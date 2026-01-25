Σύννεφα πολέμου στο Ιράν: Στον Περσικό Κόλπο κατευθύνονται τα αμερικανικά πολεμικά – «Έτοιμη» για πόλεμο δηλώνει η Τεχεράνη

Στον Περσικό Kόλπο είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, καθώς το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν και τρία αντιτορπιλικά κατευθύνονται προς το Ιράν.

Την ώρα που οι απαιτούμενες δυνάμεις συγκεντρώνονται στην περιοχή, ο αμερικανός πρόεδρος ανεβάζει εκ νέου τους τόνους, διαμηνύοντας πως το ενδεχόμενο επίθεσης προς την Τεχεράνη βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι.

«Έχουμε μια μεγάλη δύναμη που κατευθύνεται προς το Ιράν» δηλώνει ο Τραμπ ενώ το Ιράν προειδοποιεί ΗΠΑ και Ισραήλ να αποφύγουν οποιαδήποτε απερίσκεπτη ενέργεια που θα οδηγήσει σε «ολοκληρωτικό πόλεμο».

«Πιο έτοιμοι από ποτέ»

«Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και το αγαπημένο Ιράν είναι πιο έτοιμοι από ποτέ. Βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη προκειμένου να εκτελέσουν τις εντολές και τις οδηγίες του ανώτατου διοικητή» δήλωσε ο Μοχάμαντ Πακπουρ, διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Καθώς η χώρα προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση των ΗΠΑ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έχει κρυφτεί σε ένα καταφύγιο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα ειδήσεων Iran International.

Το δημοσίευμα, επικαλείται «πληροφορίες», σύμφωνα με τις οποίες, ο Χαμενεΐ κρύφτηκε μετά την εκτίμηση ανώτερων αξιωματούχων ότι «αυξήθηκε ο κίνδυνος πιθανής επίθεσης από τις ΗΠΑ».

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ». Ενώ ο Χαμενεΐ κρύβεται, ο τρίτος γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, έχει αναλάβει τις καθημερινές λειτουργίες του γραφείου του πατέρα του και λειτουργεί ως «κύριος δίαυλος επικοινωνίας» με τους ηγέτες της κυβέρνησης, σύμφωνα με την αναφορά.

Πού βρίσκεται η αμερικανική αρμάδα

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο FOX, το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, ενώ βρετανικά μαχητικά Eurofighter Typhoon οδεύουν προς το Κατάρ για την προστασία των κρατών του Κόλπου.

Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται και το Ισραήλ, όπου μεταβαίνουν οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου Κούσνερ και Γουιτκοφ για συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Η αύξηση της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή έρχεται δύο εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος Τραμπ προέτρεψε τους Ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις υποσχόμενος βοήθεια.

Κάτοικοι της Τεχεράνης εκφράζουν την ανησυχία τους για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση ενώ κάποιοι παραδέχονται πως υπάρχουν πολλοί που την επιθυμούν. Υπό τον φόβο της κλιμάκωσης μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις περισσότερες πτήσεις προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής και αποφεύγουν τον εναέριο χώρο τους. Ωστόσο, χθες, η Air France ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιηθούν και πάλι πτήσεις προς το Ντουμπάι, αλλά θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για την ασφάλεια των επιβατών.

