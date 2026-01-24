Φουντώνει το παζάρι για την Ουκρανία: Ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι ώστε να δώσει το Ντονέτσκ – Το «τυράκι» και το αδιέξοδο

Κορυφώνονται οι διαβουλεύσεις για την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, με το ενδιαφέρον να έχει μεταφερθεί, πλέον, στο Άμπου Ντάμπι, μετά τις συζητήσεις σε Νταβός και Μόσχα, όπου συναντήθηκαν – για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι μετά τη ρωσική εισβολή πριν από τρία χρόνια- εκπρόσωποι της Ουάσινγκτον, του Κιέβου και της Μόσχας.

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Παρασκευή (23/1) στο Άμπου Ντάμπι για να συζητήσουν το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις κάποιου συμβιβασμού. Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι το εδαφικό θα είναι ένα κεντρικό ζήτημα στις συνομιλίες που διεξάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο.

Οι συζητήσεις επαναφέρουν το σενάριο της παραχώρησης του Ντονμπάς ως τίμημα για ειρήνη, χρηματοδότηση και εγγυήσεις ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Corriere della Sera, στο τραπέζι των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται πρόταση προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ανταλλαγή εδαφικού ελέγχου με ένα πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους 800 δισ. δολαρίων και δυτικές εγγυήσεις άμυνας. Οι διαπραγματευτές μεταφέρουν στις βαλίτσες τους ένα σύνολο τεσσάρων εγγράφων που θα μπορούσαν να να κάμψουν τις υπαρξιακές ανησυχίες του Ζελένσκι και να αποτελέσουν τη βάση μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ζώνες ασφαλείας και διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου συγκαταλέγονται στα θέματα που συζητήθηκαν κατά την πρώτη μέρα της τριμερούς ομάδας εργασίας Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο Άμπου Ντάμπι, η οποία θα συνεχιστεί το Σάββατο, σε μια σαφή ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν εισέλθει πλέον στον πυρήνα του εδαφικού ζητήματος.

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν xuew στο Αμπού Ντάμπι για να συζητήσουν το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις κάποιου συμβιβασμού, την ώρα που οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν βυθίσει την Ουκρανία στη χειρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου.

Πιέσεις

Το Κίεβο δέχεται εντεινόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, στον πόλεμο που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει ολόκληρη της βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς για να τερματιστεί η σύγκρουση.

«Το σημαντικότερο πράγμα είναι ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο που ξεκίνησε η ίδια» ανέφερε σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε τακτική επαφή με την ουκρανική αντιπροσωπεία αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από τις σημερινές συνομιλίες. Χθες, ο Ζελένσκι συναντήθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι συνομιλίες τους δεν κατέληξαν σε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα.

Πλέον, όμως ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρόταση που – σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Τραμπ – θα έθετε τέλος στον πόλεμο. Η πρόταση προβλέπει παραχώρηση εδαφικού ελέγχου στο Ντονμπάς, με αντάλλαγμα πακέτο χρηματοδότησης ύψους 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας και δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, η παραχώρηση του τμήματος του Ντονμπάς που δεν έχει κατακτήσει η Μόσχα είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στη χώρα του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δίστασε μέχρι την τελευταία στιγμή να επιβεβαιώσει το ταξίδι του στο Νταβός, καθώς η εξέλιξη του πολέμου τον έχει φέρει, πλέον, αντιμέτωπο με ένα δραματικό ζήτημα συνείδησης: να αποδεχτεί την προσφορά του Ντόναλντ Τραμπ, με τον κίνδυνο οι υποσχέσεις του να αποδειχθούν κενές και να οδηγήσουν σε καταστροφή, ή να συνεχίσει έναν πόλεμο που έχει κοστίσει πάνω από εκατό χιλιάδες νεκρούς και απάνθρωπες συνθήκες για εκατομμύρια Ουκρανους.

Ότι κάτι συμβαίνει είναι ήδη σαφές από τις συναντήσεις. Χθες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Ζελένσκι ήταν σε συνομιλία για μια ώρα με τον Τραμπ. Κανείς από τους δύο δεν βγήκε με σκυθρωπό πρόσωπο. Δεν έπεσαν υπογραφές, αλλά δεν υπήρξε ρήξη και ο Ζελένσκι έδειξε ανοιχτός: «Η ομάδα μας συνεργάζεται καθημερινά με την ομάδα του Τραμπ. Δεν είναι εύκολο, αλλά τα έγγραφα είναι σχεδόν έτοιμα για την επίτευξη ειρήνης. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, που είναι πάντα πολύ δύσκολη, αλλά σήμερα ήταν μια θετική μέρα».

Επίσης στο Νταβός, την Τρίτη, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ είχαν συναντήσει τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, τον διαπραγματευτή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Χθες το πρωί οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ βρισκόταν στο Νταβός, το βράδυ έφτασαν στο Κρεμλίνο για συνομιλίες με τον Πούτιν και τον ίδιο τον Ντμίτριεφ. Ο Γουίτκοφ είπε ότι δεν θα έμεναν για τη νύχτα στη Μόσχα, επειδή έπρεπε να φτάσουν στο Αμπού Ντάμπι εν όψει των πρώτων διαπραγματεύσεων από το 2022 που έφεραν Ρώσους και Ουκρανούς στο ίδιο κτίριο: την αντιπροσωπεία του Κιέβου με επικεφαλής τον επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Kyrylo Budanov, και τη ρωσική με επικεφαλής τον Dmitriev και τον επικεφαλής της στρατιωτικής μυστικής υπηρεσίας Igor Kostyukov.

Στις βαλίτσες τους, οι διαπραγματευτές φέρουν τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά έγγραφα που, θεωρητικά, θα πρέπει να συνιστούν τη συμφωνία ειρήνης. Το πρώτο είναι ένα κείμενο «που καλύπτει ολόκληρο το πακέτο», όπως δηλώνει στον Corriere ο Κροάτης πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς. Ακολουθούν τα τρία βασικλες ενότητες. Η πιο επικίνδυνη για τον Ζελένσκι, προβλέπει ουσιαστικά την παραχώρηση στη Ρωσία του τμήματος του Ντονμπάς – το τμήμα του Ντονέτσκ που είναι ακόμα ελεύθερο – το οποίο διεκδικεί ο Πούτιν. Ο Κροάτης πρωθυπουργός Πλένκοβιτς εξηγεί ότι, σε κάθε περίπτωση, «είναι σημαντικό το έδαφος να μην παραχωρηθεί de jure», διότι «πρέπει να αφήσουμε χώρο και χρόνο για να επανεξετάσουμε ό,τι είναι διαπραγματεύσιμο» (δηλαδή ένα παράθυρο για την επιστροφή του εδάφους όταν ο Πούτιν δεν θα είναι πια στην εξουσία).

Ανταλλάγματα

Αυτή η παραχώρηση, για τον Ζελένσκι, μπορεί να είναι μοιραία. Η κοινή γνώμη στην Ουκρανία είναι αντίθετη και, παραχωρώντας τα οχυρά του Ντονέτσκ, θα άφηνε εκτεθειμένη την πλευρά της σε νέες ρωσικές προωθήσεις σε μια απέραντη πεδιάδα προς το Δνείπερο και από εκεί προς την Οδησσό. Αυτό θα σήμαινε το τέλος της ανεξάρτητης Ουκρανίας, επειδή η χώρα θα έχανε την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα και θα χρειαζόταν τη ρωσική συγκατάθεση για να εξάγει. Οι ΗΠΑ προσφέρουν δύο παραχωρήσεις για να τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τον τεράστιο κίνδυνο.

Ένα έγγραφο απαριθμεί τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου με το οποίο οι ΗΠΑ και η ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μόλις τελειώσει ο πόλεμος, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής του μεγάλου επενδυτικού ταμείου BlackRock, Λάρι Φινκ. Ένα ακόμη έγγραφο θα παρέχει στην Κίεβο αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας, σε υποστήριξη των Ευρωπαίων που θα στείλουν άνδρες στο έδαφος. Ο Ζελένσκι θα πρέπει να παραχωρήσει έδαφος σε αντάλλαγμα για χρήματα και δυτικές εγγυήσεις άμυνας.

Οι αμφιβολίες

Ο Γουίτκοφ δήλωσε χθες: «Είμαι αισιόδοξος, έχουμε μόνο ένα ανοιχτό ζήτημα (το Ντόνετσκ, σ.σ.), αλλά έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές, πράγμα που σημαίνει ότι είναι επιλύσιμο. Ο Ζελένσκι είναι διαθέσιμος». Ωστόσο, οι συμφωνίες δεν έχουν κλείσει. Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ ενημέρωσε ότι υπάρχει επίσης ένα έγγραφο σχετικό τη «σειρά των βημάτων»: η Ουκρανία θα πρέπει πρώτα να παραχωρήσει το Ντόνετσκ. Ωστόσο, το σχέδιο ανασυγκρότησης ύψους 800 δισεκατομμυρίων είναι προς το παρόν μόνο στα χαρτιά, καθώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Ούτε είναι σαφές αν ο Πούτιν θα αποδεχτεί εγγυήσεις ασφάλειας που προβλέπουν την παρουσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Χθες, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Radoslaw Sikorski απευθύνθηκε στον Γουίτκοφ: «Χαίρομαι που η ειρήνη φαίνεται να πλησιάζει, αλλά ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος της ειρήνης. Χρειαζόμαστε μια συμφωνία που δεν θα σπείρει τους σπόρους ενός άλλου πολέμου». Το δίλημμα του Ζελένσκι μπορεί να μην έχει τελειώσει.

Το σχέδιο «ευημερίας»

Έγγραφο που παρουσίασε νωρίτερα το Politico αποκαλύπτει το σχέδιο με το οποίο οι ΗΠΑ και η ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Το 18σέλιδο έγγραφο περιγράφει ένα 10ετές σχέδιο για να εγγυηθεί την ανάκαμψη της Ουκρανίας με μια ταχεία πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ. Η Κομισιόν κυκλοφόρησε τα σχέδια στις πρωτεύουσες της ΕΕ πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών το βράδυ της Πέμπτης, όπου συζητήθηκε το έγγραφο, με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους και διπλωμάτες της ΕΕ που έλαβαν ανωνυμία για να μιλήσουν για το ευαίσθητο θέμα.

Ενώ οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον συγκεντρώνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και παρουσιάζουν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ και επενδυτικό προορισμό, η στρατηγική βασίζεται σε μια εκεχειρία που παραμένει ασαφής – αφήνοντας το σχέδιο ευημερίας ευάλωτο όσο συνεχίζονται οι μάχες, σχολιάζει το Politico.

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται έως το 2040, παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την έναρξη του έργου. Ωστόσο, το σχέδιο ευημερίας θα δυσκολευτεί να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, σύμφωνα με την BlackRock, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο, η οποία παρέχει συμβουλές για το σχέδιο ανοικοδόμησης pro bono.

«Σκεφτείτε το. Εάν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, έχετε την εμπιστοσύνη από τους πελάτες σας, τους συνταξιούχους σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσετε σε μια εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Philipp Hildebrand. «Νομίζω ότι πρέπει να γίνει με τη σειρά του και αυτό θα πάρει λίγο χρόνο».

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ειρήνης 20 σημείων που οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαπραγματευτούν μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Υποθέτει ρητά ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας υπάρχουν ήδη και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός οδικός χάρτης. Αντίθετα, επικεντρώνεται στο πώς η Ουκρανία μπορεί να μεταβεί από την επείγουσα βοήθεια στην αυτοσυντηρούμενη ευημερία.

Μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ πραγματοποιείται στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς η ολοκληρωτική σύγκρουση πλησιάζει στην τέταρτη επέτειό της. Οι ΗΠΑ πρόκειται να διαδραματίσουν εξέχοντα ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Αντί να παρουσιάσει την Ουάσιγκτον πρωτίστως ως δωρητή, το έγγραφο τοποθετεί τις ΗΠΑ ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και σημείο αναφοράς για την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Το σημείωμα προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και εμπειρογνωμοσύνης επί τόπου και υπογραμμίζει τον ρόλο της Αμερικής ως κινητοποιητή ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, έχει συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο μαζί με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Πού θα βρεθούν τα κεφαλαια

Κατά τα επόμενα 10 χρόνια, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο, ανέφερε το έγγραφο.

Η Κομισιόν σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ στο Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης από το 2028. Αυτή η χρηματοδότηση αναμένεται να αποδεσμεύσει 207 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση ΗΠΑ-Ουκρανίας, αλλά δεν επισύναψαν ποσό.

Ενώ ο Τραμπ έχει μειώσει τη στρατιωτική και ανθρωπιστική υποστήριξη προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, έδειξε προθυμία να επενδύσει στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης. Η Ουάσιγκτον ανέφερε στο έγγραφο ότι θα επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις είναι απίθανο να ακμάσουν πριν το ανατολικό μέτωπο σιγήσει.

«Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτό θα συμβεί σε μεγάλη κλίμακα όσο υπάρχουν drones και πυραύλοι που πετούν», δήλωσε ο Hildebrand της BlackRock.

Γιατί δεν μπορούν να συμφωνήσουν

Η Ουκρανία δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ για να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία στον πόλεμο, με τη Μόσχα να απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς πριν σταματήσει τις μάχες.

«Το ζήτημα του Ντονμπάς είναι κλειδί. Θα συζητηθεί πώς οι τρεις πλευρές…, το βλέπουν αυτό στο Άμπου Ντάμπι σήμερα και αύριο», είπε νωρίτερα ο Ζελένσκι, απαντώντας σε ερωτήσεις σε μια συνομιλία μέσω WhatsApp μια ημέρα μετά τις συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, τις οποίες και οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν θετικές.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Παρασκευή ότι η επιμονή της Ρωσίας να παραδώσει η Ουκρανία το Ντονμπάς ήταν «μια πολύ σημαντική προϋπόθεση».

Μια πηγή κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσε στο Reuters ότι η Μόσχα θεωρεί μια λεγόμενη «φόρμουλα Άνκορατζ», η οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, συμφωνήθηκε μεταξύ Τραμπ και Πούτιν σε σύνοδο κορυφής τον περασμένο Αύγουστο, ότι σημαίνει ότι η Ρωσία ελέγχει ολόκληρο το Ντονμπάς και παγώνει τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου αλλού στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Συμφωνήθηκαν εγγυήσεις ασφαλείας λέει ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη στο Νταβός ότι οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι θα είναι οι πρώτες τριμερείς συναντήσεις με τη συμμετοχή Ουκρανών και Ρώσων απεσταλμένων και Αμερικανών μεσολαβητών από την έναρξη του πολέμου.

Πέρυσι, οι ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες είχαν την πρώτη τους πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση από το 2022, όταν συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Ένας κορυφαίος αξιωματικός των ουκρανικών στρατιωτικών πληροφοριών είχε επίσης συνομιλίες με αμερικανικές και ρωσικές αντιπροσωπείες στο Άμπου Ντάμπι τον Νοέμβριο.

Ο Ρώσος ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, ηγήθηκε της ομάδας της Μόσχας στο Άμπου Ντάμπι. Η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας θα ηγούνταν ο Ρουστέμ Ούμεροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας του Κιέβου. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι μια συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για το Κίεβο ήταν έτοιμη και ότι περίμενε μόνο από τον Τραμπ μια συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο για να την υπογράψει.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τους Δυτικούς συμμάχους σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας για να αποτρέψει τη Ρωσία, όπως υποστηρίζει, από το να εισβάλει ξανά.

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει προτείνει την ιδέα να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να χρηματοδοτήσει την ανάκτηση των ρωσικά κατεχόμενων εδαφών εντός της Ουκρανίας. Η Ουκρανία, με την υποστήριξη Ευρωπαίων συμμάχων, απαιτεί από τη Ρωσία να της καταβάλει αποζημιώσεις.

Ερωτηθείς για την ιδέα της Ρωσίας, ο Ζελένσκι την απέρριψε ως «ανοησία». Πρόσθεσε: «Φυσικά, θα πολεμήσουμε (για να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία) και είναι απολύτως δίκαιο όσον αφορά τη χρήση όλων των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων (από την Ουκρανία)».

Η Ουκρανία βιώνει τον πιο σκληρό χειμώνα του πολέμου, καθώς η Ρωσία εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ενεργειακές της υποδομές. Με θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις έχουν υποστεί μεγάλες διακοπές ρεύματος και έχουν μείνει χωρίς θέρμανση. Η Ουκρανία επικαλείται τις κλιμακούμενες επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό της δίκτυο ως απόδειξη ότι ο Πούτιν δεν έχει πραγματικό ενδιαφέρον για την ειρήνη.

Η Ρωσία λέει ότι επιθυμεί μια διπλωματική λύση, αλλά θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη των στόχων της με στρατιωτικά μέσα, εφόσον μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων παραμένει άκαρπη.

Δεν υπάρχει ελπίδα;

Ο Πεσκόφ δήλωσε την Παρασκευή, μετά από συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου και των απεσταλμένων των ΗΠΑ, ότι δεν υπάρχει ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εκτός εάν επιλυθούν οι διαφωνίες για το έδαφος.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο πλευρές δεν μπορούν να συμφωνήσουν για το μέλλον του Ντονέτσκ, μιας από τις δύο περιοχές που αποτελούν το Ντονμπάς. Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν ήδη σχεδόν όλο το Λουχάνσκ, την άλλη περιοχή.

Ο Πούτιν θέλει η Ουκρανία να αποσυρθεί από το περίπου 20%, ή 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (1.900 τετραγωνικά μίλια) του Ντονέτσκ, το οποίο οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να καταλάβουν στο πεδίο της μάχης.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να χαρίσει στον Πούτιν τη γη, παρά το γεγονός ότι υποχωρεί στο πεδίο του πολέμου.

Το Ντόνετσκ είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που η Μόσχα δήλωσε το 2022 ότι προσαρτά μετά από δημοψηφίσματα που απορρίφθηκαν από το Κίεβο και τα δυτικά έθνη ως απάτη.

Οι περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν το Ντόνετσκ ως μέρος της Ουκρανίας. Ο Πούτιν λέει ότι το Ντόνετσκ είναι μέρος των «ιστορικών εδαφών» της Ρωσίας.

Ποια είναι η στρατιωτική σημασία του Ντονέτσκ

Το τμήμα του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να κατέχει το Κίεβο περιλαμβάνει το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ, «πόλεις-φρούρια» που αποτελούν μέρος μιας βαριά οχυρωμένης γραμμής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων χαρακωμάτων, αντιαρματικών εμποδίων, καταφυγίων και ναρκοπέδιων που βρίσκονται γύρω τους.

Το Κίεβο θεωρεί τις πόλεις ζωτικής σημασίας για την άμυνά του στην υπόλοιπη Ουκρανία, καθώς η γη δυτικά του Ντόνετσκ είναι πολύ πιο επίπεδη, διευκολύνοντας τη Ρωσία να προχωρήσει και να καταλάβει εδάφη στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνίπρο.

Ο Ζελένσκι λέει ότι η παραχώρηση του πλήρους ελέγχου του Ντόνετσκ θα έδινε στη Ρωσία μια πλατφόρμα για να εξαπολύσει επιθέσεις βαθύτερα στην Ουκρανία. Φοβάται ότι η Ρωσία θα επανεξοπλιστεί μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία και σε κάποιο σημείο θα χρησιμοποιήσει το Ντόνετσκ για να σαρώσει προς τα δυτικά.

Πώς βλέπουν οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί το Ντονέτσκ;

Και οι δύο πλευρές έχουν υποστεί βαριές απώλειες και έχουν ξοδέψει τεράστια ποσά χρημάτων και εξοπλισμού πολεμώντας για το Ντόνετσκ.

Αυτές οι απώλειες έχουν δυσκολέψει και για τις δύο πλευρές να συμβιβαστούν.

Δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρειαστεί τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο μάχης για να καταλάβει το υπόλοιπο Ντόνετσκ, με βάση έναν σταθερό ρυθμό προέλασης.

Οι Ρώσοι διοικητές είναι πιο αισιόδοξοι. Ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, δήλωσε στον Πούτιν τον Δεκέμβριο ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προχωρούσαν κατά μήκος ολόκληρης της πρώτης γραμμής και εργάζονταν για την πλήρη ανάληψη του ελέγχου της ευρύτερης περιοχής.

Ποια βιομηχανία διαθέτει το Ντονέτσκ;

Το Ντόνετσκ κάποτε αντιπροσώπευε περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής άνθρακα, τελικού χάλυβα, οπτάνθρακα, χυτοσιδήρου και χάλυβα της Ουκρανίας, αν και πολλά ορυχεία και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί στον πόλεμο.

Το Ντόνετσκ έχει επίσης σπάνιες γαίες, τιτάνιο και ζιρκόνιο – πηγή εσόδων για όποιον το ελέγχει.

Η μοίρα του Ντόνετσκ θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της ιστορικής κληρονομιάς του Πούτιν και του Ζελένσκι.

Ο Πούτιν αυτοαποκαλείται υπερασπιστής των Ρώσων παντού. Η ασφάλεια ολόκληρου του Ντόνετσκ είναι κεντρικής σημασίας στο αφήγημά του.

Ο Ζελένσκι έχει αποκτήσει φήμη από το 2022 ως ο ανυπότακτος υπερασπιστής της χώρας του ενάντια σε έναν πολύ μεγαλύτερο και ισχυρότερο γείτονα.

Η παράδοση του Ντόνετσκ – όπου εξακολουθούν να ζουν τουλάχιστον 250.00 Ουκρανοί – θα μπορούσε να θεωρηθεί προδοσία από τους Ουκρανούς, πολλοί από τους οποίους έχουν χάσει συγγενείς στο πεδίο της μάχης.

Μια δημοσκόπηση αυτόν τον μήνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των Ουκρανών αντιτίθεται σθεναρά στην απόσυρση στρατευμάτων από το Ντόνετσκ με αντάλλαγμα τις εγγυήσεις ασφαλείας από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Ποιος συμβιβασμός μπορεί να είναι δυνατός στο Ντονέτσκ

Ο Ζελένσκι λέει ότι η Ουάσινγκτον έχει προτείνει να μην αναπτυχθούν ούτε ρωσικά ούτε ουκρανικά στρατεύματα στο Ντονμπάς και να μετατραπεί σε αποστρατιωτικοποιημένη, ελεύθερη οικονομική ζώνη.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει τις λεπτομέρειες των συνεχιζόμενων συνομιλιών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη μετά από συνομιλίες με τον Ζελένσκι στο Νταβός της Ελβετίας ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί, αλλά δεν υπήρξε καμία ένδειξη κάποιας σημαντικής εξέλιξης.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν αποκλείει, βάσει των όρων οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, την ανάπτυξη της εθνοφρουράς και της αστυνομίας της στο Ντονμπάς αντί του τακτικού στρατού, κάτι που είναι απίθανο να αποδεχτεί το Κίεβο.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε στην εφημερίδα Kommersant τον περασμένο μήνα ότι η γη ήταν ρωσική και θα έπρεπε να διοικείται από τη Μόσχα.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη αποφασίσει ποιος θα πρέπει να διοικεί το έδαφος, δήλωσε ο Ζελένσκι τον Δεκέμβριο.

Το νομικό πλαίσιο στην Ουκρανία για πιθανή παραχώρηση εδαφών

Ο Ζελένσκι έχει τονίσει ότι δεν έχει την εξουσία να παραχωρήσει εδάφη.

Σύμφωνα με το σύνταγμα της Ουκρανίας, οι εδαφικές αλλαγές πρέπει να αποφασίζονται μέσω δημοψηφίσματος, το οποίο μπορεί να διεξαχθεί εάν συγκεντρωθούν οι υπογραφές 3 εκατ. εγγεγραμμένων ψηφοφόρων σε τουλάχιστον τα 2/3 των περιοχών της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει την άποψη ότι η πρόταση για «ανταλλαγή εδαφών», όπως την αποκαλεί, απαιτεί δημοψήφισμα, δηλώνοντας ότι «κάποιες ανταλλαγές εδαφών θα γίνουν».

