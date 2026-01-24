Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται στην περιοχή – «Θα αντιμετωπίσουμε την απειλή» προειδοποιεί το Ιράν

Το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «ως ολοκληρωτικό πόλεμο», δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος «απαντώντας» στη δήλωση Τραμπ ότι στην περιοχή αναπτύσσεται «αρμάδα» με το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους να κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή.

«Ίσως δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτική δύναμη, αλλά οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά το Ιράν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ επέστρεφε με το Air Force One από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα στείλει αεροσκάφη RAF Eurofighter Typhoon από την 12η Μοίρα στο Κατάρ, κατόπιν αιτήματος της Ντόχα.

‼️🇺🇸🇬🇧🇮🇱🇮🇷 Unusual military activity detected



A sharp increase in U.S. and British military aircraft movements toward the Middle East has been recorded over the past 36 hours.



Former President Trump commented:

🗣️ “We have a huge fleet heading this way…”



All eyes on the skies.… pic.twitter.com/4Reir5wHIw — WAR (@warsurveillance) January 23, 2026

«Η στρατιωτική συγκέντρωση – ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική αντιπαράθεση, αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο και όλοι βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό στο Ιράν», δήλωσε ιρανός αξιωματούχος, υπό τον όρο της ανωνυμίας, σύμφωνα με το AFP.

Πρόσθετα συστήματα αεράμυνας αναπτύσσονται, πιθανότατα γύρω από αεροπορικές βάσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Έτοιμο» το Ισραήλ για «προληπτικό χτύπημα» Τραμπ

Tο Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν, ενώ ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο αμερικανός πρόεδρος εξετάζει προληπτικό χτύπημα.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ σήμερα Σάββατο για επείγουσες διαβουλεύσεις, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Νωρίτερα, το Channel 12 ανέφερε ότι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνουν στο Ισραήλ για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Φιντάν: Το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία να πλήξει το Ιράν

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επισήμανε πως υπάρχουν ενδείξεις πως το Ισραήλ αναζητά ευκαιρία για να επιτεθεί στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή.

«Ελπίζω να βρουν μια διαφορετική πορεία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ, αναζητά μια ευκαιρία να χτυπήσει το Ιράν», δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν οδυνηρή τύχη σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαιώνοντας ότι οι δυνάμεις έχουν διαρκώς το δάκτυλο στη σκανδάλη.

Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

Αεροπορικές εταιρείες, κυρίως ευρωπαϊκές, ακυρώνουν τις πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή. Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France προστέθηκε στην ολλανδική Sky, ακυρώνοντας πτήσεις προς το Ισραήλ για όλο το Σαββατοκύριακο, λόγω, της αυξημένης έντασης και των ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ακτιβιστές αναφέρουν απολογισμό 5.000 νεκρών από την καταστολή των διαδηλώσεων, οι οποίες σύμφωνα με αναρτήσεις, συνεχίζονται στο Ιράν.

🚨🇮🇷 Some Iranians have managed to get online in the past few hours after 2 weeks of internet shutdown. They are now uploading videos on X.

First video shows protesters set fire to a statue of IRGC General Qasem Soleimani. pic.twitter.com/numNpEsqvA — Terror Alarm (@Terror_Alarm) January 23, 2026

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε εννέα πλοία του επονομαζόμενου «σκιώδη στόλου» και οκτώ συναφείς εταιρείες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο κλιμάκωσης της πίεσης στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

«Θέλουμε να γυρίσουν πίσω»: Διαδηλώσεις στο Καράκας για την απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του

«Κανείς δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί»: O Τραμπ πυρπολεί τις συμμαχίες του – Η ΕΕ αντιμέτωπη με έναν κόσμο χωρίς τις ΗΠΑ

Κολομβία: Τουλάχιστον 9 νεκροί από έκρηξη σε εργαστήριο παρασκευής κοκαΐνης