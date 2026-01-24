search
24.01.2026 00:33

Ανησυχία για χτύπημα στο Ιράν – Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

24.01.2026 00:33
trump iran

Η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν έχει εντείνει την ανησυχία για πιθανή στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθούμε το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη στο Air Force One. «Ξέρετε ότι έχουμε πολλά πλοία που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση για παν ενδεχόμενο. Έχουμε έναν μεγάλο στολίσκο που πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση και θα δούμε τι θα συμβεί».

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Ουάσινγκτον έχει ήδη περάσει από τα στενά της Μαλαισίας και κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, ενώ το Τελ Αβίβ το βράδυ της Παρασκευής είπε ότι το Ισραήλ ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για ένα ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν.

Την ίδια ώρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε δήλωσή του ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να αναζητά μια ευκαιρία να επιτεθεί στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή.

«Ελπίζω να βρουν μια διαφορετική πορεία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ, ειδικότερα, αναζητά μια ευκαιρία να χτυπήσει το Ιράν», λέει ο Φιντάν σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Την ίδια ώρα, αρκετές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Lufthansa, η Air France, η KLM και η Swiss, ακύρωσαν τις πτήσεις του Σαββάτου προς τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας. Η United Airways και η Air Canada ακυρώνουν επίσης πτήσεις προς το Ισραήλ εν μέσω φόβων για πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν.

