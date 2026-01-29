search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 16:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 13:43

Πορτογαλία: Πέντε νεκροί από την «Kristin», εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα (photos)

29.01.2026 13:43
portogalia_kristin

Η κακοκαιρία Κριστίν, που έπληξε την Πορτογαλία τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, ενώ 450.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τις αρχές.

Τον νέο αυτό απολογισμό επιβεβαίωσε στο AFP εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (ANPEC).

Το πέμπτο θύμα, του οποίου ο θάνατος ανακοινώθηκε σήμερα, είναι ένας 34χρονος άνδρας ο οποίος έχασε τη ζωή του στον δήμο Μαρίνια Γκράντε, στην κεντρική Πορτογαλία, “λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων”, επεσήμανε η πολιτική προστασία χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μεταξύ των άλλων θυμάτων κάποιοι έχασαν τη ζωή τους από πτώσεις δέντρων και μεταλλικών κατασκευών, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος εντοπίστηκε σε εργοτάξιο νεκρός από καρδιακή ανακοπή.

“Σχεδόν 450.000 πελάτες” παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα νωρίς σήμερα το πρωί, κυρίως στην κεντρική Πορτογαλία, σύμφωνα με την E-redes, την εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πλειονότητα των νοικοκυριών και των υποδομών που επλήγησαν βρίσκονται στο διαμέρισμα της Λέιρια, όπου η καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με την πτώση στύλων και γραμμών υψηλής τάσης, επιβραδύνοντας τις εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Την ίδια ώρα, με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των τρένων σε πολλές γραμμές, συμπεριλαμβανομένου του άξονα Λισαβόνα–Πόρτο, σύμφωνα με ανακοίνωση των πορτογαλικών σιδηροδρόμων (CP).

Παράλληλα πολλά σχολεία στο κεντρικό τμήμα της χώρας παρέμεναν κλειστά για λόγους ασφάλειας, όπως εξήγησε ο δήμος Καστέλο Μπράνκο.

Οι πυροσβέστες στη Λέιρια αναγκάστηκαν να επέμβουν πολλές φορές σήμερα το πρωί για να αντιμετωπίσουν συγκέντρωση υδάτων αλλά και “ζημιές σε στέγες κατοικιών” λόγω της καταιγίδας, όπως ανέφερε στο πρακτορείο Lusa ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Ρικάρντο Κόστα.

“Οι κάτοικοι ζητούν βοήθεια γιατί συνεχίζει να βρέχει, και παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για πολύ έντονη βροχή, προκαλεί σημαντικές ζημιές στις κατοικίες”, πρόσθεσε.

Η κακοκαιρία Κριστίν συνοδευόταν από ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμου που έφτασαν μέχρι τα 178 χλμ/ώρα, προκαλώντας πολλές ζημιές.

Η πορτογαλική κυβέρνηση περιέγραψε σε ανακοίνωσή της αυτή την καταιγίδα ως “ένα ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας”.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Πόσο πιθανή είναι μια συμφωνία με τη Ρωσία – Τα μεγάλα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις

HΠΑ: Ο Πούτιν βρήκε τη θέση του στον… Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ κρέμασε φωτογραφία του με τον Ρώσο ηγέτη

Τουρκία: Επ’ αόριστον η ισχύς των NAVTEX λέει το υπουργείο Άμυνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Tom Homan
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Σταδιακή απόσυρση των δυνάμεων ασφαλείας υπόσχεται ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν

apples-mila
ΚΟΣΜΟΣ

«Κοκτέιλ» φυτοφαρμάκων μολύνει τα μήλα σε όλη την Ευρώπη – Συστάσεις στους καταναλωτές

GNO MEDEA Epidaurus 1961 – photo Greek National Opera Archive
ADVERTORIAL

Στις 2 Φεβρουαρίου 2026 στις 12.00 ξεκινά η προπώληση για τη «Μήδεια» στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Nova_45 υποψηφιότητες στα 2026 EE BAFTA Film Awards
ADVERTORIAL

Η Nova σαρώνει και στα EE BAFTA Film Awards 2026 με 45 υποψηφιότητες!

p1jg2g3sth4445fk1afp19gbp269
ΥΓΕΙΑ

Αυξάνεται η αυτοκτονικότητα στους εφήβους – Κοινή δράση υπουργείου Υγείας και «Χαμόγελου του Παιδιού»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 16:56
Tom Homan
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Σταδιακή απόσυρση των δυνάμεων ασφαλείας υπόσχεται ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν

apples-mila
ΚΟΣΜΟΣ

«Κοκτέιλ» φυτοφαρμάκων μολύνει τα μήλα σε όλη την Ευρώπη – Συστάσεις στους καταναλωτές

GNO MEDEA Epidaurus 1961 – photo Greek National Opera Archive
ADVERTORIAL

Στις 2 Φεβρουαρίου 2026 στις 12.00 ξεκινά η προπώληση για τη «Μήδεια» στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

1 / 3