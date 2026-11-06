Binance: Πώς οι χάκερ έκλεψαν πάνω από 6 δισ. δολάρια με μια συναλλαγή 15 δολαρίων

Takeaways by to pontiki AI Χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα του ανταλλακτηρίου Binance μέσω κακόβουλου κώδικα που εγκαταστάθηκε σε συσκευή μηχανικού μετά από απατηλή αγγελία εργασίας.

Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τη λειτουργία EIP-7702 του Ethereum για να εξουσιοδοτήσουν εξωτερικό λογισμικό να πραγματοποιεί συναλλαγές εκ μέρους του παραβιασμένου πορτοφολιού της πλατφόρμας.

Μέσω αυτής της εξουσιοδότησης, οι χάκερ μετέφεραν περίπου 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα, καταβάλλοντας ελάχιστα τέλη δικτύου και αποφεύγοντας τον εντοπισμό μέσω πολλαπλών συναλλαγών.

Το FBI απέδωσε τη συγκεκριμένη επίθεση, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, σε δράστες από τη Βόρεια Κορέα.

Η Binance ανακάλεσε τις επηρεαζόμενες εξουσιοδοτήσεις, αναβάθμισε την υποδομή ασφαλείας της και διαβεβαίωσε ότι τα κεφάλαια των χρηστών παραμένουν προστατευμένα.

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Οι χάκερ που έκλεψαν κρυπτονομίσματα αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ανταλλακτήριο Binance χρησιμοποίησαν μια λειτουργία του Ethereum για να μεταφέρουν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία μόνο συναλλαγή, αφού κατέβαλαν μόλις 15 δολάρια ως τέλη δικτύου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν μια λειτουργία που ονομάζεται EIP-7702, η οποία επιτρέπει σε ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων να εξουσιοδοτεί λογισμικό να πραγματοποιεί συναλλαγές εκ μέρους του. Η λειτουργία αυτή εισήχθη για να διευκολύνει τη χρήση των πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων, αλλά οι χάκερ την χρησιμοποίησαν για να μετακινήσουν γρήγορα ένα μεγάλο ποσό κλεμμένων κρυπτονομισμάτων, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια πολλαπλών συναλλαγών.

Οι χάκερ απέκτησαν αρχικά πρόσβαση στο Binance μέσω μιας εξελιγμένης εκστρατείας που περιελάμβανε ψεύτικες αγγελίες εργασίας. Οι επιτιθέμενοι φέρεται να ξεγέλασαν έναν μηχανικό ώστε να κατεβάσει κακόβουλο κώδικα, παραβιάζοντας συσκευές και αποκτώντας πρόσβαση στα συστήματα της πλατφόρμας ανταλλαγής. Στη συνέχεια, στόχευσαν ένα «ζεστό» πορτοφόλι (hot wallet) με την ονομασία Binance 14, το οποίο χρησιμοποιεί η πλατφόρμα για την επεξεργασία αναλήψεων πελατών και το οποίο περιέχει μεγάλα ποσά κρυπτονομισμάτων.

Η εξέταση των συναλλαγών στην αλυσίδα του Ethereum έδειξε πώς οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν το EIP-7702 για να εξουσιοδοτήσουν λογισμικό να μεταφέρει κεφάλαια από το παραβιασμένο πορτοφόλι. Περίπου στις 8.20 μ.μ. ώρα Γκρίνουιτς στις 29 Οκτωβρίου, οι χάκερ υπέβαλαν εντολές χρησιμοποιώντας μια έγκυρη υπογραφή από το πορτοφόλι Binance 14. Αυτό επέτρεψε στο λογισμικό που ελέγχεται από τους επιτιθέμενους να ενεργήσει εκ μέρους του πορτοφολιού. Η συναλλαγή δεν οδήγησε σε άμεση μεταφορά κρυπτονομισμάτων. Αντίθετα, έδωσε στο λογισμικό την άδεια πρόσβασης και μεταφοράς κεφαλαίων.

Οι χάκερ κατέβαλαν περίπου 15 δολάρια σε τέλη δικτύου για να ρυθμίσουν αυτή την εξουσιοδότηση, όπως ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο την εταιρεία ασφάλειας blockchain Blockaid. Περίπου τρεισήμισι λεπτά αργότερα, χρησιμοποίησαν αυτή την άδεια για να μεταφέρουν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία μόνο συναλλαγή. Το ποσό περιελάμβανε 167.464 Ether και περισσότερα από 60 άλλα token. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελούσε το σταθερό νόμισμα USDT της Tether, αξίας περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κανονικά, η μεταφορά διαφόρων τύπων κρυπτονομισμάτων θα απαιτούσε πολλαπλές συναλλαγές. Κάθε μεταφορά θα χρειαζόταν χρόνο και θα δημιουργούσε μια επιπλέον ευκαιρία στα συστήματα ασφαλείας να επισημάνουν ύποπτη δραστηριότητα. Η λειτουργία του Ethereum επέτρεψε στους χάκερ να συνδυάσουν αυτές τις ενέργειες και να μεταφέρουν τα κεφάλαια πολύ πιο γρήγορα. Η επίθεση αποκάλυψε επίσης μια αδυναμία στον τρόπο λειτουργίας των δικαιωμάτων που χορηγούνται μέσω του EIP-7702.

Δεδομένου ότι η εξουσιοδότηση καταγράφηκε στο blockchain του Ethereum, η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών «hot wallet» της Binance δεν την ακύρωσε αυτόματα. Αυτό σήμαινε ότι οι επιτιθέμενοι μπορούσαν να συνεχίσουν να πραγματοποιούν μεταφορές ακόμη και μετά την ανίχνευση της παραβίασης από την Binance. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic, οι χάκερ χρησιμοποίησαν τελικά την ίδια εξουσιοδότηση για να μετακινήσουν περίπου 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε αυτά περιλαμβάνονται 823 εκατομμύρια δολάρια που αφαιρέθηκαν από έναν άλλο λογαριασμό της Binance και τέσσερις μεταγενέστερες μεταφορές από το Binance 14. Η συνεχιζόμενη εισροή καταθέσεων στο Binance 14 σήμαινε επίσης ότι τα κεφάλαια παρέμεναν διαθέσιμα για μεταφορά με βάση την άδεια που είχε ήδη χορηγηθεί. Η Binance αναγνώρισε ότι το EIP-7702 διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο περιστατικό και δήλωσε ότι είχε λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου ασφαλείας.

Το χρηματιστήριο ανέφερε ότι ανακάλεσε την επηρεαζόμενη εξουσιοδότηση, ανακατασκεύασε την υποδομή του επηρεαζόμενου πορτοφολιού και ενημέρωσε τους ελέγχους υπογραφής και παρακολούθησης. Επίσης, εισήγαγε αυστηρότερους κανόνες για συναλλαγές που αφορούν εξουσιοδοτήσεις με ανάθεση, ενίσχυσε την παρακολούθηση συμπεριφοράς, πρόσθετους ελέγχους σε επίπεδο συναλλαγής και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για την ανάκληση τέτοιων εξουσιοδοτήσεων.

Η Binance δήλωσε ότι τα κεφάλαια των χρηστών παραμένουν προστατευμένα και ότι έχει απορροφήσει τις οικονομικές επιπτώσεις του συμβάντος. Το FBI απέδωσε την επίθεση, η οποία περιγράφεται ως η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει καταγραφεί ποτέ, στη Βόρεια Κορέα. Το περιστατικό υπογραμμίζει πώς λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιούν τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μπορούν επίσης να δημιουργήσουν σημαντικούς κινδύνους, εάν οι επιτιθέμενοι αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα πορτοφόλι. Θέτει επίσης ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματιστήρια παρακολουθούν τις εξουσιοδοτήσεις σε εξωτερικό λογισμικό και εάν τα συστήματα ασφαλείας τους μπορούν να ανταποκριθούν αρκετά γρήγορα.

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