερώσει πριν τον θάνατό του την οικογένειά του για το περιστατικό της 13ης Ιανουαρίου.

Διαβάστε επίσης:

Κλιμακώνει το Ιράν: Ανακοίνωσε ναυτική άσκηση με αληθινά πυρά στο Στενό του Ορμούζ – «Τρομοκρατική οργάνωση» οι Φρουροί της Επανάστασης

Μινεσότα: Σταδιακή απόσυρση των δυνάμεων ασφαλείας υπόσχεται ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν

«Κοκτέιλ» φυτοφαρμάκων μολύνει τα μήλα σε όλη την Ευρώπη – Συστάσεις στους καταναλωτές