Ν. Φιλαδέλφεια: Τι εξετάζουν οι αρχές για το βρέφος που γεννήθηκε σε σπίτι και πέθανε σε λίγες ώρες (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εξονυχιστική έρευνα έχουν ξεκινήσει οι αρχές για τον μυστηριώδη θάνατο βρέφους που γεννήθηκε σε σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια με φυσιολογικό τοκετό και εξέπνευσε μόλις λίγες ώρες αργότερα αφού ήρθε στον κόσμο.

Ειδικότερα, το μωρό γεννήθηκε σε σπίτι παρουσία μαίας περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα και σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ το βρέφος παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή, ωστόσο στη συνέχεια φάνηκε η κατάστασή του να καλυτερεύει και η μητέρα προχώρησε στο θηλασμό του.

Λίγες ώρες αργότερα, η κατάσταση της υγείας του νεογέννητου βρέφους επιδεινώθηκε και τελικά έφυγε από τη ζωή. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η μαία προσπάθησε να επαναφέρει το νεογέννητο στη ζωή εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ στο μεταξύ είχε κληθεί στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς δυστυχώς να το καταφέρουν.

Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews, «Σαββατοκύριακο από τις 5» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περίπου στη 1:00 η γυναίκα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό, θήλασε δύο φορές το βράδυ παιδί όμως το πρωί που ξύπνησε και διαπίστωσε ότι παιδί δεν αναπνέει και είναι χωρίς σφυγμό. Ειδοποίησε τη μαία, η οποία κοιμήθηκε στο σπίτι και η οποία έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί.

Κάλεσαν το ΕΚΑΒ το ο οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, το οποίο δεν εφημέρευε χωρίς η μαία να το συνοδεύσει, κάτι που ο κ. Γιαννάκος χαρακτήρισε «λάθος».

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών η μαία

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τι ακριβώς συνέβη αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μαία κλήθηκε στο σπίτι της οικογένειας, προχώρησε στον τοκετό και στη συνέχεια αποχώρησε με προορισμό την εργασία της, παρά τον θάνατο του βρέφους.

Παράλληλα, εξετάζονται και οι ενέργειες της μητέρας, αλλά και το ιατρικό ιστορικό της. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η γυναίκα φαίνεται να φοβόταν να γεννήσει σε μαιευτήριο, ενώ φαίνεται πως υπήρχαν ενδείξεις που ενδεχομένως να καθιστούσαν απαραίτητη την πραγματοποίηση του τοκετού σε οργανωμένη μαιευτική μονάδα.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα προσδιορίσει την αιτία θανάτου του βρέφους.

Διαβάστε επίσης:

43ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα και αύριο στην Αττική – Οι ώρες και οι εναλλακτικές διαδρομές

Ασυδοσία δίχως τέλος: Λίμνες στερεύουν λόγω υπεράντλησης, υγρότοποι μπαζώνονται, θάλασσες ρυπαίνονται

«Παιδική Χαρά»: Οι καταγγελίες από το 2024 που έφεραν τις αποκαλύψεις – Η πρώτη προσφυγή οικογένειας και γιατί παραιτήθηκε ο δικηγόρος του Φιρινίδη