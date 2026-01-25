search
ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία απενεργοποιεί το Bluetooth για να αποφευχθεί κατασκοπεία από τις ΗΠΑ

Η Δανική Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών προειδοποίησε πρόσφατα τις κρατικές υπηρεσίες και τις αστυνομικές δυνάμεις της Δανίας να αποφεύγουν τη χρήση συσκευών ήχου που αξιοποιούν την τεχνολογία Bluetooth, όπως ασύρματα ακουστικά, κατά την εργασία τους λόγω του κινδύνου κατασκοπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CCTV News, η προειδοποίηση αυτή εκδόθηκε εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων με τις ΗΠΑ για το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Σχετική οδηγία εξέδωσε και το αρμόδιο τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής της αστυνομίας της χώρας, καλώντας τους αστυνομικούς υπαλλήλους να απενεργοποιούν τη λειτουργία Bluetooth σε κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, τάμπλετ και άλλες συσκευές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

«Η εταιρεία Τεχνολογίας Πληροφορικής Corporate IT συνιστά στους αστυνομικούς να απενεργοποιούν το Bluetooth σε κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, υπολογιστές και άλλες παρόμοιες συσκευές, είτε για επαγγελματική είτε για προσωπική χρήση, μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση», ανέφερε το τμήμα IT της δανέζικης αστυνομίας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Bluetooth χρησιμοποιείται καθημερινά για τη σύνδεση ακουστικών, κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ και υπολογιστών. Παράλληλα, όμως, λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων, τα οποία σε περιόδους διεθνούς έντασης ενδέχεται να αποκτούν ιδιαίτερη στρατηγική αξία.

