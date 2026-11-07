«Παιδική Χαρά»: Οι καταγγελίες από το 2024 που έφεραν τις αποκαλύψεις – Η πρώτη προσφυγή οικογένειας και γιατί παραιτήθηκε ο δικηγόρος του Φιρινίδη

Takeaways by to pontiki AI Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν καταγγελίες για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω εράνων για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε ότι στους λογαριασμούς του σωματείου και των διαχειριστών πιστώθηκαν συνολικά περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η οικογένεια ενός δίχρονου παιδιού προχωρά σε δικαστικές ενέργειες, καταγγέλοντας παρεμβάσεις σε ανεξάρτητο έρανο που επιχείρησε να πραγματοποιήσει για τη θεραπεία του.

Ο δικηγόρος των δύο βασικών κατηγορουμένων παραιτήθηκε από την υπεράσπισή τους, επικαλούμενος διαφωνίες σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθήθηκε μετά τις απολογίες τους.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικές έρευνες επεκτείνονται και σε άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις πέραν της συγκεκριμένης υπόθεσης.

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Η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αποκτά μια νέα, ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση, καθώς τα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν ότι οι πρώτες καταγγελίες για τη λειτουργία της οργάνωσης είχαν φτάσει στις αρμόδιες αρχές από τον Ιούλιο του 2024.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί κρίσιμα ερωτήματα όχι μόνο για τη δράση των κατηγορουμένων, αλλά και για τη διαδρομή των καταγγελιών, τον χρόνο που απαιτήθηκε για τη διερεύνησή τους και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου των φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια ενός δίχρονου κοριτσιού που δίνει μάχη με τον καρκίνο προχωρά σε δικαστικές ενέργειες, ενώ οι αστυνομικές αρχές επεκτείνουν τις έρευνές τους και σε άλλες οργανώσεις.

Τα δύο email που άνοιξαν την υπόθεση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ΕΛ.ΑΣ. και μετέδωσε η ΕΡΤ, δύο ηλεκτρονικές καταγγελίες έφτασαν στις αρμόδιες αρχές στις 19 Ιουλίου 2024 και στις 13 Ιανουαρίου 2025.

Οι καταγγελίες περιείχαν αναφορές για τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω εράνων, με γονείς παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας να υποστηρίζουν ότι δεν είχαν λάβει ποσά τα οποία είχαν συγκεντρωθεί στο όνομά τους.

Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν την αφετηρία της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ωστόσο, προκύπτει ένα ουσιαστικό ερώτημα: Ποιες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν μετά την πρώτη καταγγελία και πότε διαπιστώθηκε η πραγματική έκταση της υπόθεσης;

Η απάντηση προϋποθέτει την αποτύπωση της χρονικής ακολουθίας των αστυνομικών και εισαγγελικών ενεργειών. Η χρονική απόσταση από μόνη της δεν αποδεικνύει αδράνεια, καθιστά όμως αναγκαία τη διαφάνεια ως προς τον τρόπο διερεύνησης των καταγγελιών.

Η υπόθεση της μικρής Μαριτίνας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περίπτωση της δίχρονης Μαριτίνας, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ελπίδα» και αντιμετωπίζει σοβαρή ασθένεια.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Αθανασόπουλος, η μητέρα του παιδιού είχε επιχειρήσει να πραγματοποιήσει ανεξάρτητο έρανο για τις ανάγκες της θεραπείας του.

Όμως, ο τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιούσε για τη συγκέντρωση των χρημάτων απενεργοποιήθηκε, έπειτα από ενέργειες που, σύμφωνα με την καταγγελία, συνδέονται με τους εμπλεκομένους στην υπόθεση της ΜΚΟ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι, κατά τον δικηγόρο, όταν ο λογαριασμός αποδεσμεύτηκε, πρόσωπα που συνδέονταν με την οργάνωση εμφανίστηκαν να προσφέρουν βοήθεια στην οικογένεια.

Οι γονείς της Μαριτίνας ανακοίνωσαν ότι θα παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητώντας να διερευνηθούν δικαστικά όσα καταγγέλλουν.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν έχουν ακόμη κριθεί οριστικά.

Τα 5,8 εκατομμύρια και οι νέες έρευνες

Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε ότι στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς των διαχειριστών είχαν πιστωθεί περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά τραπεζικές πιστώσεις και δεν πρέπει να ταυτίζεται αυτομάτως με το τελικό ποσό της φερόμενης υπεξαίρεσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εξετάζονται προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων που εμφανίζονται δυσανάλογες προς τα δηλωμένα εισοδήματά τους.

Αδιευκρίνιστη παραμένει επίσης η συνολική διαδρομή χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά, μέσω κουμπαράδων και άλλων μορφών δωρεών.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες δεν περιορίζονται στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, αλλά επεκτείνονται σε παρόμοιες υποθέσεις.

Παραιτήθηκε ο δικηγόρος των δύο βασικών κατηγορουμένων

Στο μεταξύ, μία ακόμη εξέλιξη που προκαλεί ερωτήματα στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» είναι η αιφνιδιαστική αποχώρηση του δικηγόρου Κωνσταντίνου Τσάκου από την υπεράσπιση του ιδρυτή της οργάνωσης, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, και της Βασιλικής Μανησιώτη, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπεξαίρεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους για άρρωστα παιδιά.

Ο συνήγορος ανακοίνωσε ότι η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε μετά τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή, επικαλούμενος σοβαρή διαφωνία για την περαιτέρω υπερασπιστική στρατηγική, αλλά και για τον τρόπο δημόσιας παρουσίασής της. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποια συγκεκριμένα ζητήματα προκάλεσαν τη ρήξη.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σημειώνεται σε μια κρίσιμη φάση της δικαστικής διερεύνησης, με τους δύο βασικούς κατηγορουμένους να έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι. Το ερώτημα είναι εάν η αλλαγή νομικής εκπροσώπησης προαναγγέλλει και διαφοροποίηση της υπερασπιστικής γραμμής, κάτι που προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί.

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