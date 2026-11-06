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Σοκ στη Χιλή: Πέθανε στα 52 του ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Σεμπαστιάν Λέλιο

06.11.2026 23:09
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Ο Χιλιανός κινηματογραφιστής Σεμπαστιάν Λέλιο, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2018 για το «Μια φανταστική γυναίκα», πέθανε στη Χιλή σε ηλικία 52 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του, επικαλούμενη λόγους υγείας χωρίς άλλη διευκρίνιση.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο από λόγους υγείας του κινηματογραφιστή Σεμπαστιάν Λέλιο», δήλωσε η σύντροφός του Αμάλια Κασάι σε ανακοίνωση που ανάρτησε στο Instagram.

Γεννημένος στην Αργεντινή αλλά μεγαλωμένος στη Χιλή, ο Σεμπαστιάν Λέλιο έγινε γνωστός διεθνώς με την ταινία του «Gloria», της οποίας η πρωταγωνίστρια, η Παουλίνα Γκαρσία, κέρδισε την Αργυρή Άρκτο καλύτερης ηθοποιού στο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου το 2013.

Ο σκηνοθέτης γνώρισε την απόλυτη καταξίωση με το Όσκαρ που απέσπασε η ταινία του «Μια φανταστική γυναίκα», την οποία έγραψε και σκηνοθέτησε. Με πρωταγωνίστρια τη Ντανιέλα Βέγκα, η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας τρανς γυναίκας που αντιμετωπίζει διακρίσεις μετά τον θάνατο της συντρόφου της.

Σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο το 2022, ο σκηνοθέτης είχε υπογραμμίσει τον ρόλο που διαδραμάτισε η ταινία αυτή στη δημόσια συζήτηση για τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων στη Χιλή.

«Αυτή είναι μια αφήγηση, που έγινε πολιτική, και η οποία μεταφράζεται σε γεγονότα. Έχουμε ανάγκη να δημιουργούμε πάντα καλύτερες ιστορίες, που μπορούν να πηγαίνουν μπροστά τις κοινωνίες μας», είχε δηλώσει.

Ο σκηνοθέτης επιβεβαίωσε τη θέση του στο διεθνές στερέωμα με παραγωγές όπως οι ταινίες «Ανυπακοή», (“Disobedience”, 2017) με τις Ρέιτσελ Βάις και Ρέιτσελ ΜακΑνταμς, «Γκλόρια», (“Gloria Bell”, 2018) με την Τζούλιαν Μουρ και «Το Θαύμα» (The Wonder, 2022) με τη Φλόρενς Που.

«Ήταν ένας ωραίος άνθρωπος που συνέβαλε στον πολιτισμό της Χιλής σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας της. Ως οικογένεια, ζητάμε τον σεβασμό της ιδιωτικής μας ζωής», προσθέτει η οικογένεια στην ανακοίνωσή της. «Περνάμε μια περίοδο μεγάλου πόνου και η μνήμη του θα μείνει για πάντα ανάμεσά μας».

Ο Σεμπαστιάν Λέλιο εργαζόταν σε μια διασκευή για τον κινηματογράφο του μυθιστορήματος «Χιλιανός ποιητής» του συγγραφέα Αλεχάντρο Ζάμπρα.

Ο Λέλιο «μετέφερε τον χιλιανό κινηματογράφο στη διεθνή σκηνή και αποτέλεσε ένα ορόσημο στην ιστορία της κινηματογραφίας μας. Το ευαίσθητο βλέμμα του και το έργο του θα μείνουν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας», υπογράμμισε το υπουργείο Πολιτισμού της Χιλής στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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