ΚΟΣΜΟΣ

25.01.2026 15:59

Πεσκόφ: «Παρακολουθούμε στενά τα σχέδια των ΗΠΑ για το Χρυσό Θόλο και τη Γροιλανδία»

25.01.2026 15:59
goldenDOME11

Την αποκάλυψη ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν προσεκτικά τα σχέδια των ΗΠΑ για την ασπίδα πυραυλικής άμυνας Χρυσός Θόλος (Golden Dome), μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη Γροιλανδία, έκανε την Κυριακή (25/1) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Τι είδους θόλος θα είναι; Για την αντιμετώπιση ποιών απειλών θα σχεδιασθεί; Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας θα παρακολουθήσουν στενά και θα αναλύσουν αυτά τα σχέδια», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας και έτσι η Μόσχα απλώς θα περιμένει να φύγει από τη θέση της, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Πώς μπορείς να συζητήσεις οτιδήποτε με την Κάγια Κάλας; Δεν θα συζητήσουμε ποτέ κάτι μαζί της, ούτε οι Αμερικανοί θα συζητήσουν οτιδήποτε με αυτή, και αυτό είναι φανερό. Τι μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει απλώς να περιμένουμε μέχρι να φύγει», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν και τα σχόλιά του δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

