«Κοκτέιλ» φυτοφαρμάκων μολύνει τα μήλα σε όλη την Ευρώπη – Συστάσεις στους καταναλωτές

Τον κώδωνα του κινδύνου χτυπούν περιβαλλοντικές οργανώσεις, αφού εντόπισαν τοξικά «κοκτέιλ» φυτοφαρμάκων σε μήλα που πωλούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η Pan Europe, ένα δίκτυο από ΜΚΟ που αγωνίζονται κατά της χρήσης φυτοφαρμάκων, ανέλυσε περίπου 60 μήλα που αγοράστηκαν σε 13 ευρωπαϊκές χώρες – μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πολωνία – για χημικά κατάλοιπα.

Το 85% των δειγμάτων περιείχε περισσότερα από ένα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, ανέφεραν οι οργανώσεις, ενώ σε ορισμένα μήλα εντοπίστηκαν ίχνη έως και επτά διαφορετικών χημικών ουσιών.

Παράλληλα, στο 71% των περιπτώσεων, η Pan Europe εντόπισε φυτοφάρμακα που κατατάσσονται στα πιο επικίνδυνα στην ΕΕ.

Σε συνέχεια των παραπάνω, το δίκτυο ΜΚΟ συνέστησε στους καταναλωτές να αγοράζουν βιολογικά μήλα ή να ξεφλουδίζουν τα συμβατικά καλλιεργημένα πριν τα καταναλώσουν.

Ταυτόχρονη έκθεση των καταναλωτών σε πολλά φυτοφάρμακα, από ένα μόνο προϊόν

Σημειώνεται ότι τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επιτρέπονται στην ΕΕ, σε συγκεκριμένα όρια. Ωστόσο, η Pan Europe προειδοποίησε για το λεγόμενο «φαινόμενο του κοκτέιλ», όταν οι καταναλωτές εκτίθενται ταυτόχρονα σε πολλά φυτοφάρμακα μέσα από ένα μόνο προϊόν.

Ο Martin Dermine, ανώτερο στέλεχος της Pan Europe, επέκρινε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων επειδή αξιολογεί τα φυτοφάρμακα μεμονωμένα και όχι τον κίνδυνο της «πολλαπλής έκθεσης» σε περισσότερες ουσίες. «Σε αυτή την έκθεση δείχνουμε ότι το 85% των μήλων έχει πολλαπλά κατάλοιπα και δεν γνωρίζουμε αν είναι ασφαλή για κατανάλωση ή όχι», δήλωσε, επισημαίνοντας πιθανές συνδέσεις με τον καρκίνο και τη στειρότητα.

Αν τα ίδια μήλα πωλούνταν ως επεξεργασμένες παιδικές τροφές, το 93% των δειγμάτων θα απαγορευόταν, σύμφωνα με την Pan Europe, καθώς τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων υπερβαίνουν τα αυστηρότερα όρια που έχουν τεθεί για παιδιά κάτω των τριών ετών. Οι κανόνες της ΕΕ είναι αυστηρότεροι για τις παιδικές τροφές, προκειμένου να προστατεύεται η πρώιμη ανάπτυξη.

Τα μήλα συγκαταλέγονται στα αγαπημένα φρούτα των Ευρωπαίων και αποτελούν την πιο εκτεταμένη καλλιέργεια στην ΕΕ, ιδιαίτερα στην Πολωνία, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Είναι επίσης από τα φρούτα που, κατά την καλλιέργειά τους, δέχονται τα περισσότερα φυτοφάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για την καταπολέμηση του φουζικλάδιου της μηλιάς, της βασικής μυκητολογικής απειλής για τους οπωρώνες.

Διαβάστε επίσης:

FT: Αξιωματούχοι του Τραμπ σε μυστικές συναντήσεις με ομάδα που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Αλμπέρτα από τον Καναδά

Ανάλυση CNN: Ο Τραμπ «βλέπει παντού τρομοκράτες»

Κρεμλίνο: Το εδαφικό δεν είναι το μόνο ζήτημα που θα καθυστερούσε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία