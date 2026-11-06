Πέθανε ο Τζέι Ροκφέλερ σε ηλικία 89 ετών: Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, γόνος δυναστείας, που υπηρέτησε μία από τις φτωχότερες πολιτείες των ΗΠΑ

Takeaways by to pontiki AI Ο Τζον Ντ. «Τζέι» Ροκφέλερ ο 4ος, απόγονος μίας από τις πλουσιότερες οικογένειες των ΗΠΑ, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στην Ουάσιγκτον.

Παρά την οικογενειακή του καταγωγή, ο Ροκφέλερ αφιέρωσε μισό αιώνα στη δημόσια υπηρεσία, υπηρετώντας ως κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια και ως γερουσιαστής για τρεις δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εργάστηκε για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, τη δημιουργία υποδομών και την προσέλκυση ιαπωνικών επιχειρηματικών επενδύσεων στην πολιτεία του.

Ο εκλιπών υπήρξε επικεφαλής σημαντικών επιτροπών της Γερουσίας, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση Μπους για τον πόλεμο στο Ιράκ και διαφώνησε με την κυβέρνηση Ομπάμα σε ζητήματα εξόρυξης άνθρακα.

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Ο Τζον Ντ. «Τζέι» Ροκφέλερ ο 4ος, απόγονος μίας από τις γνωστότερες και πλουσιότερες οικογένειες των ΗΠΑ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών, γνωστοποίησε η Washington Post.

Ο εκλιπών υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες στην αμερικανική Γερουσία, εργάσθηκε για την βελτίωση της πρόσβασης των φτωχότερων στην υγειονομική περίθαλψη και άσκησε σφοδρή κριτική στον πρόεδρο Τζορτζ Μπους για την διαχείριση του Πολέμου στο Ιράκ.

Όπως αναφέρει η αντιπρόεδρος εξωτερικών υποθέσεων του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού WETA, Μέρι Στιούαρτ, o Ροκφέλερ απεβίωσε στο σπίτι του στην Ουάσιγκτον. Στον ίδιο σταθμό υπηρετεί ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος η σύζυγος του Ροκφέλερ, Σάρον.

John D. “Jay” Rockefeller IV, an heir to a vast oil fortune and a liberal Democrat who entered politics in his adopted home state of West Virginia, serving as governor and a five-term U.S. senator, died Friday. He was 89. https://t.co/NLly6qQjh4 — The Washington Post (@washingtonpost) November 6, 2026

Όπως «υπενθυμίζει» το Associated Press, ο Ροκφέλερ προερχόταν από μία από τις πλουσιότερες οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αφιέρωσε μισό αιώνα στη δημόσια υπηρεσία σε μία από τις φτωχότερες πολιτείες. Έφτασε το 1964 ως υπάλληλος σε ένα πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας, εκλέχθηκε κυβερνήτης 12 χρόνια αργότερα, υπηρετώντας δύο θητείες, ενώ στη συνέχεια πέρασε 30 χρόνια ως γερουσιαστής των ΗΠΑ.

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ μια πιο ικανοποιητική καριέρα» είχε δηλώσει ο ίδιος ο Ροκφέλερ, κατά την αποχώρησή του το 2015.

Γεννήθηκε ως Τζον Ντ. Ροκφέλερ IV στη Νέα Υόρκη. Ο προπάππους του, ο ιδρυτής της Standard Oil Co. Τζον Ροκφέλερ, πέθανε έναν μήνα πριν από τη γέννηση του Ροκφέλερ. Ο πατέρας του, Τζον Ντ. Ροκφέλερ III, ήταν γνωστός φιλάνθρωπος. Οι θείοι του, ο Γουίνθροπ (Αρκάνσας) και ο Νέλσον (Νέα Υόρκη), ήταν κυβερνήτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ένας άλλος θείος του, ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ, διηύθυνε την Chase Manhattan Bank.

Jay Rockefeller, former West Virginia governor and U.S. senator, has died at 89. He came from one of the nation’s richest families and spent decades in public service in one of the poorest states. https://t.co/BmVghbtkhn pic.twitter.com/XiLLbi9JDJ November 6, 2026

Ακολούθησε διαφορετική πορεία από την οικογένειά του

Ο Τζέι Ροκφέλερ ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από την οικογένειά του. Λίγα χρόνια μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο, σε ηλικία 27 ετών μετακόμισε στην κοινότητα των ανθρακωρύχων Έμονς της Δυτικής Βιρτζίνια για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Volunteers in Service to America» (Εθελοντές στην Υπηρεσία της Αμερικής), μια περίοδος που, όπως είπε ο ίδιος, αποδείχθηκε καθοριστική. «Αυτό εξηγεί κάθε πολιτική που εφάρμοσα και κάθε ψήφο που έδωσα. Εκεί εδραιώθηκαν οι πεποιθήσεις μου και εκεί τα πάθη μου συνάντησαν τις αρχές μου» είπε στη συγκινητική αποχαιρετιστήρια ομιλία του στην αίθουσα της Γερουσίας στις 4 Δεκεμβρίου 2014.

Παρ’ όλο που δεν σκόπευε να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη συγκεκριμένη πολιτεία, ο Ροκφέλερ έσπασε την ρεπουμπλικανική παράδοση της οικογένειάς του και εκλέχθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων της πολιτείας ως Δημοκρατικός το 1966. Συνδυάζοντας τα χρήματα με τη σκληρή δουλειά σε μια παραδοσιακά δημοκρατική πολιτεία, ξεπέρασε τις υποψίες για πολιτικό οπορτουνισμό και ανέβηκε από βουλευτής της πολιτείας σε υπουργό Εξωτερικών και στη συνέχεια σε κυβερνήτη.

Former U.S. Sen. Jay Rockefeller addresses West Virginia in his retirement speech on the Senate floor in 2014. Rockefeller died Friday at the age of 89. STORY: https://t.co/TGdKYk8Fhk pic.twitter.com/7cMLggSESn — WCHS-TV (@wchstv) November 6, 2026

Ένα σημείο καμπής ήρθε μετά τη μοναδική πολιτική ήττα του Ροκφέλερ στις εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη το 1972 από τον Ρεπουμπλικανό, Άρτς Α. Μουρ Τζούνιορ, η κόρη του οποίου, η Ρεπουμπλικανή Σέλι Μουρ Καπίτο, εξελέγη το 2014 στη θέση του Ροκφέλερ στη Γερουσία μετά την αποχώρησή του. Η Καπίτο χαρακτήρισε σήμερα (6/11) τον Ροκφέλερ «αληθινό τζέντλεμαν» που της φέρθηκε με σεβασμό, ευγένεια και ενθάρρυνση. «Με τα χρόνια, αναπτύξαμε μια υπέροχη φιλία που ξεπερνούσε τα πολιτικά όρια, και θα είμαι πάντα ευγνώμων γι’ αυτό» ανέφερε σε δήλωσή της.

Μετά την ήττα, ο Ροκφέλερ παρέμεινε στη Δυτική Βιρτζίνια, μια απόφαση που χαρακτήρισε ως την πιο σημαντική της καριέρας του. Το 1973 έγινε ο πρώτος χωρίς πτυχίο θεολογίας που ανέλαβε τη θέση του προέδρου του West Virginia Wesleyan College. Η δημοτικότητά του εκεί -και η αλλαγή στη στάση του υπέρ της επιφανειακής εξόρυξης- μεταφράστηκε σε συντριπτική νίκη επί του Ρεπουμπλικάνου Σέσιλ Άντεργουντ στις εκλογές για την κυβερνητική θέση του 1976.

Ως κυβερνήτης, ο Ροκφέλερ έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη των υποδομών της πολιτείας, όπως δρόμοι, αποχετευτικά δίκτυα και γέφυρες. Αυτά τα ζητήματα, όπως είχε υπογραμμίσει, «δεν είναι και πολύ ελκυστικά, το παραδέχομαι, αλλά είναι πάρα πολύ απαραίτητα στη Δυτική Βιρτζίνια».

Ο σημερινός κυβερνήτης της πολιτείας, Πάτρικ Μόρισι, δήλωσε ότι ο Ροκφέλερ συνέβαλε στη διαμόρφωση της πολιτείας και άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη ζωή γενεών κατοίκων της Δυτικής Βιρτζίνια. «Από το πρώιμο έργο του σε μερικές από τις πιο μειονοτικές κοινότητες της πολιτείας μας έως τις προσπάθειές του για την ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης, την προστασία των ανθρακωρύχων και των οικογενειών τους, καθώς και την υποστήριξη των βετεράνων μας, ο γερουσιαστής Ροκφέλερ επέδειξε βαθιά αφοσίωση στους κατοίκους της Δυτικής Βιρτζίνια» ανέφερε ο Μόρισι.

Γερουσιαστής στην Ουάσιγκτον και τα $21 εκατ. σε πολιτικές εκστρατείες

Αφού ο Ροκφέλερ νίκησε τον Άρτς Μουρ σε μια επαναληπτική αναμέτρηση το 1980, κέρδισε μια έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ το 1984, μετά την αποχώρηση του μακροχρόνιου Δημοκρατικού, Τζένινγκς Ράντολφ. Αυτό συνέβη παρά τη συντριπτική νίκη που σημείωσε εκείνη τη χρονιά ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Ο Ροκφέλερ και η σύζυγός του, Σάρον, κόρη του πρώην Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή, Τσαρλς Πέρσι, από το Ιλινόις, εντάχθηκαν εύκολα στην κοινωνική σκηνή της αμερικανικής πρωτεύουσας, αγοράζοντας μια έπαυλη αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την οικογένειά τους. Χωρίς ποτέ να ντρέπεται ή να απολογείται για το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε την περιουσία των 150 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε κληρονομήσει για να κερδίσει τις εκλογικές του αναμετρήσεις, ξόδεψε εκατομμύρια επί εκατομμυρίων από την τσέπη του. Κέρδισε με άνετη διαφορά σε καθεμία από τις πέντε θητείες του.

Ο τεράστιος πλούτος του Ροκφέλερ ήταν πάντα θέμα συζήτησης και ένα υποβόσκον στοιχείο στις πολιτικές του εκλογικές αναμετρήσεις. Ξόδεψε τουλάχιστον 21 εκατομμύρια δολάρια από τα δικά του χρήματα στις πολιτικές του εκστρατείες, συμπεριλαμβανομένων 9 εκατομμυρίων δολαρίων για να κερδίσει μια σφιχτή αναμέτρηση για τη Γερουσία το 1984 εναντίον του νεοεισερχόμενου Ρεπουμπλικάνου και συναδέλφου πολυεκατομμυριούχου Τζον Ρέις.

Στην εκλογική αναμέτρηση του Ροκφέλερ για τη θέση του κυβερνήτη το 1980 εναντίον του Ρεπουμπλικάνου Άρτς Μουρ Τζούνιορ, εμφανίστηκαν αυτοκόλλητα για αυτοκίνητα που έγραφαν: «Κάν’ τον να τα ξοδέψει όλα, Άρτς».

Ως νεότερος γερουσιαστής της πολιτείας για 25 χρόνια, ο Ροκφέλερ χάραξε τη δική του πορεία επιρροής κάτω από την τεράστια σκιά του γερουσιαστή Ρόμπερτ Σ. Μπερντ. Ο Μπερντ πέθανε το 2010 ως ο γερουσιαστής με τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία των ΗΠΑ, κερδίζοντας μια διαχρονική φήμη για το γεγονός ότι κατεύθυνε δισεκατομμύρια δολάρια επί πολλές δεκαετίες προκειμένου να ενισχύσει την φτωχή πολιτεία του.

Former U.S. Sen. and West Virginia Democrat John D. “Jay” Rockefeller IV, who advocated for healthcare for the poor and criticized former President George W. Bush’s conduct during the Iraq War, died Friday at the age of 89. pic.twitter.com/1PAjSteIWM — McGill Media (@GoMcGillMedia) November 6, 2026

Η επιρροή του Ροκφέλερ ήταν λιγότερο επιδεικτική. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Επιστημών και Μεταφορών της Γερουσίας, υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των καταναλωτών, αναβαθμίζοντας την υποδομή ευρυζωνικών συνδέσεων και υποστηρίζοντας ένα νομοσχέδιο που απαγόρευε στις εταιρείες να παρακολουθούν τη διαδικτυακή δραστηριότητα των πελατών τους. Το 1997 συνέταξε νομοθεσία που δημιούργησε το Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας για Παιδιά, το οποίο βοηθά φτωχές οικογένειες των οποίων τα εισοδήματα είναι πολύ υψηλά για να δικαιούνται Medicaid.

Διετέλεσε, επίσης, πρόεδρος των επιτροπών Υποθέσεων Βετεράνων και Πληροφοριών, ερχόμενος συχνά σε αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον Νεότερο σχετικά με την εξωτερική πολιτική. Ο Ροκφέλερ παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε για την ψήφο του το 2002 υπέρ της έγκρισης του πολέμου κατά του Ιράκ.

Ωστόσο, ο Ροκφέλερ διαφώνησε, ακόμη, με τη δημοκρατική κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σχετικά με τους κανονισμούς που αφορούσαν την εξόρυξη. Καθώς η πολιτεία του ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός άνθρακα της χώρας, ο Ροκφέλερ ήταν ένας από τους πολλούς αξιωματούχους της Δυτικής Βιρτζίνια που αντιτάχθηκαν στην εποπτεία που ασκούσε η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) της εποχής Ομπάμα σχετικά με τη μέθοδο εξόρυξης «mountaintop removal» (απομάκρυνση κορυφών βουνών).

Οι σπουδές του στο πανεπιστήμιο του Τόκιο έθεσαν τα θεμέλια για τις προσπάθειες του Ροκφέλερ να προσελκύσει επιχειρήσεις από την Ιαπωνία στη Δυτική Βιρτζίνια. Γνώριζε την οικογένεια των ιδρυτών της Toyota από τη δεκαετία του 1960 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσει την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία να επιλέξει ένα χωράφι καλαμποκιού στο Μπάφαλο της Δυτικής Βιρτζίνια για την κατασκευή εργοστασίου εξαρτημάτων κινητήρων το 1996. Το εργοστάσιο, αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απασχολεί σήμερα περίπου 2.200 εργαζόμενους.

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