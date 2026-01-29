FT: Αξιωματούχοι του Τραμπ σε μυστικές συναντήσεις με ομάδα που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Αλμπέρτα από τον Καναδά

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πραγματοποιήσει μυστικές συναντήσεις με περιθωριακούς αυτονομιστές από την πλούσια σε πετρέλαιο επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά, καθώς βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβα.

Οι ηγέτες του Alberta Prosperity Project, μιας ομάδας ακροδεξιών αυτονομιστών που θέλουν η δυτική επαρχία να γίνει ανεξάρτητη, συναντήθηκαν με αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον τρεις φορές από τον Απρίλιο του περασμένου έτους, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Επιδιώκουν μια ακόμη συνάντηση τον επόμενο μήνα με αξιωματούχους της πολιτείας και του Υπουργείου Οικονομικών για να ζητήσουν μια πιστωτική διευκόλυνση 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της επαρχίας εάν εγκριθεί ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία – το οποίο δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί.

«Οι ΗΠΑ είναι εξαιρετικά ενθουσιώδεις για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Αλμπέρτα», δήλωσε στους FT ο Τζεφ Ραθ, νομικός σύμβουλος του APP, ο οποίος παρευρέθηκε στις συναντήσεις.

Ισχυρίστηκε ότι είχε «πολύ ισχυρότερη σχέση» με την κυβέρνηση Τραμπ από ό,τι με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε: «Το υπουργείο συναντιέται τακτικά με άτομα της κοινωνίας των πολιτών. Όπως είναι συνηθισμένο σε τακτικές συναντήσεις όπως αυτές, δεν αναλήφθηκαν δεσμεύσεις».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Οι αξιωματούχοι της διοίκησης συναντώνται με ορισμένες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Δεν μεταφέρθηκε καμία τέτοια υποστήριξη ή άλλες δεσμεύσεις».

Ένα άτομο κοντά στον Υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε κανένας άλλος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών γνώριζε οποιαδήποτε πρόταση πιστωτικής διευκόλυνσης και δεν σκόπευε να ασχοληθεί με το θέμα. Το άτομο πρόσθεσε ότι κανένας ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών δεν είχε λάβει αίτημα για συνάντηση.

Οι επαφές συμπίπτουν με την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κάρνεϊ συγκρούστηκαν την περασμένη εβδομάδα, αφού ο Καναδός πρωθυπουργός υπονόησε ότι η Ουάσινγκτον δημιουργεί μια «ρήξη» στην παγκόσμια τάξη.

Οι ΗΠΑ ήταν απίθανο να παράσχουν οποιαδήποτε υλική υποστήριξη στο περιθωριακό αυτονομιστικό κίνημα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την αμερικανική θέση. Ωστόσο, οι συνομιλίες υπογραμμίζουν τις εντάσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Κάρνεϊ στην Οτάβα.

Ο Κάρλο Ντέιντ, από το Canada West Foundation, ένα συντηρητικό think tank στο Κάλγκαρι, είπε ότι οι αυτονομιστές ηγέτες «επιδιώκουν την προσοχή».

Ο Μπέσεντ προκάλεσε έξαρση ενθουσιασμού μεταξύ των αυτονομιστών της Αλμπέρτα την περασμένη εβδομάδα, όταν περιέγραψε την επαρχία – τη μεγαλύτερη πηγή ξένου πετρελαίου στην αμερικανική αγορά – ως «φυσικό εταίρο για τις ΗΠΑ».

«Οι κάτοικοι της Αλμπέρτα είναι πολύ ανεξάρτητοι άνθρωποι», είπε στον δεξιό podcaster Jack Posobiec. «[Υπάρχει] φήμη ότι μπορεί να κάνουν δημοψήφισμα για το αν θέλουν να παραμείνουν στον Καναδά ή όχι».

Το άτομο που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του Μπέσεντ είπε ότι ο υπουργός Οικονομικών ούτε υποστήριξε ούτε αντιτάχθηκε στο κίνημα ανεξαρτησίας της Αλμπέρτα, αλλά θεωρεί τον Κάρνεϊ ως άτομο που επιδιώκει μια προσωπική ατζέντα εις βάρος της επαρχίας, υπογραμμίζοντας το προηγούμενο έργο του σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

Ο Μπέσεντ πιστεύει ότι η Αλμπέρτα θα μπορούσε να εμβαθύνει τους δεσμούς της με τις ΗΠΑ παραμένοντας παράλληλα καναδική επαρχία, πρόσθεσε το άτομο.

Ο Κάρνεϊ μεγάλωσε στο Έντμοντον, την πρωτεύουσα της Αλμπέρτα. Η επαρχία των 5 εκατομμυρίων κατοίκων έχει ένα μικρό κίνημα ανεξαρτησίας εδώ και δεκαετίες, με τις ρίζες του στον σχηματισμό του Καναδά πριν από περισσότερα από 150 χρόνια.

Δημοσκόπηση της Ipsos που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα διαπίστωσε ότι περίπου τρεις στους 10 κατοίκους τόσο της Αλμπέρτα όσο και του Κεμπέκ θα ψήφιζαν για την απόσχιση της επαρχίας τους από τον Καναδά. Αλλά σε αντίθεση με το Κεμπέκ, το κίνημα ανεξαρτησίας της Αλμπέρτα δεν έχει ποτέ αποκτήσει πραγματική έλξη.

Το APP προσπαθεί να συγκεντρώσει 177.000 υπογραφές για να φέρει μια αίτηση ανεξαρτησίας στη νομοθετική εξουσία μέχρι τον Μάιο. Αρνήθηκε να πει πόσες έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα.

Οι συνομιλίες θα πυροδοτήσουν, ωστόσο, τις υπάρχουσες ανησυχίες για ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Καναδά από την κυβέρνηση Τραμπ και τους εκπροσώπους της.

«Βλέπουμε στοιχεία ξένης παρέμβασης», δήλωσε ο Gil McGowan, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργατών της Αλμπέρτα, επισημαίνοντας τις διαφημιστικές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη χρήση διαδικτυακών bots και τις φωνές των influencers της Maga. «Δεν φαίνεται οργανικό, μας στοχοποιεί το πλήθος της Maga».

«Η Αλμπέρτα είναι ένας ουσιαστικός εταίρος στην ομοσπονδία μας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργού εμπορίου Καναδά-ΗΠΑ, Dominic LeBlanc. «[Η] κυβέρνηση ασχολείται με την ανανέωση της σχέσης Καναδά-Αλμπέρτα με βάση κοινούς στόχους και σεβασμό για τη δικαιοδοσία του άλλου».

Ο Rath αρνήθηκε να πει με ποιον μίλησε η APP στην Ουάσινγκτον. «Συναντάμε πολύ, πολύ ανώτερα στελέχη που φεύγουν από τις συναντήσεις μας για να πάνε απευθείας στο Οβάλ Γραφείο», ισχυρίστηκε.

Το αυτονομιστικό κόμμα έχει υιοθετήσει παρόμοια θέματα με το κίνημα Brexit του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατηγορεί την Οτάβα ότι σπαταλά δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από το πετρέλαιο και διαφημίζει συνωμοσίες γύρω από την κινεζική επιρροή, τις χριστιανικές διώξεις και την ατζέντα των «παγκοσμιοποιητών».

Ο Rath είπε ότι η ομάδα του είχε επίσης συναντηθεί με αξιωματούχους του αυτονομιστικού κινήματος του Κεμπέκ, το οποίο έχασε τα δημοψηφίσματα ανεξαρτησίας το 1980 και το 1995.

