Τσίπρας ανοίγει πόλεμο με τις τράπεζες: «Κλέβουν καταθέτες και δανειολήπτες, να τελειώνει το πάρτι με τον αναβαλλόμενο φόρο»

Takeaways by to pontiki AI Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, κατηγορώντας το για υπερβολική κερδοφορία σε βάρος των πολιτών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απαίτησε τον τερματισμό του προνομιακού καθεστώτος αναβαλλόμενου φόρου, υποστηρίζοντας ότι οι τράπεζες πρέπει να καταβάλλουν κανονικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός επέκρινε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την ανοχή της απέναντι στα τραπεζικά συμφέροντα και την ανεπάρκεια των μέτρων κατά της ακρίβειας.

Με αφορμή την κατάσταση στα σούπερ μάρκετ, ο κ.

Τσίπρας υπογράμμισε το χάσμα μεταξύ των χαμηλών ελληνικών μισθών και του υψηλού κόστους διαβίωσης στην αγορά.

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Στο στόχαστρό του βάζει ευθέως τις τράπεζες ο Αλέξης Τσίπρας, κλιμακώνοντας την επίθεσή του στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οποία κατηγορεί ότι ανέχεται και στηρίζει ένα σύστημα υπερκερδών σε βάρος της κοινωνίας. Η παρέμβασή του έχει ιδιαίτερη σημασία αφού δείχνει διαθέσεις για το πού θέλει να πάει την προεκλογική κόντρα και την ατζέντα των θεμάτων επί των οποίων θα κληθούν να επιλέξουν στις κάλπες οι πολίτες.

Από το Παρίσι, στη συνέντευξή του στο Mega News, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ χρησιμοποίησε ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καταγγέλλοντας ότι «κλέβει ουσιαστικά τους δανειολήπτες και τους καταθέτες», ενώ δεν χρηματοδοτεί επαρκώς την πραγματική οικονομία.

Δεν περιορίστηκε, μάλιστα, στην καταγγελία. Απαίτησε να τερματιστεί το προνομιακό καθεστώς του αναβαλλόμενου φόρου, ώστε οι τράπεζες να αρχίσουν να καταβάλλουν κανονικά φόρους, αντί να παρατείνεται η αξιοποίηση του συγκεκριμένου μηχανισμού έως το 2035.

Ο Τσίπρας αντιπαρέβαλε τη λειτουργία των τραπεζών στην Ελλάδα και στη Γαλλία, επικαλούμενος τη μεγάλη διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στη Γαλλία το επιτοκιακό περιθώριο βρίσκεται στη μία ποσοστιαία μονάδα, ενώ στην Ελλάδα φτάνει τις 2,76 μονάδες.

Η πολιτική του αιχμή είναι σαφής: Οι τράπεζες πληρώνουν ελάχιστα για τις καταθέσεις των πολιτών, χρεώνουν πολύ ακριβότερα τα δάνεια και ταυτόχρονα απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά οφέλη. Και όλα αυτά από ένα τραπεζικό σύστημα που έχει στηριχθεί επανειλημμένα με δημόσιο χρήμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να προστατεύει τα τραπεζικά συμφέροντα, αντί να επιβάλει κανόνες που θα περιορίσουν την υπερβολική κερδοφορία και θα ενισχύσουν την πραγματική οικονομία.

Το αίτημα για τον αναβαλλόμενο φόρο αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο Τσίπρας επιδιώκει να μεταφέρει την αντιπαράθεση από τις γενικές καταγγελίες για την ακρίβεια στο ποιος πληρώνει φόρους, ποιος απολαμβάνει προνόμια και ποιος τελικά επωμίζεται το κόστος της οικονομικής πολιτικής.

Στο μέτωπο και τα σούπερ μάρκετ: «Μισθοί Βουλγαρίας, τιμές Γαλλίας»

Παράλληλα, συντήρησε με ιδιαίτερη ένταση το μέτωπο με τα σούπερ μάρκετ και τα καρτέλ της αγοράς, αμφισβητώντας ευθέως την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής κατά της ακρίβειας.

Επικαλέστηκε μάλιστα την προσωπική του εμπειρία από επισκέψεις σε γαλλικά σούπερ μάρκετ, όπου διαπίστωσε ότι οι τιμές είναι αντίστοιχες ή και χαμηλότερες από τις ελληνικές, παρά τη μεγάλη διαφορά των μισθών.

«Στην Ελλάδα έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά τιμές Γαλλίας», υπογράμμισε, αντιπαραβάλλοντας τις μέσες ετήσιες αποδοχές των 44.000 ευρώ στη Γαλλία με τις περίπου 19.000 ευρώ στην Ελλάδα.

Η στόχευση είναι πλέον ξεκάθαρη: Τράπεζες, σούπερ μάρκετ και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μπαίνουν στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης που επιδιώκει να ανοίξει ο Τσίπρας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με βασικό επιχείρημα ότι η ανάπτυξη και τα επιχειρηματικά κέρδη δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι για τη διαρκή συμπίεση των εισοδημάτων.

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