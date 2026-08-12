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12.08.2026 20:22

Ο Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ρίγκαν για να εντυπωσιάσει τη Τζόντι Φόστερ στέλνει μήνυμα στην ηθοποιό

12.08.2026 20:22
reagan apopeira

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Ο Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ, ο οποίος πυροβόλησε τον Πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981 σε μια προσπάθεια να εντυπωσιάσει την ηθοποιό Τζόντι Φόστερ, μίλησε για τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά την απόπειρα δολοφονίας.

«Εύχομαι απλώς τα καλύτερα στην Τζόντι Φόστερ, ξέρετε», είπε ο Χίνκλεϊ στο podcast «The Mark Joseph Show», σύμφωνα με απόσπασμα του επεισοδίου που δημοσιεύτηκε από το Entertainment Weekly την Τετάρτη. «Δεν βλέπω πραγματικά τις ταινίες της, αλλά της εύχομαι τα καλύτερα και ξέρω ότι τα πάει αρκετά καλά. Και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εύχομαι στην Τζόντι τα καλύτερα και ελπίζω να έχει μια καλή ζωή».

Ο Χίνκλεϊ πυροβόλησε τον Ρίγκαν καθώς ο πρόεδρος έφευγε από το ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσινγκτον το 1981. Ο Ρίγκαν επέζησε της απόπειρας δολοφονίας, αλλά ο πρώην γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Τζέιμς Μπρέιντι έμεινε παράλυτος από τους πυροβολισμούς και ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας Τίμοθι ΜακΚάρθι και ο αστυνομικός της Ουάσινγκτον Τόμας Ντελαχάντι τραυματίστηκαν στην επίθεση. Ο Μπρέιντι πέθανε το 2014.

Ο Χίνκλεϊ, σήμερα 71 ετών, είπε τότε ότι πίστευε ότι η δολοφονία του προέδρου θα εντυπωσίαζε την Φόστερ, η οποία τότε ήταν 18 ετών. Η Φόστερ έγινε διάσημη ως έφηβη, υποδυόμενη μια πόρνη στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Taxi Driver» του 1976.

Ο Χίνκλεϊ κρίθηκε αθώος λόγω παραφροσύνης και πέρασε αρκετές δεκαετίες σε ψυχιατρική κλινική. Το 2016, αφέθηκε ελεύθερος και του επετράπη να ζήσει με την ηλικιωμένη μητέρα του στο Γουίλιαμσμπεργκ της Βιρτζίνια, υπό συνθήκες που περιλάμβαναν θεραπεία και περιορισμούς ως προς το πού μπορούσε να ταξιδέψει.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής του χορήγησε πλήρη ελευθερία από την δικαστική εποπτεία το 2022. Ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, Πολ Λ. Φρίντμαν, δήλωσε τότε ότι ο Χίνκλεϊ δεν είχε εμφανίσει συμπτώματα ενεργού ψυχικής ασθένειας, βίαιη συμπεριφορά και κανένα ενδιαφέρον για όπλα από το 1983.

Ο Χίνκλεϊ ήταν 25 ετών όταν πυροβόλησε τον Ρίγκαν μπροστά από το ξενοδοχείο Χίλτον. Το ίδιο ξενοδοχείο στην Ουάσινγκτον βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα για μια ακόμη απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο, αφού ένας ένοπλος εισέβαλε στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Το περιστατικό σηματοδότησε την τρίτη απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 22:05
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