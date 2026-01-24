«Κανείς δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί»: O Τραμπ πυρπολεί τις συμμαχίες του – Η ΕΕ αντιμέτωπη με έναν κόσμο χωρίς τις ΗΠΑ

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ ψιθύριζαν κρυφά την ιδέα ότι ίσως κάποια μέρα χρειαστεί να σκεφτούν πώς να αντιδράσουν στον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ψιθυρίζουν πια.

Η προσπάθεια του Τραμπ, όπως την είδαν οι ηγέτες της ΕΕ, να τους «εκβιάσει» με την απειλή δασμών για να τον αφήσει να καταλάβει το δανέζικο νησί της Γροιλανδίας, προκάλεσε οργή – και άλλαξε τον κόσμο, σχολιάζει το Politico.

Προηγούμενες έκτακτες σύνοδοι κορυφής στις Βρυξέλλες επικεντρώθηκαν σε υπαρξιακούς κινδύνους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η κρίση στην ευρωζώνη, το Brexit, η πανδημία του κορωνοϊού και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτή την εβδομάδα, οι 27 ηγέτες της ΕΕ έκλεισαν τα ημερολόγιά τους για να συζητήσουν την επίθεση που αντιμετώπισαν από την Αμερική.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διατλαντική συμμαχία έχει πλέον μεταμορφωθεί θεμελιωδώς από μια σταθερή βάση για το διεθνές δίκαιο και την τάξη σε μια πολύ πιο χαλαρή ρύθμιση στην οποία καμία πλευρά δεν μπορεί να είναι σίγουρη για την άλλη.

«Η εμπιστοσύνη ήταν πάντα το θεμέλιο των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κατά την άφιξή του για τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες το βράδυ της Πέμπτης. «Σεβόμασταν και αποδεχόμασταν την αμερικανική ηγεσία. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα στην πολιτική μας είναι εμπιστοσύνη και σεβασμός μεταξύ όλων των εταίρων εδώ, όχι κυριαρχία και σίγουρα όχι καταναγκασμό. Δεν λειτουργεί στον κόσμο μας».

Ο καταλύτης για τη ρήξη στις διατλαντικές σχέσεις ήταν η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου το Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες επειδή αντιτάχθηκαν στο αίτημά του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Σε μια χιονοστιβάδα πιέσεων, ακύρωσε στη συνέχεια την υποστήριξή του στην απόφαση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου να παραδώσει τα νησιά Τσάγκος, όπου βρίσκεται μια σημαντική αεροπορική βάση, στον Μαυρίκιο· απείλησε τη Γαλλία με δασμούς στη σαμπάνια αφότου ο Μακρόν αγνόησε την πρωτοβουλία του για το Συμβούλιο Ειρήνης· καταδίκασε τον Νορβηγό πρωθυπουργό για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης· και τελικά απέσυρε τις απειλές του τόσο για την κατάληψη της Γροιλανδίας με στρατιωτική βία όσο και για το πλήγμα στις χώρες που τον αντιτίθενται με δασμούς.

Ιδού ένας ηγέτης, όπως φαινόταν σε πολλούς αξιωματούχους της ΕΕ που τον παρακολουθούσαν, τόσο άγριος και απρόβλεπτος που δεν μπορούσε καν να παραμείνει πιστός στα δικά του λόγια.

Αλλά αυτό που απογοήτευσε την πολιτική τάξη στις Βρυξέλλες και πέρα ​​από αυτήν ήταν πιο κοινότοπο: η απόφαση του Τραμπ να διαρρεύσει τα προσωπικά μηνύματα που είχε λάβει απευθείας από άλλους ηγέτες του κόσμου, δημοσιεύοντάς τα στους 11,6 εκατομμύρια ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα στιγμιότυπα οθόνης του τηλεφώνου του Τραμπ αποκάλυψαν τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προσφέρεται να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής της G7 στο Παρίσι και να προσκαλέσει τους Ρώσους στο περιθώριο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος κάποτε αποκάλεσε τον Τραμπ «μπαμπά», δημοσίευσε επίσης το προσωπικό του μήνυμα προς τον Τραμπ, στο οποίο επαίνεσε τα «απίστευτα» επιτεύγματα του προέδρου, προσθέτοντας: «Ανυπομονώ να σε δω».

Η διαρροή ιδιωτικών μηνυμάτων «δεν είναι αποδεκτή — απλώς δεν το κάνεις», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης, όπως και άλλοι, υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Είναι τόσο σημαντικό. Μετά από αυτό, κανείς δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί. Αν ήσουν οποιοσδήποτε ηγέτης, δεν θα του έλεγες τίποτα. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο μέσο επικοινωνίας επειδή είναι γρήγορο και άμεσο. Τώρα όλα θα περάσουν από επίπεδα γραφειοκρατίας».

Η αξία της άμεσης επαφής μέσω τηλεφωνικών μηνυμάτων είναι γνωστή στους ηγέτες της Ευρώπης, οι οποίοι, όπως αποκάλυψε το Politico, έχουν δημιουργήσει ακόμη και τη δική τους ιδιωτική ομαδική συνομιλία για να συζητήσουν πώς να αντιδράσουν όταν ο Τραμπ κάνει κάτι εμπρηστικό. Τέτοια μηνύματα επιτρέπουν σε υπουργούς και αξιωματούχους σε όλα τα επίπεδα να συντονίσουν λύσεις πριν γίνουν δημόσιες δηλώσεις, δήλωσε ο ίδιος ανώτερος διπλωμάτης. «Αν δεν έχεις εμπιστοσύνη, δεν μπορείς πλέον να συνεργαστείς».

Τέλος το ΝΑΤΟ

Διπλωμάτες και αξιωματούχοι φοβούνται τώρα ότι η κατάρρευση της προσωπικής εμπιστοσύνης μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του Τραμπ έχει δυνητικά σοβαρές συνέπειες.

Για παράδειγμα το ΝΑΤΟ. Η στρατιωτική συμμαχία είναι, στον πυρήνα της, μια υπόσχεση: ότι τα κράτη μέλη θα στηρίζουν το ένα το άλλο και θα συσπειρώνονται για να τα υπερασπιστούν σε περίπτωση που κάποιο από αυτά δεχθεί επίθεση. Μόλις αυτή η υπόσχεση φανεί λιγότερο από σταθερή, η δύναμη του ΝΑΤΟ να αποτρέπει επιθέσεις υπονομεύεται σοβαρά. Γι’ αυτό η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, προειδοποίησε ότι εάν ο Τραμπ εισβάλει στο κυρίαρχο δανικό έδαφος της Γροιλανδίας, αυτό θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ.

Το γεγονός ότι απείλησε να το πράξει έχει ήδη θέσει τη συμμαχία σε εντατική θεραπεία, δήλωσε ένας άλλος διπλωμάτης.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν μπορούσε ακόμα να εμπιστευτεί τις ΗΠΑ καθώς έφτανε στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών, η Φρέντερικσεν αρνήθηκε να πει ναι. «Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πολλά χρόνια», απάντησε. «Αλλά πρέπει να συνεργαστούμε με σεβασμό, χωρίς να απειλούμε ο ένας τον άλλον».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιμετωπίζουν τώρα δύο καθήκοντα: Να επαναφέρουν την προσοχή στις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της ειρήνης στην Ουκρανία και της επίλυσης των εντάσεων σχετικά με τη Γροιλανδία και στη συνέχεια να στρέψουν την προσοχή τους στη χάραξη μιας στρατηγικής για την πλοήγηση σε έναν πολύ διαφορετικό κόσμο. Το ζήτημα της εμπιστοσύνης, για άλλη μια φορά, αποτελεί τη βάση και των δύο.

Όσον αφορά την Ουκρανία, Ευρωπαίοι ηγέτες όπως ο Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας και ο Κιρ Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν περάσει ατελείωτες ώρες προσπαθώντας να πείσουν τον Τραμπ και την ομάδα του ότι η παροχή στο Κίεβο ενός αμερικανικού στρατιωτικού στοιχείου που να υποστηρίζει τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι ο μόνος τρόπος για να αποτρέψουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν από το να επιτεθεί ξανά στο μέλλον.

Δεδομένου του πόσο αναξιόπιστος υπήρξε ο Τραμπ ως σύμμαχος της Ευρώπης, οι αξιωματούχοι τώρα ρωτούν κατ’ ιδίαν ποια είναι η πραγματική αξία αυτών των εγγυήσεων. Γιατί η Ρωσία να πάρει στα σοβαρά τον λόγο της Αμερικής; Γιατί να μην τον δοκιμάσει, σε ένα ή δύο χρόνια, για να βεβαιωθεί;

Ο κόσμος μετά το Νταβός

Έπειτα, υπάρχει η αναδιάρθρωση ολόκληρου του διεθνούς συστήματος.

Υπήρχε κάτι ειρωνικό στο σκηνικό των επιθέσεων του Τραμπ στην καθιερωμένη παγκόσμια τάξη και στις ταυτότητες εκείνων που βρέθηκαν οι προάγγελοι του τέλους της.

Ανάμεσα στις χιονισμένες πλαγιές του ελβετικού θέρετρου Νταβός, η παγκόσμια επιχειρηματική και πολιτική ελίτ συγκεντρώνεται κάθε χρόνο για να βελτιώσει τα δίκτυά της, να προωθήσει τα προϊόντα της, να καυχηθεί για τις επιτυχίες της και να διασκεδάσει ξέφρενα. Οι υπερπλούσιοι, και περιστασιακά και οι πρόεδροι, φτάνουν γενικά με ελικόπτερο.

Ως διοικητής κεντρικής τράπεζας, ο Μαρκ Κάρνεϊ ήταν ένα από τα κλασικά μέλη του Νταβός και ήταν τακτικός συμμετέχων: ευγενικός, λίγο αυτάρεσκος και φαινομενικά απόλυτα άνετος ανάμεσα σε χιονισμένες κορυφές και ακόμη πιο ψηλό πελατολόγιο.

Τώρα πρωθυπουργός του Καναδά, αυτός ο σοφός της κεντρώας φιλελεύθερης ορθοδοξίας είχε μια συγκλονιστική ιδέα να μοιραστεί με την φυλή του: «Σήμερα», ξεκίνησε ο Κάρνεϊ αυτή την εβδομάδα, «θα μιλήσω για τη ρήξη στην παγκόσμια τάξη, το τέλος μιας ωραίας ιστορίας και την αρχή μιας βάναυσης πραγματικότητας όπου η γεωπολιτική μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό».

«Η βασισμένη σε κανόνες τάξη εξασθενεί», τόνισε, για να αντικατασταθεί από έναν κόσμο «αντιπαλότητας μεγάλων δυνάμεων» στον οποίο «οι ισχυροί κάνουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι υποφέρουν ό,τι πρέπει».

«Η παλιά τάξη πραγμάτων δεν επιστρέφει. Δεν πρέπει να την θρηνούμε. Η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική.»

Ο Κάρνεϊ εντυπωσίασε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που παρακολουθούσαν.

Τελικά, ο Κάρνεϊ πρόσφερε μια επιλογή σε αυτό που ονόμασε «μεσαίες δυνάμεις» – χώρες όπως ο Καναδάς και, έμμεσα, οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης. Θα μπορούσαν, υποστήριξε, να υποχωρήσουν στην απομόνωση, ενισχύοντας την άμυνά τους ενάντια σε έναν σκληρό και άνομο κόσμο. Ή θα μπορούσαν να κατασκευάσουν κάτι «καλύτερο, ισχυρότερο και πιο δίκαιο» συνεργαζόμενοι και διαφοροποιώντας τις συμμαχίες τους. Ο Καναδάς, ένας άλλος στόχος των εδαφικών φιλοδοξιών του Τραμπ, μόλις υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Κίνα.

Καθώς προετοιμάζονταν για τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, Ευρωπαίοι διπλωμάτες και αξιωματούχοι σκέφτονταν τα ίδια ερωτήματα. Ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε τη νέα πραγματικότητα ως τον «μετά το Νταβός» κόσμο. «Τώρα που η εμπιστοσύνη έχει χαθεί, δεν θα επιστρέψει», είπε ένας άλλος διπλωμάτης. «Νιώθω ότι ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά».

Μια καλή κρίση

Θα εναπόκειται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και την ομάδα της να επινοήσουν τρόπους για να ωθήσουν την ήπειρο προς μεγαλύτερη αυτάρκεια, μια κατάσταση που ο Μακρόν έχει ονομάσει «στρατηγική αυτονομία», δήλωσε ο διπλωμάτης. Αυτό θα πρέπει να καλύπτει τις αλυσίδες εφοδιασμού και την ενεργειακή ασφάλεια, όπου η ΕΕ έχει πλέον εξαρτηθεί από τις εισαγωγές αμερικανικού φυσικού αερίου.

Το πιο επείγον καθήκον είναι να επαναπροσδιορίσουμε ένα μέλλον για την ευρωπαϊκή άμυνα που δεν θα βασίζεται στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο διπλωμάτης. Ήδη, υπάρχουν πολλές ιδέες στον αέρα. Αυτές περιλαμβάνουν ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο θα έχει ως μέλος το πυρηνικά οπλισμένο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δεν είναι μέλος της ΕΕ. Θα χρειαστούν επείγουσες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας βιομηχανίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την ενίσχυση της αεράμυνας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει έναν μόνιμο στρατό της ΕΕ με 100.000 άνδρες, οπότε γιατί όχι και μια επίλεκτη μεραρχία ειδικών δυνάμεων; Οι αξιωματούχοι της Επιτροπής είναι παγκόσμιοι εμπειρογνώμονες στο σχεδιασμό κοινών προτύπων για την κατασκευή, γεγονός που τους καθιστά κατάλληλους για το έργο της ενσωμάτωσης του μωσαϊκού των οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις χώρες της ΕΕ, δήλωσε ο ίδιος διπλωμάτης.

Ωστόσο, υπάρχει και ένας κίνδυνος. Ορισμένοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι με την υποχώρηση του Τραμπ και την ολοένα και πιο κοντά σε μια λύση για την κρίση της Γροιλανδίας, οι ηγέτες της ΕΕ θα χάσουν την εστίαση που βρήκαν την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την ανάγκη για αλλαγή. Με μια φράση που συχνά αποδίδεται στον Τσώρτσιλ, ο κίνδυνος είναι η Ευρώπη να «αφήσει μια καλή κρίση να πάει χαμένη».

Οι εγχώριες πολιτικές παράμετροι αναπόφευκτα θα δυσκολέψουν τις εθνικές κυβερνήσεις να δεσμεύσουν χρηματοδότηση σε κοινά αμυντικά έργα της ΕΕ. Καθώς ο ακροδεξιός λαϊκισμός αυξάνεται σε μεγάλες περιφερειακές οικονομίες, όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, η υποστήριξη της «περισσότερης Ευρώπης» είναι πιο δύσκολη από ποτέ για άτομα όπως ο Μακρόν, ο Στάρμερ και ο Μερτς. Ακόμα κι αν το ΝΑΤΟ αντιμετωπίσει προβλήματα, η προώθηση ενός ευρωπαϊκού στρατού θα είναι δύσκολη.

Ενώ αυτοί οι ηγέτες γνωρίζουν ότι δεν μπορούν πλέον να εμπιστεύονται την Αμερική του Τραμπ με την ασφάλεια της Ευρώπης, πολλοί από αυτούς δεν έχουν την εμπιστοσύνη των δικών τους ψηφοφόρων για να κάνουν ό,τι μπορεί να απαιτείται αντ’ αυτού.

