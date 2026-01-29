search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 19:23
ΚΟΣΜΟΣ

29.01.2026 17:25

Κλιμακώνει το Ιράν: Ανακοίνωσε ναυτική άσκηση με αληθινά πυρά στο Στενό του Ορμούζ – «Τρομοκρατική οργάνωση» οι Φρουροί της Επανάστασης

iran askiseis

Με ναυτικές ασκήσεις «απαντά» στις ΗΠΑ το Ιράν καθώς ανακοίνωσε ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο στενό του Ορμούζ αυτό το Σαββατοκύριακο, μια κίνηση που θα μπορούσε να επηρεάσει τη ναυτιλία μέσω μιας από τις πιο κρίσιμες οδούς διαμετακόμισης πετρελαίου στον κόσμο.

Η προειδοποίηση, που μεταδόθηκε στα πλοία μέσω ραδιοφώνου, ανέφερε ότι η άσκηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα στη στενή πλωτή οδό που χρησιμοποιείται από περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απάντηση της αποστολής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στις νέες απειλές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, προσφέροντας διάλογο, ενώ προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα αμυνθεί σθεναρά σε περίπτωση επίθεσης. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική αμερικανική επίθεση θα είναι «πολύ χειρότερη» από αυτήν του Ιουνίου 2025.

Το Ιρανικό Ναυτικό θα πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις με την Κίνα και τη Ρωσία στη Θάλασσα του Ομάν και στον Ινδικό Ωκεανό τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα οι ΗΠΑ προανήγγειλαν τη διεξαγωγή μιας πολυήμερης, αεροπορικής άσκησης στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη αντιπαρατίθενται με αφορμή την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέπλευσε στην περιοχή το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» και τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν.

Η άσκηση αυτή «θα καταδείξει την ικανότητα να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μια αεροπορική δύναμη μάχης» στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται στην ανακοίνωση του τμήματος αεροπορίας της αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν το πού και πότε θα διεξαχθεί η άσκηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πολλές φορές ότι θα πλήξει το Ιράν λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων αυτόν τον μήνα, όμως φαίνεται ότι απέσυρε την απειλή αφού διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτηρίστηκαν τρομοκρατική οργάνωση

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ μόλις έκαναν το αποφασιστικό βήμα να χαρακτηρίσουν τη Φρουρά της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση. Όποιο καθεστώς σκοτώνει τον λαό του εργάζεται προς τον χαμό του», ανέφερε η Κάλας.

«Εχθρότητα και κακία»: Το Ιράν καταδικάζει την απόφαση της ΕΕ κατά του IRGC

To Ιράν καταδικάζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ως «τρομοκρατική» οργάνωση.

«Μια τόσο αβάσιμη απόφαση, μακριά από κάθε λογική, ελήφθη υπό την πίεση του παραληρηματικού και ανόητου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του τρομοκρατικού και παιδοκτόνου σιωνιστικού καθεστώτος και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των διεθνών νόμων και κανονισμών, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των θεμελιωδών αρχών του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας των χωρών», αναφέρει η δήλωση.

Η δήλωση «προειδοποιεί επίσης ότι οι επικίνδυνες συνέπειες αυτής της εχθρικής και προκλητικής απόφασης θα βαρύνουν άμεσα τους Ευρωπαίους πολιτικούς».

