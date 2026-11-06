American Cinematheque: Ο Robert Pattinson θα τιμηθεί με το 40o Βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης

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Με τέσσερις ταινίες στο ενεργητικό του για το 2026, οι οποίες απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και το «The Batman Part II» να βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής, ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) διανύει μια εξαιρετική χρονιά ενώ η συνέχεια διαγράφεται ακόμη πιο λαμπρή.

Ο διάσημος ηθοποιός θα τιμηθεί με το 40ό Βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης (American Cinematheque Award) σε μια τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2027 στο Μπέβερλι Χίλτον.

«Ο Ρομπ έχει χτίσει μια εξαιρετική καριέρα που χαρακτηρίζεται από την αμείωτη προσήλωσή του στην τέχνη του, τις άφοβες δημιουργικές επιλογές και μια αξιοσημείωτη ερμηνευτική ποικιλομορφία. Από τις συνεργασίες του με μερικούς από τους πιο οραματιστές σκηνοθέτες μέχρι την ικανότητά του να καθηλώνει το κοινό σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, ο Ρομπ προκαλεί συνεχώς τις προσδοκίες, αποδεικνύοντας τη δύναμη της σπουδαίας αφηγηματικής τέχνης», ανέφερε σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, Ρικ Νισίτα (Rick Nicita).

«Ο Ρομπ αποτελεί την ιδανική επιλογή για να παραλάβει αυτό το βραβείο και να ενταχθεί στη διακεκριμένη λίστα των καλλιτεχνών μας που όχι μόνο αγαπούν το σινεμά, αλλά συνεχίζουν να επηρεάζουν βαθιά τη βιομηχανία μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που το πρόγραμμα των γυρισμάτων του μας δίνει την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε την εξαιρετική προσφορά του στον κινηματογράφο και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε τις συνεχείς επιτυχίες του» συμπλήρωσε.

Robert Pattison will be the recipient of the 40th American Cinematheque Award, a milestone celebration taking place February 9, 2027 https://t.co/d05OWOOLBL November 5, 2026

Σύμφωνα με το Deadline, για τέσσερις δεκαετίες το Βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης απονέμεται σε καλλιτέχνες των οποίων το ταλέντο, το όραμα και η συνολική προσφορά έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην έβδομη τέχνη.

Μεταξύ των προηγούμενων ηθοποιών που έχουν λάβει τη διάκριση περιλαμβάνονται οι Έντι Μέρφι (Eddie Murphy), Τζόντι Φόστερ (Jodie Foster), Ντένζελ Ουάσινγκτον (Denzel Washington), Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman), Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney), καθώς και ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan), ο οποίος τιμήθηκε πέρυσι, πριν κερδίσει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

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