Πού χάθηκαν, ρε παιδιά, οι τραμπικοί;

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αιδήμονα σιωπή τήρησαν την Τετάρτη τα στελέχη εκείνα της κυβέρνησης και της ΝΔ που το 2024 πανηγύριζαν δημοσίως για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και όμνυαν στις πολιτικές του Ρεπουμπλικανού κατά της λεγόμενης «woke ατζέντας» και του μεταναστευτικού.

Ο Τραμπ «έφαγε πολύ ξύλο» στις ενδιάμεσες εκλογές, έχασε «κάστρα» του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος – όπως το Τέξας ή το Κάνσας – και πλέον στελέχη του κόμματός του τον δείχνουν ως προσωπικά υπεύθυνο για το «μπλε τσουνάμι» που σάρωσε Γερουσία, Βουλή των Αντιπροσώπων και Πολιτείες.

Και τι να σχολιάσουν, δηλαδή; Τον πόλεμο με το Ιράν που προκάλεσε παγκόσμια ενεργειακή κρίση και πληθωριστικές πιέσεις; Τους εκτός πραγματικότητας δασμούς του που αδυνάτισαν ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη στην Ευρώπη; Ή τις κτηνωδίες των τραμπούκων της ICE, που δολοφόνησαν εν ψυχρώ (και) Αμερικανούς πολίτες;

Τώρα το μόνο που μένει είναι να μας πουν ότι είχαμε… παρερμηνεύσει τις τότε πανηγυρικές δηλώσεις τους – για να κλείσει ο κύκλος…

Διαβάστε επίσης:

Το βίντεο του Λευκού Οίκου με τον Τραμπ… ήρωα videogame: «Ακόμα πρόεδρός σας»

Παραλήρημα Λατινοπούλου: Ζήτησε περιπολίες με σκυλιά για «όσους κακώς έχουν άσυλο»

Απίστευτη φάρσα αγνώστων στον Άδωνι: Του παρήγγειλαν Porsche, Maybach και τουφέκια