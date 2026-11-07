Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη για το καλώδιο

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Προδοσία αλά… γαλλικά!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ο κύβος ερρίφθη για το καλώδιο

ΕΣΤΙΑ: Η φωτογραφία της ντροπής: Τα σέβη των Παρισίων στην Άγκυρα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Η μεγάλη ληστεία των servicers και των funds

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Καλώδιο σε θολά νερά

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Ξεσηκωμός! Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Φυλάκιση για τραπεζίτες, δικηγόρους, ασφαλιστές

ΚONTRA: ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Άνεμος αλλαγής έρχεται από την Αμερική

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αιμορραγία 4,5 τρισ. δολ. σε ΗΠΑ – Ασία

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