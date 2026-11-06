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06.11.2026 12:18

O Economist «ισοπεδώνει» τον Τραμπ στο νέο του εξώφυλλο

06.11.2026 12:18
economist-trump

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Ένα ιδιαίτερα αιχμηρό εξώφυλλο «αφιερώνει» ο Economist στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 στις ΗΠΑ.

Το βρετανικό περιοδικό απεικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο με στολή του σερφ, τη στιγμή που ένα τεράστιο μπλε κύμα τον έχει πετάξει από την κόκκινη σανίδα του.

Ο Economist δημοσίευσε το εξώφυλλο στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Η ταπείνωση του Ντόναλντ Τραμπ προσφέρει στην Αμερική μια ευκαιρία».

Στο κεντρικό άρθρο του, το περιοδικό χρησιμοποιεί την εικόνα του σερφ για να περιγράψει το μέγεθος της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών.

«Οι σέρφερ το αποκαλούν “πλυντήριο”. Όταν ένα τεράστιο κύμα σε πετάει από τη σανίδα σου και σε βυθίζει κάτω από το νερό, χάνεις κάθε αίσθηση του πού βρίσκεσαι. Αυτό συνέβη στον Ντόναλντ Τραμπ και στο κόμμα του στις 3 Νοεμβρίου, όταν δέχθηκαν το χτύπημα δεκάδων εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων. Ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί πόσο πολύ έχει αλλάξει η χώρα τους», αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τον Economist, το αποτέλεσμα «δεν ήταν μια συνηθισμένη μετατόπιση των ψηφοφόρων εναντίον ενός εν ενεργεία προέδρου στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά το μεγαλύτερο εκλογικό κύμα από την περίοδο μετά το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, πριν από περισσότερα από 50 χρόνια».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το περιοδικό στρέφει τα βέλη του κατά του Τραμπ. Τον περασμένο Μάρτιο είχε προκαλέσει αίσθηση με το εξώφυλλο «Operation Blind Fury», ένα αιχμηρό λογοπαίγνιο με την ονομασία «Operation Epic Fury» της πολεμικής επιχείρησης του Τραμπ κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα, το περιοδικό Time επέλεξε για το τελευταίο του τεύχος μια εικόνα του Αμερικανού προέδρου με ένα αυτοκόλλητο «I Voted» («Ψήφισα») τοποθετημένο πάνω στο στόμα του.

Ακόμη και η New York Post, η οποία παραδοσιακά διατηρεί φιλική στάση απέναντι στον Τραμπ, χρησιμοποίησε ένα τεράστιο μπλε κύμα στο πρωτοσέλιδό της για να αποτυπώσει τη συντριβή των Ρεπουμπλικανών.

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