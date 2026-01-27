Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει μια συμφωνία την ώρα που η αμερικανική «αρμάδα» βρίσκεται στη Μέση Ανατολή

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios σε συνέντευξή του τη Δευτέρα ότι η κατάσταση με το Ιράν είναι «μεταβλητή» επειδή έστειλε μεν μια «μεγάλη αρμάδα» στην περιοχή, αλλά πιστεύει ότι η Τεχεράνη θέλει πραγματικά να κλείσει μια συμφωνία.

Ο Τραμπ παραλίγο να διατάξει πλήγμα σε στόχους του καθεστώτος στο Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λόγω της δολοφονίας χιλιάδων διαδηλωτών. Αντ’ αυτού, καθυστέρησε την απόφαση, ενώ παράλληλα μετέφερε στρατιωτικά μέσα στην περιοχή. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι μια επίθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, αν και οι διαμαρτυρίες έχουν σε μεγάλο βαθμό κατασταλεί.

Πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Πιθανότατα θα πραγματοποιήσει περισσότερες διαβουλεύσεις αυτή την εβδομάδα και θα του παρουσιαστούν πρόσθετες στρατιωτικές επιλογές.

Αυτές οι επιλογές θα ενισχυθούν με την άφιξη μιας ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στην περιοχή. Το USS Abraham Lincoln εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM τη Δευτέρα.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ ανέφερε την απόφασή του να στείλει το Λίνκολν.

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα δίπλα στο Ιράν. Μεγαλύτερη από τη Βενεζουέλα», είπε ο Τραμπ.

Αρνήθηκε να συζητήσει τις επιλογές που του παρουσίασε η ομάδα εθνικής ασφαλείας του ή ποια από αυτές προτιμά.

Ταυτόχρονα, είπε ότι η διπλωματία παραμένει μια επιλογή. «Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Το ξέρω. Τηλεφώνησαν επανειλημμένα. Θέλουν να μιλήσουν».

Μερικά πιο φανατικά μέλη του κύκλου του Τραμπ τον έχουν παροτρύνει να επιβάλει τη δική του κόκκινη γραμμή, αφού υποσχέθηκε να βοηθήσει τους διαδηλωτές και να τιμωρήσει το καθεστώς.

Άλλοι έχουν αμφισβητήσει τι θα πετύχει στην πραγματικότητα ο βομβαρδισμός της Τεχεράνης και ενδιαφέρονται περισσότερο για την ιδέα της αξιοποίησης της αδυναμίας του καθεστώτος για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, ένα ανώτατο όριο στο απόθεμα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς του Ιράν, μια αλλαγή στην πολιτική του Ιράν να υποστηρίζει πληρεξούσιους στην περιοχή και την απαγόρευση του ανεξάρτητου εμπλουτισμού ουρανίου στη χώρα.

Οι Ιρανοί έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμοι να συνομιλήσουν, αλλά δεν έχουν δείξει καμία προθυμία να αποδεχτούν αυτούς τους όρους.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι πριν από τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου Ιουνίου, η «μεγάλη δύναμη πυραύλων» του Ιράν σήμαινε ότι θα μπορούσε να είχε εξαπολύσει μια καταστροφική αιφνιδιαστική επίθεση στο Ισραήλ.

Δίνοντας στο Ισραήλ το πράσινο φως να επιτεθεί πρώτο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είχε αποτρέψει ένα τέτοιο σενάριο.

«Θα είχαν επιτεθεί… αλλά εκείνη η πρώτη μέρα [του πολέμου] ήταν σκληρή γι’ αυτούς. Έχασαν τους ηγέτες τους και πολλούς από τους πυραύλους τους», είπε ο Τραμπ.

«Αν υπήρχε διαφορετικός πρόεδρος, το Ιράν θα είχε τα πυρηνικά όπλα και θα είχε επιτεθεί πρώτο», πρόσθεσε.

Πριν από τον 12ήμερο πόλεμο, οι αμερικανικές και ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες εκτίμησαν ότι εάν το Ιράν αποφάσιζε να σπεύσει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θα χρειάζονταν δύο εβδομάδες για να εμπλουτίσει αρκετό ουράνιο κατάλληλο για όπλα και τέσσερις έως έξι μήνες για να παράγει μια ακατέργαστη πυρηνική συσκευή.

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές, αν και η κατάσταση των αποθεμάτων ουρανίου του δεν είναι απολύτως σαφής.

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για μια εντολή από τον Τραμπ.

Εκτός από το Lincoln, ο στρατός έχει στείλει περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη F-15 και F-35, περισσότερα δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού και πρόσθετα συστήματα αεράμυνας στην περιοχή.

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επισκέφθηκε το Ισραήλ το Σάββατο για να συντονίσει στρατιωτικά σχέδια και πιθανές κοινές αμυντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση μιας ιρανικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ, ανέφεραν πηγές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα πλήξει το Ιράν απαντώντας με αυτό τον τρόπο στην αιματηρή καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων, αλλά φάνηκε να υπαναχωρεί από την απειλή αυτή μετά τη δήλωσή του ότι η Τεχεράνη ανέστειλε προγραμματισμένες εκτελέσεις διαδηλωτών.

Η ναυτική δύναμη, η οποία βρισκόταν μέχρι τότε στη Νότια Σινική Θάλασσα, “αναπτύσσεται τώρα στη Μέση Ανατολή για να προωθήσει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα”, δήλωσε στην πλατφόρμα Χ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Πρόκειται για το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αρκετά αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους που έχουν εισέλθει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία υπάγεται στη Centcom, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Πριν από την ανακοίνωση της Centcom, η ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε σήμερα κατά οποιασδήποτε αμερικανικής επέμβασης. “Η άφιξη ενός τέτοιου πολεμικού πλοίου δεν θα επηρεάσει την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπίσει το έθνος”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε μια εμφανή αναφορά στο αεροπλανοφόρο. “Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει εμπιστοσύνη στις δικές της ικανότητες”, πρόσθεσε.

Το Ιράν και το Ισραήλ συγκρούστηκαν τον Ιούνιο του 2025 σε έναν πόλεμο 12 ημερών, ο οποίος ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση του Ισραήλ κατά στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο έδαφος του Ιράν όπως και σε κατοικημένες περιοχές. Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν στην επίθεση του ισραηλινού συμμάχου τους, πλήττοντας τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ήδη αποδυναμωμένο από αυτόν τον πόλεμο, το Ιράν κατέπνιξε στη βία τις πρόσφατες διαδηλώσεις, με τον απολογισμό να πλησιάζει πλέον τους 6.000 νεκρούς σύμφωνα με μια οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διεξάγει έρευνα για χιλιάδες άλλους πιθανούς θανάτους.

Το κίνημα διαμαρτυρίας που άρχισε τον Δεκέμβριο από μαγαζάτορες που διαδήλωναν κατά της οικονομικής κρίσης, έλαβε τεράστιες διαστάσεις στις 8 Ιανουαρίου, φέρνοντας την Ισλαμική Δημοκρατία αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη δοκιμασία της μετά την ίδρυσή της το 1979.

