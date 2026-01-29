Η ΕΕ απέλυσε αξιωματούχο για δωροδοκίες από το Κατάρ

Το Qatargate μπορεί να έχει ξεχαστεί, όμως ένα ακόμη στέλεχος της ΕΕ εμπλέκεται σε δωροδοκίες με το αραβικό κράτος.

Σύμφωνα με το Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέλυσε έναν από τους ανώτερους αξιωματούχους της, τον Χένρικ Χολολέι, αφού εσωτερική έρευνα τον έκρινε ένοχο για παραβίαση κανόνων.

Ο Εσθονός αξιωματούχος αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας για φερόμενη παραβίαση κανόνων σχετικά με σύγκρουση συμφερόντων, διαφάνεια, αποδοχή δώρων και γνωστοποίηση εγγράφων.

«Είμαι απογοητευμένος, αλλά αποδέχομαι την απόφαση της Επιτροπής και χαίρομαι που αυτή η μακρά διαδικασία έφτασε επιτέλους στο τέλος της», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Χολολέι ήταν από τα υψηλά πρόσωπα στον τομέα των μεταφορών στην Επιτροπή και πιο πρόσφατα σύμβουλος κατηγορίας Hors Classe στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών. Στις 21 Μαρτίου 2025 ενημερώθηκε ότι αντιμετωπίζει εσωτερική πειθαρχική διαδικασία από την Επιτροπή.

Την αρχική αποκάλυψη έκανε η Liberation που ανέφερε ότι ο Χολολέι αντάλλαξε εμπιστευτικές πληροφορίες για μια μεγάλη αεροπορική συμφωνία με το Κατάρ με αντάλλαγμα δώρα.

Οι ισχυρισμοί βασίστηκαν σε εμπιστευτικά ευρήματα από έρευνα του 2023 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

