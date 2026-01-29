Ανάλυση CNN: Ο Τραμπ «βλέπει παντού τρομοκράτες»

Η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί ολοένα και συχνότερα τον όρο «τρομοκρατία», τόσο απέναντι σε εξωτερικές, όσο και σε εσωτερικές «απειλές».

Ο Άλεξ Πρέτι και η Ρενέ Γκουντ, τα δύο θύματα της ICE στη Μινεάπολη που σκοτώθηκαν αυτόν τον μήνα σε δύο χωριστά περιστατικά, χαρακτηρίστηκαν ως «εγχώριοι τρομοκράτες» από πρόσωπα όπως η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, και ο κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ.

Ωστόσο, βίντεο από τις δύο δολοφονίες καταγράφουν μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων από αυτήν που προβάλλει η κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει το CNN, η αντίληψη ότι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι θεωρούν τη διαμαρτυρία ως «εγχώρια τρομοκρατία» διατρέχει ολόκληρη τη δεύτερη θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε βίντεο από το Μέιν, ένας πράκτορας φέρεται να λέει σε άτομο που παρακολουθεί τις κινήσεις των ανδρών της ICE ότι έχει καταγραφεί σε «βάση δεδομένων εγχώριων τρομοκρατών» – ισχυρισμό που το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έσπευσε να διαψεύσει.

Αντίστοιχη ρητορική περί «τρομοκρατίας» είχε υιοθετηθεί και τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Πόρτλαντ του Όρεγκον για να «συντρίψει τη βίαιη ριζοσπαστική αριστερή τρομοκρατία» – όπως ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε νέες διαδηλώσεις στο Πόρτλαντ, αλλά τα δικαστήρια τελικά απέρριψαν το σχέδιο του Τραμπ να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ και σε άλλες πόλεις.

Αντί-Tesla «τρομοκρατία» και «ναρκοτρομοκράτες»

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ, βάνδαλοι που στόχευσαν αντιπροσωπείες της Tesla χαρακτηρίστηκαν ως «εγχώριοι τρομοκράτες» από την κυβέρνηση.

Ο ίδιος ο Τραμπ καιοι συνεργάτες του έχουν υπονοήσει ότι οι «τρομοκράτες» χρηματοδοτούνται από ένα οργανωμένο δίκτυο, χωρίς όμως να έχουν προσκομίσει ποτέ αποδείξεις.

Η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει με… δημιουργικό τρόπο τον όρο «τρομοκρατία» και στην εξωτερική πολιτική: Πλοία που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, καταστρέφονται στο πλαίσιο του πολέμου του Τραμπ κατά των «ναρκο-τρομοκρατών».

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση και του απαχθέντος προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, με την κυβέρνηση Τραμπ να τον κατηγορεί για φερόμενη συμμετοχή σε συνωμοσία «ναρκοτρομοκρατίας» με καρτέλ ναρκωτικών.

Μια κατηγορία που… «κολλάει παντού»

Προ ολίγων ημερών, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ότι η κυβέρνηση χάνει την αξιοπιστία της με την εκτεταμένη χρήση της λέξης «τρομοκρατία».

«Δεν εμπιστεύομαι αυτή την κυβέρνηση και τον τρόπο που χρησιμοποιεί όρους όπως “τρομοκράτης”», είπε ο Μπούκερ. «Τους έχω δει να αποκαλούν Αμερικανούς πολίτες “εγχώριους τρομοκράτες”, ανθρώπους που προσπαθούν να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά», πρόσθεσε.

Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Ζουλιέτ Καγιέμ, πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας, η οποία προειδοποιεί ότι η αλόγιστη χρήση του όρου αποδυναμώνει τόσο τη νομική, όσο και την κοινωνική του σημασία.

Υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός της τρομοκρατίας στο δίκαιο των ΗΠΑ. Περιλαμβάνει πράγματα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, παραβιάζουν τους νόμους, με σκοπό να εκφοβίσουν ή να εξαναγκάσουν τον άμαχο πληθυσμό ή την κυβέρνηση.

Όμως εκτός από τον νομικό ορισμό, η λέξη είναι σημαντική κοινωνικά και πολιτικά, τονίζει η Καγιέμ, που επισημαίνει ότι «αν κάποιος που διαφωνεί με την κυβέρνηση ονομάζεται “τρομοκράτης”, αυτό αντιβαίνει στην Πρώτη Τροπολογία, η οποία υποτίθεται ότι προστατεύει την ελευθερία του λόγου και του ειρηνικού συνέρχεσθαι».

Διαβάστε επίσης:

Κρεμλίνο: Το εδαφικό δεν είναι το μόνο ζήτημα που θα καθυστερούσε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Η ΕΕ απέλυσε αξιωματούχο για δωροδοκίες από το Κατάρ

Ο… ασταθής Τραμπ στέλνει δυτικούς ηγέτες στη Κίνα για συμφωνίες