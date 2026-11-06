ΓΑΔΑ: Καταγγελία για 15χρονη που παραμένει υπό φύλαξη ελλείψει προνοιακής δομής – Τι απαντά η ΕΛ.ΑΣ.

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Σοβαρά ερωτήματα για την προστασία ανηλίκων και την έλλειψη κατάλληλων προνοιακών δομών προκαλεί η καταγγελία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, σύμφωνα με την οποία ένα 15χρονο κορίτσι παραμένει επί ημέρες σε κρατητήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), καθώς δεν έχει βρεθεί δομή για τη φιλοξενία του. Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση, παρέχοντας διευκρινίσεις για το καθεστώς προστατευτικής φύλαξης τριών ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 15 και 16 ετών.

Η καταγγελία Γιαννάκου για τη 15χρονη

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), πρόκειται για ένα 15χρονο κορίτσι που έχει υποστεί κακοποίηση και παρουσιάζει παραβατική συμπεριφορά, για την οποία, όπως επισημαίνει, δεν ευθύνεται το ίδιο.

Η ανήλικη φιλοξενούνταν, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για περίπου δέκα ημέρες. Στο διάστημα αυτό, το προσωπικό του νοσοκομείου αναζήτησε κατάλληλη προνοιακή μονάδα για τη μεταφορά και τη φιλοξενία της, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Γιαννάκος, η παραμονή της ανήλικης επηρέαζε τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος, με αποτέλεσμα να δοθεί νέα εισαγγελική εντολή για τη μεταφορά της σε αστυνομική υπηρεσία.

«Επειδή διαταρασσόταν η λειτουργία του νοσοκομείου, ο εισαγγελέας διέταξε τη μεταφορά του και τη φύλαξή του σε αστυνομικό τμήμα και στη ΓΑΔΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι το κορίτσι βρίσκεται επί πολλές ημέρες σε κρατητήριο, καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί θέση σε προνοιακή δομή που θα μπορούσε να αναλάβει τη φροντίδα του.

Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. για την προστατευτική φύλαξη τριών ανηλίκων

Με αφορμή τα δημοσιεύματα για την υπόθεση, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία παρουσιάζει στοιχεία για την προστατευτική φύλαξη τριών ανήλικων κοριτσιών, δύο ηλικίας 15 ετών και ενός 16 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων ανέλαβε τη φύλαξή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και κατόπιν σχετικών εντολών των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία των ανηλίκων και τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντός τους.

Τι ισχύει για τις δύο 15χρονες και τη 16χρονη

Στην ανακοίνωσή της, η ΓΑΔΑ παραθέτει ξεχωριστά τα δεδομένα για καθεμία από τις τρεις ανήλικες.

Για την πρώτη 15χρονη, η προστατευτική φύλαξη ολοκληρώθηκε το απόγευμα της 30ής Οκτωβρίου 2026. Το κορίτσι παραδόθηκε στη μητέρα του, σύμφωνα με σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Για τη δεύτερη 15χρονη, η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι εξακολουθεί να βρίσκεται υπό προστατευτική φύλαξη, σε εκτέλεση της αντίστοιχης εισαγγελικής εντολής.

Για τη 16χρονη, η Αστυνομία αναφέρει ότι μεταφέρθηκε το μεσημέρι της 3ης Νοεμβρίου 2026 από δομή φιλοξενίας στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, όπου τέθηκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, επίσης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Όπως γνωστοποιεί η ΓΑΔΑ, η μεταφορά της 16χρονης σε Μονάδα Προστασίας έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει το καθεστώς φύλαξης των τριών κοριτσιών, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει τις συνθήκες παραμονής τους στους χώρους της αστυνομικής υπηρεσίας ή να απαντά ειδικότερα στην καταγγελία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ περί παραμονής ανήλικης σε κρατητήριο λόγω έλλειψης προνοιακής μονάδας.