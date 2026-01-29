HΠΑ: Ο Πούτιν βρήκε τη θέση του στον… Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ κρέμασε φωτογραφία του με τον Ρώσο ηγέτη

Η σχέση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις.

Ενδεικτικά, έχουμε ακούσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χαρακτηρίζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν «καλό κύριο» αλλά και να δηλώνει ότι είναι «τσαντισμένος» μαζί του.

Αν αναρωτιέται κανείς σε ποια φάση είναι σήμερα η σχέση τους, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ένα στοιχείο που υποδεικνύει ότι η έλξη τους είναι πιο δυνατή από τις τριβές που ίσως δημιουργούν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay — Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026

Ποιο είναι αυτό το στοιχείο; Ο Τραμπ κρέμασε μια φωτογραφία του με τον Πούτιν στον Λευκό Οίκο. Την τοποθέτησε μάλιστα ακριβώς πάνω από μία φωτογραφία με την εγγονή του Καρολίνα Τραμπ, στην πίστα αγώνων Daytona International Speedway στη Φλόριντα.

Η φωτογραφία των δύο ηγετών είναι από την συνάντησή τους στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο.

Κατά τον Τραμπ, ο Ρώσος ηγέτης φαίνεται «ωραίος» στη φωτογραφία.

Η Ελίζαμπεθ Λάντερς, ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου για το PBS News Hour, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία του τοίχου στο X, ανέφερε ότι είναι τοποθετημένη στον προθάλαμο που συνδέει τη Δυτική Πτέρυγα με την προεδρική κατοικία.

«Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις»

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και βασικός διαπραγματευτής της Ρωσίας, χαιρέτισε την είδηση, λέγοντας: «Ωραία. Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις».

Η Ρωσία θεωρεί τη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στο Άνκορατζ, την πρώτη φορά που ο Ρώσος ηγέτης επισκέφθηκε δυτική χώρα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ως μια σημαντική στιγμή στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Μάλιστα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι η σύνοδος κορυφής θα εμφανιστεί σε μια ενημερωμένη έκδοση των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας από την αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Αντιδράσεις

Η απόφαση να τοποθετηθεί στον Λευκό Οίκο η φωτογραφία του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ηγέτη που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου έχει προκαλέσει πάντως έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ σχολίασε δηκτικά ότι ο Τραμπ «βάζει τον Πούτιν πάνω από τον αμερικανικό λαό και την ίδια του την οικογένεια. Σχεδόν λίγο υπερβολικό».

Αντιδράσεις υπήρξαν και στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Εσθονίας Μαρκo Μίχκελσον άφησε να εννοηθεί ότι αμφισβητεί τις πιθανότητες τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Εάν είναι αλήθεια ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρεί σκόπιμο να κρεμάσει στον τοίχο του Λευκού Οίκου μια φωτογραφία του μεγαλύτερου εγκληματία πολέμου του 21ου αιώνα, τότε μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη θα πρέπει να περιμένει. Δυστυχώς», είπε.

Αν και θεωρείται προσβλητική για πολλούς, η απόφαση να τοποθετηθεί η φωτογραφία δεν θα εκπλήξει όσους γνωρίζουν την συχνά αντιφατική ρητορική του Τραμπ απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο.

