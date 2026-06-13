Τάκος μπέργκερ με νάτσος

Απίθανα τάκος μπέργκερ με σάλτσα γουακαμόλε, πικάντικο καλαμπόκι και τραγανά νάτσος, για όσους αγαπούν τις μεξικάνικες γεύσεις και δεν μπορούν με τίποτα να αποφασίσουν ανάμεσα σε τάκος και μπιφτέκια.

Στην παρακάτω συνταγή όλα τα υλικά (μπιφτέκια, ψωμάκια, γουακαμόλε) μπορούν να αγοραστούν ή να ετοιμαστούν στο σπίτι.

Υλικά για τη Συνταγή

4 μπιφτέκια σπιτικά ή έτοιμα, του εμπορίου

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο ή βούτυρο για τα ψωμάκια

4 ψωμάκια μπριός για χάμπουργκερ

4 κουταλιές της σούπας καλαμπόκι

½ καυτερή πιπεριά τσίλι

Αλατοπίπερο κατά βούληση

150 γραμμάρια σάλτσα γουακαμόλε, σπιτική ή αγοραστή

Μερικά φύλλα τραγανό μαρούλι

60 γραμμάρια νάτσος

Εκτέλεση

1. Αρχικά ψήστε τα μπιφτέκια στη σχάρα ή τηγανίστε τα σε σχαροτήγανο ή αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά για περίπου 1 λεπτό από κάθε πλευρά. Χαμηλώστε τη φωτιά και μαγειρέψτε τα για μερικά ακόμα λεπτά, σε έμμεση φωτιά, μέχρι να ψηθούν καλά.

2. Κόψτε τα ψωμάκια στη μέση και αλείψτε την κομμένη επιφάνεια με λίγο ελαιόλαδο ή βούτυρο. Ψήστε τα κι αυτά για λίγο στη σχάρα για να αποκτήσουν μια ελαφρώς τραγανή επιφάνεια.

3. Ψιλοκόψτε το τσίλι και ανακατέψτε το με το καλαμπόκι. Αλατοπιπερώστε κατά βούληση.

4. Στήστε τα μπέργκερ ως εξής. Πρώτα το ψωμάκι μπριός, στη συνέχεια γουακαμόλε, μαρούλι, μπιφτέκι , καλαμπόκι και τριμμένα νάτσος. Προσθέστε από πάνω ένα επιπλέον φύλλο μαρουλιού για να κρατήσετε την επικάλυψη στη θέση της και καπακώστε με το ψωμάκι.

Συμβουλή

Μπορείτε να εμπλουτίσετε τη γεύση με την κλασική σάλτσα για μπέργκερ και πίκλες.

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