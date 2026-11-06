Μέση Ανατολή: Οι τρεις επιλογές του Τραμπ για το Ιράν – «Ίσως αναγκαστώ να το καταστρέψω»

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα αποφασίσει σύντομα για την πιθανή επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, εξετάζοντας τρεις διαφορετικές επιλογές δράσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση αξιολογεί το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων, τη συνέχιση της οικονομικής πίεσης ή τη σύναψη συμφωνίας με την ιρανική πλευρά για τον τερματισμό της κρίσης.

Παράλληλα, διεξάγονται έντονες διπλωματικές διαβουλεύσεις με τη μεσολάβηση περιφερειακών δυνάμεων και της Ρωσίας, με στόχο την εξεύρεση λύσης για τα πυρηνικά προγράμματα και το Στενό του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη κλιμάκωση των επιχειρήσεων, ενώ το Ιράν θέτει επτά όρους για την έναρξη οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης ή το άνοιγμα των θαλάσσιων οδών.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας ότι θα αποφασίσει σύντομα αν θα ξαναρχίσει τον πλήρη πόλεμο στο Ιράν, τώρα που οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν τελειώσει.

Οι εκλογές θεωρήθηκαν ως σημείο καμπής για τον Τραμπ ως προς το αν θα εξαπολύσει ένα νέο κύμα βομβαρδισμών για να προσπαθήσει να θέσει τέλος στον πόλεμο. Ο πρόεδρος, τουλάχιστον προς το παρόν, εξετάζει τρεις επιλογές:

να εξαπολύσει νέες επιθέσεις,

να συνεχίσει να στραγγαλίζει οικονομικά το καθεστώς του Ιράν

ή να συνάψει συμφωνία που θα περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς τους Ιρανούς, σύμφωνα με το Axios.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του για θέματα εθνικής ασφάλειας συναντήθηκαν για να συζητήσουν το θέμα του Ιράν για πρώτη φορά μετά τις εκλογές, στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης από τις μυστικές υπηρεσίες, όπως ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Τώρα θα πάρουμε μια απόφαση», δήλωσε ο Τραμπ. «Θέλουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω» με επιθέσεις για να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει τερματιστεί και ότι «δεν θα ξανασυμβεί ποτέ;», πρόσθεσε. «Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω το υπόλοιπο της χώρας, αν είναι δυνατόν, αλλά ίσως να αναγκαστώ να το κάνω. Θα το μάθετε σύντομα».

Ενώ ο Τραμπ ζύγιζε την επόμενη κίνησή του, την Πέμπτη σημειώθηκε έντονη διπλωματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και περιφερειακών μεσολαβητών από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και την Αίγυπτο.

Οι μεσολαβητές του Κατάρ συνέχισαν τις συζητήσεις με τους Ιρανούς και τον Λευκό Οίκο σχετικά με ένα σχέδιο πρότασης που καλούσε τις δύο πλευρές να λάβουν μια σειρά μέτρων σε διάστημα δύο ημερών, με στόχο την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης εν όψει μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό:

Την πρώτη ημέρα , οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και θα αποδεσμεύσουν μέρος των δεσμευμένων κεφαλαίων του Ιράν. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα απευθύνει επίσημη πρόσκληση στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να στείλει επιθεωρητές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βομβαρδισμούς, βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Κάιρο πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με περιφερειακές πηγές.

, οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και θα αποδεσμεύσουν μέρος των δεσμευμένων κεφαλαίων του Ιράν. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα απευθύνει επίσημη πρόσκληση στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να στείλει επιθεωρητές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βομβαρδισμούς, βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Κάιρο πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με περιφερειακές πηγές. Τη δεύτερη ημέρα, το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει εκ νέου, μετά την οποία θα ξαναρχίσουν οι πυρηνικές συνομιλίες, με επίκεντρο τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι – βασικός παράγοντας στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ – συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο την Πέμπτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Πούτιν και του Ρεζάι και τις προτάσεις του Ρώσου προέδρου να μεσολαβήσει μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Ρεζάι δήλωσε ότι μετέφερε στον Πούτιν μήνυμα από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν τόνισε ότι είναι έτοιμος να προσπαθήσει να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου. «Είπαμε στον κ. Πούτιν ότι ανακοινώσαμε επτά όρους στους Αμερικανούς σχετικά με τη διπλωματία και ότι, έως ότου οι Αμερικανοί εκπληρώσουν τους επτά όρους μας, ούτε το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ούτε θα γίνουν διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ρεζάι μετά τη συνάντηση.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για ενδεχόμενη επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, αν και δεν έχει λάβει νέα οδηγία από την Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Ένα σημάδι ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν νέες επιθέσεις θα μπορούσε να είναι η άφιξη μιας τρίτης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt και η ομάδα κρούσης του θα παραμείνουν για λίγες ημέρες στη Σιγκαπούρη, ξεκινώντας από την Παρασκευή, για μια στάση στο λιμάνι. Δεν θα φτάσουν στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM πριν από τα μέσα Νοεμβρίου.

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