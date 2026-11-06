Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Φοβερό» ότι «φαντασιώνεται κοινωνική αναταραχή»

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Νέα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη συνέντευξη του προέδρου της ΕΛΑΣ στο Mega News, αλλά και τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις στο Παρίσι.

Αρξάμενος από τη φράση του πρώην πρωθυπουργού, ότι η κυβέρνηση «ή θα μιλήσει με στοιχεία και ονόματα ή θα πω αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, “κλείστε το στόμα σας, πουλάκια μου”» για το ζήτημα των Ποινικών Κωδίκων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «η αλήθεια είναι ότι εδώ ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να παίξει με τις λέξεις και να κρυφτεί πίσω από τους επιστήμονες. Όσες επιθέσεις ο ίδιος και να κάνει, ο ίδιος τις ξεκίνησε με επιχείρηση λάσπης κατά του πρωθυπουργού και με πρωτοφανή χαρακτηρισμό, κανείς δεν θα ξεχάσει τους ποινικούς κώδικες το 2019».

Ισχυρίστηκε, δε, ότι οι αλλαγές αποτελούσαν πολιτική επιλογή της τότε κυβέρνησης και των βουλευτών που τις ψήφισαν, επισημαίνοντας ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου λίγο πριν από τις εκλογές έχει ιδιαίτερη σημασία. «Δεν είναι αστείο όπως είπε να έχει μικρότερη ποινή κάποιος που βιάζει. Είναι πολιτική απόφαση κάθε κυβέρνησης και κάθε βουλευτή τι θα ψηφίσει. Το να ψηφίζεις λοιπόν η ανθρωποκτονία να μην έχει αποκλειστική ποινή τα ισόβια, είναι μια πολιτική απόφαση. Το μείζον του ποινικού κώδικα είναι η πολιτική στάθμιση που έκανε προσωπικά κάθε βουλευτής. Όποιος τον ψήφισε, θα τον ακολουθεί», σημείωσε.

Ο Π. Μαρινάκης τόνισε ότι αν ο Α. Τσίπρας ήθελε να ακολουθήσει τις επιστημονικές εισηγήσεις, είχε στη διάθεσή του τέσσερα χρόνια για να τις φέρει προς ψήφιση και όχι να προχωρήσει στην αλλαγή λίγο πριν από τη διάλυση της Βουλής, ενώ για τα κίνητρα πίσω από τις αποφάσεις, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν αποδίδει δικαστικές ευθύνες, αλλά επικαλέστηκε τις προηγούμενες αναφορές του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή, τονίζοντας ότι «εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε πολιτική κριτική, θα απαντάμε σε επιθέσεις λάσπης, δεν ποινικοποιούμε αυτές τις υποθέσεις. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές, κερδίζοντας τον κ. Τσίπρα αλλά αν καταφέρουμε να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Από εκεί και πέρα, με αφορμή τη συνέντευξη Τσίπρα στη Liberation και τη συμμετοχή του στη μεγάλη διαδήλωση στο Παρίσι, ο Π. Μαρινάκης χαρακτήρισε ως «φοβερό» το γεγονός ότι, όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός «φαντασιώνεται κοινωνική αναταραχή», ενώ υποστήριξε ότι η ΝΔ έχει διαφορετική προσέγγιση για την πολιτική και κοινωνική κανονικότητα. «Ξέρουμε πολύ καλά ότι για την Αριστερά η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία. Έχουμε εντελώς αντίθετη προσέγγιση και δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στα χρόνια αυτά. Δεν θα έχει, θεωρώ, β’ γύρο – όσο κι αν κάποιοι το προσπαθούν», είπε.

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέφερε στο προσκήνιο το θυελλώδες καλοκαίρι του 2015, λέγοντας ότι «ο κ. Τσίπρας μας βύθισε σε μία κρίση ενώ ήμαστε έτοιμοι να βγούμε. Πήγαμε να βγούμε από την Ευρώπη και μείναμε όχι μόνο επειδή έκανε κωλοτούμπα ο κ. Τσίπρας αλλά γιατί οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν. Αν μείναμε οφείλεται κυρίως στους Έλληνες πολίτες που έκαναν υπομονή και γιατί οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν. Δεν θα αλλάξει την ιστορία ο κ. Τσίπρας όσο κι αν προσπαθεί».

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