Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Επέστρεψε στις ΗΠΑ με έτοιμη τη «λίστα εκδίκησης» – Ποιους σκοπεύει να «κάψει»

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Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέστρεψε στις ΗΠΑ, μετά την άρον- άρον απομάκρυνσή της από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, φιλοξενείται προσωρινά στο σπίτι του πρώην συζύγου της στη Φλόριντα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, και έχει έτοιμη τη «λίστα εκδίκησής» της. Πρώτος-πρώτος σε αυτήν είναι ο πρώην σύζυγός της Τραμπ Τζούνιορ

Η 57χρονη Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη διπλωματική της θέση τον περασμένο μήνα και να επιστρέφει στις ΗΠΑ, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Ανάμεσά τους, η αποκάλυψη μηνύματος στο οποίο φέρεται να ζητούσε από τον δωρητή των Ρεπουμπλικανών Έρικ Ντέτερς να εξοφλήσει λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων.

Η ίδια και ο δικηγόρος της υποστήριξαν ότι το συγκεκριμένο μήνυμα είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και ότι ο Ντέτερς τής χρωστούσε τα χρήματα. Εκείνος αρνήθηκε τις καταγγελίες και κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η Γκιλφόιλ παρέμεινε σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την παραίτησή της στην πολυτελή επίσημη κατοικία, το Jefferson House, στην Αθήνα, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις εξελίξεις, προτού τελικά αποχωρήσει και αναχωρήσει για τις ΗΠΑ στις 30 Οκτωβρίου.

Επέστρεψε στη Φλόριντα όπου και φιλοξενείται στο σπίτι του δεύτερου πρώην συζύγου της, του επιχειρηματία Έρικ Βιλένσι, 51 ετών, με τον οποίο έχει αποκτήσει τον 20χρονο γιο της, Ρόναν.

«Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Έρικ στέκεται στο πλευρό της Κιμ. Άλλωστε, έχουν έναν γιο μαζί και αυτός ο δεσμός τούς ενώνει διαχρονικά», ανέφερε πηγή στη Daily Mail.

«Υπάρχει, όμως, και πραγματική αγάπη και εκτίμηση μεταξύ τους, σε αντίθεση με τη σχέση της με τον πρώτο της σύζυγο, τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ».

Η 57χρονη καλείται πλέον να αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματά της, με την αναζήτηση νέας κατοικίας να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων της.

Αυτό συμβαίνει μετά την εξαγορά του μεριδίου της από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στην πολυτελή έπαυλη των 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με έξι υπνοδωμάτια, την οποία μοιραζόταν μαζί του.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Daily Mail είχε αποκαλύψει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ διατηρούσε σχέση με την 39χρονη Μπετίνα Άντερσον, ενώ εξακολουθούσε επισήμως να είναι αρραβωνιασμένος με την Γκιλφόιλ.

Η Γκιλφόιλ φέρεται να έλαβε την πρόταση για τη θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα, μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία -μια κίνηση που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την απομάκρυνε από το Παλμ Μπιτς, διατηρώντας την ταυτόχρονα κοντά στο περιβάλλον του Τραμπ.

«Η Κίμπερλι λάτρευε τη θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα. Κατά κάποιον τρόπο, ο ρόλος αυτός ήταν φτιαγμένος για εκείνη», ανέφερε η ίδια πηγή.

«Αυτό, όμως, δεν μείωσε τον πόνο από την προδοσία του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ούτε αυτό που κάποιοι θεώρησαν ως εξορία της στο εξωτερικό, ώστε εκείνος να μη χρειάζεται να έρθει αντιμέτωπος με την οργή της».

Τώρα, όμως, τα δεδομένα φαίνεται να αλλάζουν, καθώς η Γκιλφόιλ έχει πλέον απομακρυνθεί επίσημα από τη διπλωματική της θέση.

«Η Κίμπερλι έχει πολλούς λογαριασμούς να ξεκαθαρίσει», δήλωσε πηγή στη Daily Mail.

Ένας από αυτούς αφορά τον Έρικ Ντέτερς, καθώς η δημοσιοποίηση των επίμαχων μηνυμάτων του φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στην απομάκρυνσή της.

«Η αποκάλυψη αυτών των μηνυμάτων ήταν η απόλυτη ταπείνωση. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να έχει στο μυαλό της για εκείνον», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ωστόσο, στην κορυφή της λίστας των προσώπων με τα οποία φέρεται να θέλει να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς της βρίσκονται ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η νέα σύζυγός του, Μπετίνα Άντερσον.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που η Γκιλφόιλ φέρεται να εμπλέκεται σε μια τέτοια αντιπαράθεση.

«Από την πρώτη στιγμή είχε καταστήσει σαφές πόσο αρνητική ήταν η άποψή της για την Μπετίνα», ανέφερε πηγή.

Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα της Daily Mail, η Γκιλφόιλ φέρεται να είχε εκφράσει σε φίλους της την πεποίθηση ότι η Άντερσον είχε στείλει η ίδια φωτογραφίες της με μπικίνι στη συγκεκριμένη εφημερίδα.

Τον Ιούνιο, μάλιστα, πηγές υποστήριξαν ότι είχε συνεννοηθεί με τον πρώην σύντροφο της Άντερσον, Γουίλιαμ «Μπο» Ρίγκλεϊ, προκειμένου να επιχειρήσουν να διαλύσουν τη σχέση του ζευγαριού.

«Όταν έμαθαν ότι ο Ντόναλντ και η Μπετίνα έβγαιναν μαζί, η Κίμπερλι και ο Μπο συνεργάστηκαν για να τους χωρίσουν. Ήταν μια πραγματικά ανίερη συμμαχία», είχε δηλώσει πηγή στη Daily Mail το περασμένο καλοκαίρι.

Παρά τις φερόμενες προσπάθειες, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Άντερσον παντρεύτηκαν στην Καραϊβική το καλοκαίρι, ενώ οι προσπάθειες της ίδιας της Γκιλφόιλ να προχωρήσει στην προσωπική της ζωή δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής.

«Η Κίμπερλι είναι αποφασισμένη να μη θεωρηθεί χαμένη», ανέφερε άλλη πηγή που γνωρίζει και τα δύο πρώην ζευγάρια.

«Ζηλεύει έντονα την Μπετίνα και έκτοτε κάνει ό,τι μπορεί για να εμφανίζεται στο πλευρό πλούσιων και ισχυρών ανδρών, ανθρώπων με μεγάλη επιρροή».

Πλέον, η Γκιλφόιλ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα άβολη συνάντηση με τον πρώην αρραβωνιαστικό της και τη νέα σύζυγό του, καθώς κινούνται στους ίδιους κοσμικούς κύκλους της Φλόριντα.

Στο πλευρό της, πάντως, βρίσκεται ο Έρικ Βιλένσι, για τον οποίο είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια σε συνέντευξή της στην ελληνική τηλεόραση τον περασμένο Νοέμβριο.

«Έχω μια υπέροχη σχέση με τον Έρικ Βιλένσι, τον πατέρα του γιου μου, Ρόναν. Είναι μια υπέροχη εμπειρία. Έχουμε 20 χρόνια φιλίας», είχε δηλώσει στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Στη λίστα της σίγουρα υπάρχει και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. «Η Κιμ δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη με τον Πρόεδρο, μετά την ψυχρή απομάκρυνσή της και το γεγονός ότι δεν τη στήριξε», αποκάλυψε η πηγή στη Daily Mail.

«Αφιέρωσε τόσο μεγάλο μέρος του εαυτού της στην προσπάθεια επανεκλογής του. Πού βρίσκεται η ευγνωμοσύνη; Πού βρίσκεται η αφοσίωση όταν αυτός μίλησε μπροστά σε όλες τις κάμερες για ένα άτομο “που δεν ενήκε στην οικογένειά του”;»

Η Daily Mail αναφέρει ότι επικοινώνησε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ζητώντας το σχόλιό της χωρίς η ίδια να θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.

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