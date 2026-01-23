WSJ: Οι ΗΠΑ επιδιώκουν ενεργά την αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα μέχρι το τέλος του έτους

Ενθαρρυμένη από την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ , η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά άτομα από την κουβανική κυβέρνηση που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη συμφωνίας για την ανατροπή της κομμουνιστικής κυβέρνησης μέχρι το τέλος του έτους, ανέφεραν στη Wall Street Journal άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι η οικονομία της Κούβας βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση και ότι η κυβέρνηση δεν ήταν ποτέ τόσο εύθραυστη μετά την απώλεια ενός ζωτικού ευεργέτη, του Μαδούρο, ανέφεραν αυτές οι πηγές. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να τερματίσουν την κομμουνιστική κυβέρνηση που κατέχει την εξουσία στο νησί της Καραϊβικής για σχεδόν επτά δεκαετίες, αλλά βλέπουν τη σύλληψη του Μαδούρο και τις επακόλουθες παραχωρήσεις από τους συμμάχους του ως ένα σχέδιο και μια προειδοποίηση για την Κούβα, δήλωσαν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μια συμφωνία. ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ», δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 11 Ιανουαρίου, στην οποία είπε ότι «ΟΥΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΟΥΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ» δεν θα πηγαίνουν στην Κούβα.

Σε συναντήσεις με Κουβανούς εξόριστους και πολιτικές ομάδες στο Μαϊάμι και την Ουάσινγκτον, αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επικεντρωθεί στον εντοπισμό κάποιου εντός της σημερινής κυβέρνησης που θα θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Η επιδρομή της 3ης Ιανουαρίου για τη σύλληψη του Μαδούρο υποβοηθήθηκε από ένα άτομο εντός του στενού κύκλου του ηγέτη της Βενεζουέλας, δήλωσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης. Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, σκότωσε 32 Κουβανούς στρατιώτες και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της ομάδας ασφαλείας του Μαδούρο.

Ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν απειλήσει δημόσια ότι θα χρησιμοποιήσουν στρατιωτική βία στην Κούβα, αξιωματούχοι του Τραμπ λένε κατ’ ιδίαν ότι η αυθάδης επιδρομή που απέσπασε τον Μαδούρο θα πρέπει να χρησιμεύσει ως έμμεση απειλή για την Αβάνα.

Οι αξιολογήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν σκιαγραφήσει μια ζοφερή εικόνα της οικονομίας του νησιού, η οποία μαστίζεται από χρόνιες ελλείψεις βασικών αγαθών, φαρμάκων και συχνές διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την ανάλυση.

Η μοίρα της Κούβας είναι εδώ και καιρό συνυφασμένη με τη Βενεζουέλα: Το επιδοτούμενο πετρέλαιο της Βενεζουέλας αποτελεί βασικό στήριγμα της οικονομίας της από λίγο καιρό αφότου ο Ούγκο Τσάβες ανέλαβε την εξουσία στη Βενεζουέλα το 1999. Η Ουάσινγκτον σκοπεύει να αποδυναμώσει το καθεστώς πνίγοντας αυτό το πετρέλαιο, το οποίο έχει κρατήσει τα φώτα της Κούβας αναμμένα, δήλωσαν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η Κούβα θα μπορούσε να ξεμείνει από πετρέλαιο μέσα σε λίγες εβδομάδες, οδηγώντας την οικονομία σε οριακό σημείο, σύμφωνα με οικονομολόγους.

Η κυβέρνηση στρέφει επίσης στοχευμένα τις ιατρικές αποστολές της Κούβας στο εξωτερικό, την πιο σημαντική πηγή συναλλάγματος της Αβάνας, μεταξύ άλλων μέσω απαγορεύσεων έκδοσης βίζας σε Κουβανούς και ξένους αξιωματούχους που κατηγορούνται ότι διευκολύνουν το πρόγραμμα.

Ο Τραμπ και ο στενός κύκλος του, πολλά μέλη του οποίου έχουν δεσμούς με τη Φλόριντα, βλέπουν την ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος της Κούβας ως την καθοριστική δοκιμασία της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας που ακολουθεί για την αναμόρφωση του ημισφαιρίου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ο Τραμπ θεωρεί τη συμφωνία των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα ως επιτυχία, επικαλούμενος τη συνεργασία της υπηρεσιακής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ ως απόδειξη ότι οι ΗΠΑ μπορούν να υπαγορεύσουν τους όρους.

«Οι ηγέτες της Κούβας είναι ανίκανοι μαρξιστές που έχουν καταστρέψει τη χώρα τους και έχουν υποστεί μια σημαντική οπισθοδρόμηση με το καθεστώς Μαδούρο, την οποία είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξή τους», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επαναλαμβάνοντας ότι η Κούβα θα πρέπει «να κάνει μια συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά».

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας της Αμερικής η Κούβα «να διοικείται επαρκώς από μια δημοκρατική κυβέρνηση και να αρνείται να φιλοξενεί στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες των αντιπάλων μας».

Οι σύμμαχοι της Κούβας, η Ρωσία και η Κίνα, δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την χώρα αυτή την εβδομάδα, με το Πεκίνο να δηλώνει ότι θα παράσχει βοήθεια 80 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Ρώσος υπουργός Εσωτερικών Βλαντιμίρ Κολοκότσεφ επισκέφθηκε το νησί για να συναντηθεί με τον πρόεδρο και τον στρατό.

Ορισμένοι αξιωματούχοι του Τραμπ δήλωσαν ότι ο πρόεδρος απορρίπτει τις στρατηγικές αλλαγής καθεστώτος του παρελθόντος. Αντ’ αυτού, επιδιώκει να κάνει συμφωνίες όπου είναι δυνατόν και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που εμφανίζονται, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Τραμπ. Όπως και στη Βενεζουέλα, αυτό θα μπορούσε να μοιάζει με κλιμάκωση της πίεσης, ενώ παράλληλα υποδηλώνει ότι ο Λευκός Οίκος είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις για μια εκτροπή, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πολλοί σύμμαχοι του Τραμπ δεν αναμένουν τίποτα λιγότερο από το τέλος της κομμουνιστικής κυριαρχίας στην Κούβα. Αλλά η ανατροπή της κυβέρνησης που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες θα μπορούσε να οδηγήσει στο είδος της αναταραχής και της ανθρωπιστικής κρίσης που ο Τραμπ ήθελε πολύ να αποφύγει στη Βενεζουέλα, όπου επέλεξε να διατηρήσει τα κορυφαία στελέχη της στη θέση τους.

Το καθεστώς έχει αντέξει χρόνια έντονης αμερικανικής πίεσης, από την υποστηριζόμενη από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων το 1961 έως το τιμωρητικό εμπάργκο που επιβλήθηκε το 1962, το οποίο έγινε αυστηρότερο με την πάροδο του χρόνου. Οι δύο χώρες έγιναν αντίπαλες λίγο αφότου οι αδελφοί Κάστρο κατέβηκαν από τα βουνά Σιέρα Μαέστρα της Κούβας με μια ομάδα ανταρτών το 1959.

Αυτό αφήνει τις ΗΠΑ να αναζητούν ένα σαφές σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει και ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει το σημερινό καθεστώς, ανέφεραν αυτοί οι άνθρωποι. Το μοντέλο της Βενεζουέλας μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αναπαραχθεί στην Κούβα. Η Κούβα είναι ένα μονοκομματικό σταλινικό κράτος που απαγορεύει την πολιτική αντιπολίτευση και όπου η κοινωνία των πολιτών δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου, ενώ η Βενεζουέλα έχει ένα κίνημα της αντιπολίτευσης, κάποτε συχνές διαμαρτυρίες και εκλογές.

«Αυτοί οι τύποι είναι πολύ πιο δύσκολο να σπάσουν», δήλωσε ο Ρικάρντο Ζούνιγκα , πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Ομπάμα, ο οποίος βοήθησε στη διαπραγμάτευση της βραχύβιας ύφεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας από το 2014 έως το 2017. «Δεν υπάρχει κανείς που θα μπει στον πειρασμό να εργαστεί από την πλευρά των ΗΠΑ».

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν 70χρονης ιστορίας του, το κουβανικό καθεστώς δεν ήταν ποτέ πρόθυμο να διαπραγματευτεί αλλαγές στο πολιτικό του σύστημα και εφάρμοσε μόνο άτακτες και μικρές οικονομικές αλλαγές.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι το τέλος της εποχής του Κάστρο θα εδραιώσει την κληρονομιά του και θα κάνει αυτό που ο πρώην πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι δεν κατάφερε να κάνει τη δεκαετία του 1960, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος που εργάστηκε πάνω στο θέμα κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Ήταν εδώ και καιρό ένας δηλωμένος στόχος για τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, γιο Κουβανών μεταναστών που ήρθαν στη Φλόριντα το 1956.

Στο Μαϊάμι, όπου οι πολιτικοί υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι ο δρόμος προς την αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα οδηγεί μέσα από μια αλλαγή κυβέρνησης στο Καράκας, η αποπομπή του Μαδούρο έχει πυροδοτήσει αγαλλίαση και τις ένθερμες προσδοκίες ότι η Κούβα είναι η επόμενη. Εξέχοντες σύμμαχοι του Τραμπ και Αμερικανοί νομοθέτες έχουν μοιραστεί βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη και δείχνουν μια μετακομμουνιστική ουτοπία, με σκάφη που φτάνουν από το Μαϊάμι, οικογενειακές συγκεντρώσεις και τον Τραμπ και τον Ρούμπιο να οδηγούν ένα κάμπριο της δεκαετίας του 1950 δίπλα από τα λαμπερά ξενοδοχεία μιας απελευθερωμένης Κούβας.

«Το καθεστώς πρέπει να κάνει την επιλογή να παραιτηθεί ή να φροντίσει καλύτερα για τον λαό του», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Τζέρεμι Λιούιν, υφυπουργός Εξωτερικών για την εξωτερική βοήθεια, τονίζοντας ότι 3 εκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες ανακούφισης από τους τυφώνες στάλθηκαν στην Κούβα μέσω της Καθολικής Εκκλησίας σε κουτιά με σφραγίδα την αμερικανική σημαία.

Η Αβάνα έχει απορρίψει δημόσια αυτή την υπόθεση. Η κυβέρνηση της Κούβας εξακολουθεί να κυριαρχείται από τον 94χρονο Ραούλ Κάστρο , τον νεότερο αδελφό του Φιντέλ, ενώ ο 65χρονος πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις.

«Δεν υπάρχει καμία παράδοση ή συνθηκολόγηση δυνατή, ούτε κανενός είδους κατανόηση βασισμένη στον εξαναγκασμό ή τον εκφοβισμό», δήλωσε ο Ντίας-Κανέλ, ντυμένος με πράσινες στρατιωτικές στολές, σε πρόσφατη επιμνημόσυνη δέηση για το προσωπικό των κουβανικών δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκε στο Καράκας ενώ προστάτευε τον Μαδούρο.

Η κουβανική κυβέρνηση έχει επιδείξει εξαιρετική ικανότητα στην καταστολή της διαφωνίας σε έναν φτωχό πληθυσμό. Έχει αντιμετωπίσει μόνο δύο εκτεταμένες διαμαρτυρίες: το 1994 στην Αβάνα και το 2021, όταν δεκάδες χιλιάδες Κουβανοί βγήκαν στους δρόμους σε όλο το νησί. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι η κυβέρνηση κρατάει περισσότερους από 1.000 πολιτικούς κρατούμενους.

Καθώς οι εντάσεις με τις ΗΠΑ αυξάνονται, η Κούβα όρισε την Κυριακή μια εθνική ημέρα άμυνας. Οι Κουβανοί εξασκήθηκαν για έναν «πόλεμο όλου του λαού» για να αποκρούσουν τους εισβολείς.

