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Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2463
05/11/2026
07.11.2026 08:00

Πού χάθηκαν, ρε παιδιά, οι τραμπικοί;

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2463
05/11/2026
07.11.2026 08:00
trump

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Αιδήμονα σιωπή τήρησαν την Τετάρτη τα στελέχη εκείνα της κυβέρνησης και της ΝΔ που το 2024 πανηγύριζαν δημοσίως για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και όμνυαν στις πολιτικές του Ρεπουμπλικανού κατά της λεγόμενης «woke ατζέντας» και του μεταναστευτικού.

Ο Τραμπ «έφαγε πολύ ξύλο» στις ενδιάμεσες εκλογές, έχασε «κάστρα» του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος – όπως το Τέξας ή το Κάνσας – και πλέον στελέχη του κόμματός του τον δείχνουν ως προσωπικά υπεύθυνο για το «μπλε τσουνάμι» που σάρωσε Γερουσία, Βουλή των Αντιπροσώπων και Πολιτείες.

Και τι να σχολιάσουν, δηλαδή; Τον πόλεμο με το Ιράν που προκάλεσε παγκόσμια ενεργειακή κρίση και πληθωριστικές πιέσεις; Τους εκτός πραγματικότητας δασμούς του που αδυνάτισαν ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη στην Ευρώπη; Ή τις κτηνωδίες των τραμπούκων της ICE, που δολοφόνησαν εν ψυχρώ (και) Αμερικανούς πολίτες;

Τώρα το μόνο που μένει είναι να μας πουν ότι είχαμε… παρερμηνεύσει τις τότε πανηγυρικές δηλώσεις τους – για να κλείσει ο κύκλος…

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