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13.06.2026 09:31

Νέο καρφί Πολάκη σε Φάμελλο: Αφωνία για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του

13.06.2026 09:31
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Η φράση του Αλέξη Τσίπρα στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, στο οποίο συμμετείχε και ο Σωκράτης Φάμελλος κάποια στιγμή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, προκαλεί νέες φουρτούνες στην Κουμουνδούρου. Και λογικά βέβαια. Γι’ αυτό και ο Παύλος Πολάκης καλεί τον πρόεδρο του κόμματος (τον Φάμελλο δηλαδή) να πάρει θέση.

Με μία άκρως ειρωνική ανάρτηση στο FB ο βουλευτής Χανίων επισημαίνει στην αφωνία της Κουμουνδούρου και προφανώς «φορτώνει» ένταση και επιχειρήματα, ενόψει της λήξης της δεκαήμερης προθεσμίας που έχει δώσει στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα ή να δώσει ένα σχέδιο για τη συνέχεια του κόμματος.

Γράφει ο Πολάκης:

«Απο χθες περιμενω αντιδραση του προέδρου  Φαμελλου ,στην εκτιμηση που διατυπωθηκε στο φορουμ του Οικονομικου Ταχυδρομου πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εχει κλεισει τον ιστορικο του κυκλο»!!!

Μεχρι στιγμής  «ακρα του ταφου σιωπη στην Κουμουνδουρου βασιλευει»

Καλημερα σε ολους!»

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