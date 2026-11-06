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06.11.2026 10:00

Τουρκία: Χειροπέδες σε πρώην υπουργό του Ερντογάν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σκάνδαλο επενδυτικών κεφαλαίων

06.11.2026 10:00
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Στη φυλακή οδηγήθηκε η πρώην υπουργός Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής της Τουρκίας Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων.

Η πρώην υπουργός του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η Σαγιάν Καγιά κατέθεσε για δεύτερη φορά χθες, Πέμπτη, στην Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης. Έπειτα από ανάκριση διάρκειας 2 ωρών και 15 λεπτών, παραπέμφθηκε στο δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε την προφυλάκισή της σήμερα τα ξημερώματα.

Ο σύζυγός της Ιλίας Καγιά και ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ αφέθηκαν ελεύθεροι υπό δικαστικό έλεγχο.

Η έρευνα αφορά συναλλαγές μετοχών και επενδυτικών κεφαλαίων. Η πρώην υπουργός είχε δηλώσει ότι αγόρασε περίπου 250.000 μετοχές της Özata Denizcilik, ενώ ο σύζυγός της περίπου 150.000. Αμφότεροι αρνήθηκαν ότι διέθεταν προνομιακή πληροφόρηση. Η περιουσία του ζευγαριού δεσμεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου.

Ο πρόεδρος του Νέου Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ είχε καταγγείλει προηγουμένως άνιση μεταχείριση της πρώην υπουργού σε σύγκριση με στελέχη της αντιπολίτευσης.

«Αν υπάρχει νόμος σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να ισχύει εξίσου για όλους», είχε δηλώσει πριν από την προφυλάκισή της.

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