Κρεμλίνο: Το εδαφικό δεν είναι το μόνο ζήτημα που θα καθυστερούσε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Ο σύμβουλος επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε σήμερα ότι το ζήτημα ποιος θα πάρει ποια εδάφη δεν είναι το μόνο που θα καθυστερούσε μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό των μαχών στην Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε σήμερα εάν συμφωνεί ότι το εδαφικό ζήτημα είναι το μόνο ζήτημα που εκκρεμεί ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ απάντησε : «Δεν νομίζω»

Ο ίδιος δεν κατονόμασε άλλα βασικά ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί.

Η Ρωσία απαιτεί να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από το περίπου 20% της περιοχής του Ντονέτσκ την οποία ο ρωσικός στρατός δεν ελέγχει. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι δεν θα δωρίσει στην Μόσχα εδάφη τα οποία η Ρωσία δεν έχει κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι γίνονται εντατικές προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος στις συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Χαρακτήρισε τη διαφωνία ως ένα βασικό εκκρεμές ζήτημα που είναι «πολύ δύσκολο» να επιλυθεί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία επανέλαβε την πρόσκλησή της προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι να έρθει στην Μόσχα για συνομιλίες, αλλά δεν έλαβε ακόμη καμία απάντηση, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Ο Ζελένσκι είχε απορρίψει πέρυσι μια παρόμοια πρόταση, προτείνοντας στον Βλαντίμιρ Πούτιν να έρθει εκείνος στο Κίεβο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε χθες ότι οποιαδήποτε μελλοντική συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα.

Ο Ουσακόφ μιλώντας χθες στην κρατική τηλεόραση είπε ότι η Μόσχα δεν έχει αποκλείσει μία τέτοια συνάντηση και ότι εάν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση, μπορεί να έρθει στη Μόσχα και η προσωπική του ασφάλεια θα είναι εγγυημένη.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε το Σάββατο στον ιστότοπο Axios ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν βρίσκονται «πολύ κοντά» σε μια συνάντηση μετά την μεσολάβηση της Ουάσιγκτον στις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Αμπού Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα.

