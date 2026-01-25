search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.01.2026 15:09

Πεσκόφ: «Η Μόσχα δεν θα συζητήσει ποτέ με την Κάλας»

25.01.2026 15:09
peskov_kremlino

Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας και έτσι η Μόσχα απλώς θα περιμένει να φύγει από τη θέση της, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Πώς μπορείς να συζητήσεις οτιδήποτε με την Κάγια Κάλας; Δεν θα συζητήσουμε ποτέ κάτι μαζί της, ούτε οι Αμερικανοί θα συζητήσουν οτιδήποτε με αυτή, και αυτό είναι φανερό. Τι μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει απλώς να περιμένουμε μέχρι να φύγει», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν και τα σχόλιά του δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ακόμα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούν προσεκτικά τα σχέδια των ΗΠΑ για την ασπίδα πυραυλικής άμυνας Χρυσός Θόλος (Golden Dome), μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη Γροιλανδία.

«Τι είδους θόλος θα είναι; Για την αντιμετώπιση ποιών απειλών θα σχεδιασθεί; Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας θα παρακολουθήσουν στενά και θα αναλύσουν αυτά τα σχέδια», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Διαβάστε επίσης:

Στο έλεος του χιονιά οι ΗΠΑ: Χωρίς ρεύμα περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά, ακυρώσεις πτήσεων και άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ (Photos)

Η Δανία απενεργοποιεί το Bluetooth για να αποφευχθεί κατασκοπεία από τις ΗΠΑ

Μινεάπολη: Nοσοκόμος σε ΜΕΘ ο 37χρονος που δολοφονήθηκε από την ICE – Ενεργοποιήθηκε η εθνοφρουρά εν μέσω εκρηκτικής ατμόσφαιρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karos vroxi thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Συναγερμός» για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Αττική το επόμενο 24ωρο από τον Κολυδά

nea_aristera_synedrio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Λευκός καπνός με συμβιβασμό για τις συμμαχίες

ekab new
ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος που έπεσε από τον 3ο όροφο

SIROS_ISLAND_ERMOUPOLI
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης

lianos-survivor-new
MEDIA

Survivor: Απόψε το συμβούλιο που ανατρέπει τα πάντα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή - Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:47
karos vroxi thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Συναγερμός» για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Αττική το επόμενο 24ωρο από τον Κολυδά

nea_aristera_synedrio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Λευκός καπνός με συμβιβασμό για τις συμμαχίες

ekab new
ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος που έπεσε από τον 3ο όροφο

1 / 3